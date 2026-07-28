Niurka rompe el silencio sobre Juan Osorio: asegura que está “muerto y bloqueado” tras una advertencia legal

Niurka sobre Juan Osorio

Recibió una advertencia legal

Arriesgaba millonaria indemnización

Niurka Marcos volvió a referirse a Juan Osorio, aunque esta vez para explicar por qué asegura que el productor ya no forma parte de su vida y que evita mencionarlo públicamente.

La actriz fue cuestionada sobre la relación que mantiene con el padre de su hijo Emilio Osorio y respondió que, para ella, el tema quedó completamente cerrado desde hace varios meses.

“Eso de la demanda fue una amenaza. La abogada me llamó y me dijo literalmente: ‘No quiere el señor que hables más de él si no la va a demandar’, entonces, yo dije: ‘Este muertito ya está velado. Ya se murió. Muerto y bloqueado’”, declaró durante una entrevista con el programa Todo para la mujer.

Con esas palabras, Niurka explicó que decidió cortar cualquier vínculo público con el productor de telenovelas después de recibir la advertencia relacionada con futuras declaraciones sobre él y su actual esposa.

Niurka afirma que el conflicto pudo resolverse sin llegar a una advertencia

La vedette sostuvo que, tras recibir el aviso legal, optó por dejar de hablar de Juan Osorio para evitar que el conflicto creciera y derivara en un proceso judicial.

“Eso fue todo lo que pasó y como no hablo de él, pues no hay demanda, con el trabajo que me costó”, comentó entre risas al recordar cómo terminó tomando esa decisión.

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Aunque aseguró que respetó la petición, también dejó claro que no estuvo de acuerdo con la forma en que fue planteada por la representación legal del productor.

“Nada más no me tenían que amenazar, solo con petición lo hubiera cumplido, listo”, sentenció, insistiendo en que una conversación directa habría evitado toda la controversia.