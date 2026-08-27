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Niurka acusa a Galilea Montijo de practicar santería y revela qué habría pasado con su “padrino”
Niurka Galilea Montijo santería vuelve a generar polémica luego de que la vedette asegurara que la conductora le deseó el mal
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Niurka acusa a Galilea Montijo de practicar santería y revela qué habría pasado con su “padrino”

Publicado el27/08/2026 a las 15:26

  • Niurka vuelve a señalar a Galilea
    • Asegura que le deseó el mal
    • Galilea nunca confirmó practicar santería

Niurka contra Galilea Montijo. Niurka Marcos volvió a colocar a Galilea Montijo en medio de la polémica tras realizar fuertes declaraciones sobre las supuestas creencias espirituales de la conductora y revelar lo que, según ella, ocurrió con quien habría sido su “padrino” dentro de la santería.

Durante una conversación en el podcast “El Grito de la Llorona”, conducido por Alain Luna, la vedette cubana aseguró que Galilea le habría deseado algo negativo y relacionó esa situación con la muerte de una persona cercana a la presentadora.

Niurka asegura que Galilea Montijo le deseó el mal

De acuerdo con información publicada por Excélsior, Niurka Marcos habló abiertamente de su fe yoruba y explicó que, desde su perspectiva espiritual, no necesita desearle daño a nadie porque cada persona termina enfrentando las consecuencias de sus propias acciones.

“Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma”, expresó la también actriz durante la entrevista.

Fue entonces cuando mencionó directamente a Galilea Montijo y lanzó una de las afirmaciones más fuertes de la conversación: “Me deseó mal Galilea Montijo, se murió su padrino… lo que ella me deseó a mí”.

La declaración corresponde únicamente a la versión de Niurka y no se presentó información adicional que permita comprobar una relación entre ambos acontecimientos.

Niurka afirma que Galilea oculta sus creencias

Niurka contra Galilea Montijo
Niurka Marcos volvió a lanzar fuertes señalamientos contra Galilea Montijo y sus supuestas creencias espirituales. (Foto Mezcalent)

Marcos también sostuvo que la conductora de La Casa de los Famosos México supuestamente practica la religión yoruba, pero evitaría reconocerlo públicamente por temor a las críticas.

“Le tiene miedo al hate y a la funada”, aseguró Niurka cuando le preguntaron por qué, desde su perspectiva, Galilea mantendría en privado esas creencias.

La cubana fue todavía más lejos al afirmar que una persona no debería recurrir a sus creencias espirituales y después ocultarlas públicamente.

“No puedes pedirle beneficio a tus santitos, a tus espíritus, a su poder. No puedes beneficiarte de su poder y esconderlos porque te da vergüenza decir que eres santera”, declaró.

Niurka contra Galilea Montijo: Los señalamientos comenzaron desde 2023

Niurka contra Galilea Montijo
Galilea Montijo nunca ha confirmado públicamente que practique santería y ha expresado respeto por todas las religiones. (Foto Mezcalent)

Las declaraciones de Niurka sobre Galilea Montijo no son nuevas. Según Excélsior, la vedette comenzó a relacionar públicamente a la conductora con la santería en julio de 2023, durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

En aquel momento, Niurka defendía a su hijo Emilio Osorio después de que usuarios en redes sociales lo señalaran por un supuesto acto de brujería contra Wendy Guevara tras difundirse un video relacionado con su comida.

Durante esa controversia, Niurka aseguró que Galilea era “santera” e incluso la calificó como una persona “efectiva” dentro de esa práctica. Posteriormente retomó el mismo tema en octubre de 2023 y nuevamente durante 2025.

Niurka contra Galilea Montijo: ¿Qué ha respondido Galilea Montijo?

Niurka contra Galilea Montijo
Los señalamientos de Niurka sobre la supuesta relación de Galilea Montijo con la santería se remontan a 2023. (Foto Mezcalent)

Galilea Montijo nunca ha confirmado públicamente que practique santería. Frente a los señalamientos de Niurka, la presentadora ha optado por evitar confrontaciones directas.

En octubre de 2025, al ser cuestionada sobre el tema, manifestó respeto por todas las religiones y creencias y decidió no profundizar en las acusaciones de la cubana.

Galilea también ha hablado públicamente de su fe católica y de su devoción por la Virgen de Guadalupe, por lo que hasta ahora las afirmaciones que la relacionan con la religión yoruba continúan siendo señalamientos realizados por Niurka Marcos y no una creencia confirmada por la propia conductora.

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