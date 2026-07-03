Norovirus golpea crucero en California: más de 100 contagios en pleno viaje
Publicado el03/07/2026 a las 07:22
- Norovirus en crucero de California
- Virus se propagó rápido
- Más de 100 contagios
Un brote de norovirus impactó a un crucero que zarpó de California, dejando más de un centenar de personas con síntomas gastrointestinales durante el viaje.
La embarcación transportaba a más de 3,000 pasajeros en un recorrido de varias semanas, en el que comenzaron a reportarse casos leves de vómitos y diarrea.
Las autoridades sanitarias confirmaron que también parte de la tripulación resultó afectada, lo que evidencia la facilidad de contagio en espacios cerrados.
A pesar del número de casos, ninguno de los afectados requirió hospitalización y todos fueron atendidos a bordo.
Por qué importa el norovirus en cruceros
El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis en Estados Unidos y puede propagarse rápidamente en lugares con alta densidad de personas.
Se transmite por contacto directo, superficies contaminadas o alimentos, lo que lo convierte en un riesgo frecuente en entornos como cruceros.
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Cada año se reportan miles de brotes en el país, lo que obliga a reforzar medidas de higiene y prevención en espacios públicos.
En este caso, el contagio se mantuvo bajo control, pero evidencia lo vulnerables que pueden ser estos viajes a enfermedades infecciosas.
Qué hizo la naviera tras el brote
Tras regresar al puerto de San Francisco, el barco fue sometido a un proceso intensivo de limpieza y desinfección antes de continuar operaciones.
La compañía aseguró que siguió protocolos sanitarios y brindó atención médica a los pasajeros afectados durante el trayecto.
El crucero incluso partió nuevamente el mismo día, lo que demuestra la rapidez con la que la industria intenta mantener sus itinerarios.
Sin embargo, estos eventos suelen generar inquietud entre viajeros y autoridades sanitarias por el riesgo de nuevos contagios.
Lo que debes saber hoy
Los expertos recomiendan lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer o después de usar espacios comunes.
También es clave evitar el contacto con personas enfermas y desinfectar superficies en lugares compartidos.
Aunque la mayoría de los casos son leves, el virus puede afectar con mayor fuerza a niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos débiles.
Este brote se suma a otros incidentes recientes en cruceros, reforzando el llamado a mantener estrictas medidas de prevención, apuntó ‘EFE’ y ‘DW‘.