Noruega vence a Senegal y se clasifica a 16avos del Mundial

Noruega volvió a la élite a lo grande. Con un Erling Haaland imparable, el conjunto escandinavo derrotó 3-2 a Senegal en un auténtico partidazo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El triunfo confirma el regreso competitivo de Noruega tras 28 años fuera del torneo y posiciona a Haaland como una de las grandes figuras de la Copa.

Haaland, imparable en una noche decisiva

El delantero fue el gran protagonista.

Haaland firmó un doblete y lideró cada ataque de Noruega, marcando diferencias en momentos clave del partido.

Tras perdonar una ocasión clara en el primer tiempo, no volvió a fallar en el complemento.

Su capacidad para definir dentro del área fue determinante para inclinar el resultado.

Un partido de alto ritmo y emociones