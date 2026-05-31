Nodal y Ángela Aguilar desatan euforia en la Plaza México con romántico dueto

Nodal y Ángela Aguilar

Dueto sorpresa en concierto

Celebran aniversario juntos

Christian Nodal volvió a conquistar la Monumental Plaza de Toros México la noche del 29 de mayo, pero lo que parecía una presentación más en la capital se transformó en un momento inolvidable cuando Ángela Aguilar apareció sorpresivamente en el escenario.

La inesperada entrada de la cantante provocó una ovación inmediata del público, que no tardó en reconocer a la hija de Pepe Aguilar y celebrar el reencuentro artístico de la pareja frente a miles de asistentes.

Ambos interpretaron a dueto el tema “Dime Cómo Quieres”, canción que en el pasado ya había marcado una etapa especial en sus carreras y que ahora adquirió un significado distinto ante su historia personal.

Desde los primeros acordes, las miradas y sonrisas entre ambos artistas captaron la atención del público, que fue testigo de un momento cargado de complicidad sobre el escenario.

Gestos de amor en pleno concierto

Durante la interpretación, Nodal y Ángela se mostraron cercanos, tomados de la mano mientras compartían versos y se desplazaban por la tarima bajo la ovación constante de los asistentes.

El momento culminante llegó cuando, al finalizar la canción, sellaron la presentación con un beso frente al público, gesto que confirmó la solidez de su relación ante los reflectores.

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Las imágenes del instante no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios comentaron la química evidente entre ambos intérpretes y el simbolismo del encuentro.

La escena fue recibida con aplausos y gritos de apoyo, en una noche que combinó música, romanticismo y espectáculo en uno de los recintos más emblemáticos del país.