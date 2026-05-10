Nodal presume cuarto de Inti

Coincide con gira de Cazzu

Incertidumbre sobre reencuentro

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir imágenes de la habitación que tiene preparada para su hija Inti.

El cantante mostró los detalles del espacio que estaría destinado para cuando la menor lo visite en su casa en Texas.

Dicho video generó especulación debido a que coincide con la gira que Cazzu realiza actualmente por Estados Unidos.

Además, las fechas del recorrido incluyen presentaciones en territorio texano en días cercanos al Día de las Madres.

Un cuarto pensado especialmente para Inti

En las imágenes difundidas, Nodal exhibe un dormitorio decorado con tonos rosados y detalles cuidadosamente elegidos.