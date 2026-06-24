Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con muestra de amor que enciende redes y revive polémica

Nodal besa a Ángela Aguilar

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Debate fans pareja

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un momento íntimo que dejó ver la solidez de su relación frente a las críticas.

La pareja ha enfrentado meses de comentarios negativos desde que hizo público su romance, pero lejos de debilitarse, ambos han optado por mostrarse unidos y cercanos.

Un reciente video difundido en redes sociales mostró al cantante expresando su cariño de forma espontánea durante una reunión familiar, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Las imágenes reflejan una dinámica relajada y afectuosa, que contrasta con el ruido mediático que ha rodeado su historia desde el inicio.

El video que desató reacciones

El clip, compartido por Ángela Aguilar, muestra a Nodal besándola repetidamente mientras ella sonríe, en un momento que muchos interpretaron como una confirmación de su estabilidad emocional.

La publicación generó una ola de comentarios que, en esta ocasión, se inclinaron más hacia el apoyo que hacia la crítica.

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Usuarios destacaron la naturalidad de la pareja y el hecho de que continúan mostrando su relación sin ocultarse pese a la presión externa.

Para muchos seguidores, el gesto simboliza una etapa distinta en su historia, marcada por mayor confianza y complicidad.