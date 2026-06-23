Noruega vence a Senegal y se clasifica a 16avos del Mundial
Publicado el22/06/2026 a las 19:42
Noruega volvió a la élite a lo grande. Con un Erling Haaland imparable, el conjunto escandinavo derrotó 3-2 a Senegal en un auténtico partidazo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El triunfo confirma el regreso competitivo de Noruega tras 28 años fuera del torneo y posiciona a Haaland como una de las grandes figuras de la Copa.
Haaland, imparable en una noche decisiva
El delantero fue el gran protagonista.
Haaland firmó un doblete y lideró cada ataque de Noruega, marcando diferencias en momentos clave del partido.
Tras perdonar una ocasión clara en el primer tiempo, no volvió a fallar en el complemento.
Su capacidad para definir dentro del área fue determinante para inclinar el resultado.
Un partido de alto ritmo y emociones
El duelo no decepcionó.
Noruega golpeó primero antes del descanso con un gol de Pedersen, pero el segundo tiempo elevó la intensidad al máximo, con ataques constantes y respuestas inmediatas de ambos equipos.
Senegal reaccionó rápidamente tras el 2-0 con un gol de Ismaila Sarr, lo que mantuvo el suspenso durante gran parte del encuentro.
Golpe final y resistencia
Cuando el partido estaba abierto, apareció otra vez Haaland.
El delantero marcó el 3-1 con una volea dentro del área, aprovechando los espacios que dejaba Senegal en su intento por empatar. Ese gol parecía definitivo, pero el cierre tuvo más drama.
Sarr volvió a descontar en el tiempo añadido, dejando un final cargado de tensión.
Noruega se clasifica, pero no define el liderato
El resultado asegura el objetivo principal.
Con esta victoria, Noruega se mete en los dieciseisavos de final, pero el gol recibido en los últimos minutos complica sus opciones de terminar como líder del grupo.
Ahora, dependerá de un triunfo ante Francia en la última jornada para quedarse con el primer lugar.
Senegal pelea hasta el final
El conjunto africano nunca bajó los brazos.
Pese a estar en desventaja, mantuvo la intensidad y encontró premio con el doblete de Sarr, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.
Un regreso a lo grande
Noruega confirma su vuelta al Mundial con impacto.
Después de casi tres décadas de ausencia, el equipo escandinavo no solo compite, sino que avanza de fase con una generación liderada por una de las grandes estrellas del fútbol mundial.
Noruega enfrentará a Francia en un duelo directo por el liderato del grupo, mientras Senegal se jugará sus opciones de clasificación en la última fecha.
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