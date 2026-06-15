Beso inesperado en concierto de Nodal desata furor y memes en redes sociales
Publicado el15/06/2026 a las 13:37
- Nodal besa a señora
- Fan reacciona sorprendida
- Momento se vuelve viral
Un momento inesperado durante un concierto de Christian Nodal terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del fin de semana, luego de que un gesto con una fan se volviera viral.
El cantante protagonizó una escena que rápidamente circuló en redes sociales, generando sorpresa entre los asistentes y una avalancha de reacciones digitales.
Todo ocurrió durante una de las presentaciones de su gira Pa’l Cora Tour 2026, cuando el artista se acercó al público para interactuar de manera directa.
Lo que parecía una dinámica habitual terminó en un instante que nadie anticipó y que hoy sigue dando de qué hablar.
Un beso accidental que cambió el momento
Durante el show en la Arena Monterrey, Nodal se aproximó a una mujer del público con la intención de saludarla y mostrar cercanía con sus seguidores.
En medio del encuentro, el cantante buscó darle un beso en la mejilla, pero el movimiento de ambos provocó que el gesto terminara en un beso en la boca.
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La situación tomó por sorpresa tanto al artista como a la fan, quienes reaccionaron de inmediato ante lo ocurrido frente a miles de personas.
El público respondió con gritos y aplausos, mientras el momento comenzaba a difundirse en plataformas digitales.
La reacción de la fan se roba la atención
Uno de los aspectos más comentados fue la reacción de la mujer, quien mostró una evidente sorpresa antes de abrazar al cantante tras el incidente.
Las imágenes captaron el instante exacto en que el gesto se convirtió en un momento viral que rápidamente acumuló reproducciones.
Usuarios destacaron la espontaneidad de la escena, que contrastó con la emoción del público presente en el recinto.
El episodio fue compartido ampliamente, convirtiéndose en tendencia en distintas redes sociales en cuestión de horas.
Redes sociales reaccionan con humor
Tras la viralización del video, los internautas comenzaron a llenar las plataformas con comentarios, bromas y memes sobre lo ocurrido.
“Ahora va por las abuelitas” y “Ángela salió del chat” fueron algunas de las frases que circularon entre los usuarios.
Otros comentarios como “La señora está más que contenta” y “Todas queremos ser la doña” reflejaron el tono humorístico con el que se interpretó el momento.
Las reacciones también incluyeron referencias a la relación del cantante, aunque todo se mantuvo dentro del terreno de la broma.
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Un momento viral que marca el tour
A pesar de la polémica digital, el incidente no fue intencional y formó parte de la interacción espontánea entre el artista y su público.
El episodio dejó en evidencia la cercanía que Nodal mantiene con sus seguidores durante sus presentaciones en vivo.
Este tipo de momentos, aunque inesperados, suelen convertirse en contenido viral que amplifica el alcance de los conciertos.
El show en Monterrey terminó así con una escena que, más allá de la música, se consolidó como uno de los momentos más comentados de la gira.