Niurka rompe el silencio sobre Juan Osorio: asegura que está “muerto y bloqueado” tras una advertencia legal
Publicado el28/07/2026 a las 09:50
- Niurka sobre Juan Osorio
- Recibió una advertencia legal
- Arriesgaba millonaria indemnización
Niurka Marcos volvió a referirse a Juan Osorio, aunque esta vez para explicar por qué asegura que el productor ya no forma parte de su vida y que evita mencionarlo públicamente.
La actriz fue cuestionada sobre la relación que mantiene con el padre de su hijo Emilio Osorio y respondió que, para ella, el tema quedó completamente cerrado desde hace varios meses.
“Eso de la demanda fue una amenaza. La abogada me llamó y me dijo literalmente: ‘No quiere el señor que hables más de él si no la va a demandar’, entonces, yo dije: ‘Este muertito ya está velado. Ya se murió. Muerto y bloqueado’”, declaró durante una entrevista con el programa Todo para la mujer.
Con esas palabras, Niurka explicó que decidió cortar cualquier vínculo público con el productor de telenovelas después de recibir la advertencia relacionada con futuras declaraciones sobre él y su actual esposa.
Niurka afirma que el conflicto pudo resolverse sin llegar a una advertencia
La vedette sostuvo que, tras recibir el aviso legal, optó por dejar de hablar de Juan Osorio para evitar que el conflicto creciera y derivara en un proceso judicial.
“Eso fue todo lo que pasó y como no hablo de él, pues no hay demanda, con el trabajo que me costó”, comentó entre risas al recordar cómo terminó tomando esa decisión.
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Aunque aseguró que respetó la petición, también dejó claro que no estuvo de acuerdo con la forma en que fue planteada por la representación legal del productor.
“Nada más no me tenían que amenazar, solo con petición lo hubiera cumplido, listo”, sentenció, insistiendo en que una conversación directa habría evitado toda la controversia.
La advertencia contemplaba una millonaria indemnización
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando Daniela Lucio Espino, abogada de Juan Osorio y Eva Daniela, informó que Niurka había recibido una carta para que dejara de hacer declaraciones sobre la pareja.
Según explicó la representante legal, la medida respondía a lo que sus clientes consideraban una campaña de difamación mediática y buscaba frenar nuevas expresiones públicas de la vedette.
La abogada explicó: “Hay que aclarar algo. Sí hay una medida de protección. Incluso, en el caso de Eva Daniela y también incluso del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella (Niurka), al hacer las declaraciones, está violentando y afectando. Sí, jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal”.
Además, señaló que si Niurka reincidía en declaraciones similares, la reclamación civil por daño moral podría alcanzar 20 millones de pesos, además de otras posibles acciones legales relacionadas con violencia de género.
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El conflicto sigue cerrado, pero las diferencias permanecen
La representante legal también aseguró que el equipo jurídico continuó monitoreando las declaraciones públicas de la actriz para verificar el cumplimiento de la advertencia enviada. “Va en una materia civil, respecto al daño moral, específicamente, que se puede cuantificar en 20 millones de pesos. Otra en materia penal por la violencia de género”, dijo.
“Por eso se le mandó la carta de advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando todas las declaraciones y ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa. Se puede proceder para que se le sancione con una multa”, afirmó.
Por ahora, Niurka sostiene que dejó atrás el tema y que no tiene intención de volver a hablar sobre Juan Osorio, una decisión que, asegura, ha evitado que el conflicto escale a los tribunales.
Aunque las diferencias entre ambas partes siguen siendo evidentes, la polémica vuelve a llamar la atención por el enfrentamiento verbal y las posibles consecuencias legales que llegaron a plantearse durante esta disputa pública.