Nodal y Ángela Aguilar desatan euforia en la Plaza México con romántico dueto
Publicado el31/05/2026 a las 09:13
- Nodal y Ángela Aguilar
- Dueto sorpresa en concierto
- Celebran aniversario juntos
Christian Nodal volvió a conquistar la Monumental Plaza de Toros México la noche del 29 de mayo, pero lo que parecía una presentación más en la capital se transformó en un momento inolvidable cuando Ángela Aguilar apareció sorpresivamente en el escenario.
La inesperada entrada de la cantante provocó una ovación inmediata del público, que no tardó en reconocer a la hija de Pepe Aguilar y celebrar el reencuentro artístico de la pareja frente a miles de asistentes.
Ambos interpretaron a dueto el tema “Dime Cómo Quieres”, canción que en el pasado ya había marcado una etapa especial en sus carreras y que ahora adquirió un significado distinto ante su historia personal.
Desde los primeros acordes, las miradas y sonrisas entre ambos artistas captaron la atención del público, que fue testigo de un momento cargado de complicidad sobre el escenario.
Gestos de amor en pleno concierto
Durante la interpretación, Nodal y Ángela se mostraron cercanos, tomados de la mano mientras compartían versos y se desplazaban por la tarima bajo la ovación constante de los asistentes.
El momento culminante llegó cuando, al finalizar la canción, sellaron la presentación con un beso frente al público, gesto que confirmó la solidez de su relación ante los reflectores.
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Las imágenes del instante no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios comentaron la química evidente entre ambos intérpretes y el simbolismo del encuentro.
La escena fue recibida con aplausos y gritos de apoyo, en una noche que combinó música, romanticismo y espectáculo en uno de los recintos más emblemáticos del país.
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Una fecha con significado especial
La presentación tuvo además un componente simbólico adicional, ya que coincidió con el segundo aniversario de su boda celebrada en Roma, lo que añadió un matiz personal al dueto.
Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes interpretaron la aparición conjunta como una forma de celebrar públicamente su historia de amor.
La Plaza México se convirtió así en el escenario de una fecha significativa para la pareja, que decidió compartir con su público un momento íntimo en medio de un concierto multitudinario.
La reacción positiva de los asistentes reflejó el interés que genera cada aparición conjunta de los cantantes, especialmente tras la atención mediática que suele rodearlos.
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“Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero vieran qué bonito se siente” Christian Nodal dijo esas palabras después de que Ángela Aguilar saliera a cantar con él en La México.
Un mensaje directo al corazón
Tras concluir la canción, Christian Nodal dirigió unas palabras breves al público que reforzaron el tono emotivo de la noche.
“Les deseo que encuentren el amor verdadero”, expresó el cantante, provocando una nueva ovación entre los presentes.
El mensaje fue interpretado por muchos como una declaración personal, alineada con la demostración de afecto que minutos antes había compartido con Ángela en el escenario.
Con este dueto, la pareja volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, combinando su faceta artística con una muestra abierta de su relación ante miles de seguidores.