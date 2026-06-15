Beso inesperado en concierto de Nodal desata furor y memes en redes sociales

Nodal besa a señora

Fan reacciona sorprendida

Momento se vuelve viral

Un momento inesperado durante un concierto de Christian Nodal terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del fin de semana, luego de que un gesto con una fan se volviera viral.

El cantante protagonizó una escena que rápidamente circuló en redes sociales, generando sorpresa entre los asistentes y una avalancha de reacciones digitales.

Todo ocurrió durante una de las presentaciones de su gira Pa’l Cora Tour 2026, cuando el artista se acercó al público para interactuar de manera directa.

Lo que parecía una dinámica habitual terminó en un instante que nadie anticipó y que hoy sigue dando de qué hablar.

Un beso accidental que cambió el momento

Durante el show en la Arena Monterrey, Nodal se aproximó a una mujer del público con la intención de saludarla y mostrar cercanía con sus seguidores.

En medio del encuentro, el cantante buscó darle un beso en la mejilla, pero el movimiento de ambos provocó que el gesto terminara en un beso en la boca.

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La situación tomó por sorpresa tanto al artista como a la fan, quienes reaccionaron de inmediato ante lo ocurrido frente a miles de personas.

El público respondió con gritos y aplausos, mientras el momento comenzaba a difundirse en plataformas digitales.