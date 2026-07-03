Norovirus golpea crucero en California: más de 100 contagios en pleno viaje

Norovirus en crucero de California

Virus se propagó rápido

Más de 100 contagios

Un brote de norovirus impactó a un crucero que zarpó de California, dejando más de un centenar de personas con síntomas gastrointestinales durante el viaje.

La embarcación transportaba a más de 3,000 pasajeros en un recorrido de varias semanas, en el que comenzaron a reportarse casos leves de vómitos y diarrea.

Las autoridades sanitarias confirmaron que también parte de la tripulación resultó afectada, lo que evidencia la facilidad de contagio en espacios cerrados.

A pesar del número de casos, ninguno de los afectados requirió hospitalización y todos fueron atendidos a bordo.

Por qué importa el norovirus en cruceros

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis en Estados Unidos y puede propagarse rápidamente en lugares con alta densidad de personas.

Se transmite por contacto directo, superficies contaminadas o alimentos, lo que lo convierte en un riesgo frecuente en entornos como cruceros.

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Cada año se reportan miles de brotes en el país, lo que obliga a reforzar medidas de higiene y prevención en espacios públicos.

En este caso, el contagio se mantuvo bajo control, pero evidencia lo vulnerables que pueden ser estos viajes a enfermedades infecciosas.