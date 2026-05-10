Nodal presume cuarto para Inti y reaviva dudas sobre posible reencuentro en Texas
Nodal presume cuarto de Inti Coincide con gira de Cazzu Incertidumbre sobre reencuentro Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir imágenes de la habitación que tiene preparada para su hija Inti. El cantante mostró los detalles del espacio que estaría destinado para cuando la menor lo visite en […]
Publicado el10/05/2026 a las 10:18
- Nodal presume cuarto de Inti
- Coincide con gira de Cazzu
- Incertidumbre sobre reencuentro
Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir imágenes de la habitación que tiene preparada para su hija Inti.
El cantante mostró los detalles del espacio que estaría destinado para cuando la menor lo visite en su casa en Texas.
Dicho video generó especulación debido a que coincide con la gira que Cazzu realiza actualmente por Estados Unidos.
Además, las fechas del recorrido incluyen presentaciones en territorio texano en días cercanos al Día de las Madres.
Un cuarto pensado especialmente para Inti
En las imágenes difundidas, Nodal exhibe un dormitorio decorado con tonos rosados y detalles cuidadosamente elegidos.
El espacio incluye baño privado con tina, así como un clóset con ropa disponible para la menor.
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Las paredes están pintadas con escenas desérticas donde destacan cactus, un elemento que el propio cantante ha mencionado como de su agrado.
La habitación fue presentada como un lugar listo para recibir a su hija cuando se concrete una visita.
El contexto de la gira de Cazzu
La publicación ocurre mientras Cazzu recorre distintas ciudades de Estados Unidos con su tour.
Durante mayo, la artista argentina tiene programadas fechas en Texas, el mismo estado donde reside Nodal.
Actualmente, el intérprete vive ahí junto con su esposa, Ángela Aguilar.
Esta coincidencia geográfica ha despertado preguntas sobre la posibilidad de que padre e hija puedan reencontrarse.
Antecedentes legales y distancia
De acuerdo con reportes previos, Nodal no habría visto a Inti desde hace aproximadamente un año.
En noviembre de 2025, el cantante interpuso una demanda con el objetivo de solicitar convivencias con su hija.
La situación legal y personal ha sido motivo de atención mediática constante.
El nuevo gesto de mostrar la habitación vuelve a abrir la interrogante sobre si ese reencuentro finalmente podrá concretarse.
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Expectativa en medio del Día de las Madres
La cercanía del Día de las Madres añade un componente simbólico al momento en que se difundió el video.
Seguidores del artista interpretan la publicación como una señal de disposición para fortalecer el vínculo.
Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente una reunión entre Nodal e Inti.
La incógnita permanece mientras la gira avanza y el público sigue atento a cualquier novedad familiar.