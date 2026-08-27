Niurka acusa a Galilea Montijo de practicar santería y revela qué habría pasado con su “padrino”

Niurka vuelve a señalar a Galilea

• Asegura que le deseó el mal

• Galilea nunca confirmó practicar santería

Niurka contra Galilea Montijo. Niurka Marcos volvió a colocar a Galilea Montijo en medio de la polémica tras realizar fuertes declaraciones sobre las supuestas creencias espirituales de la conductora y revelar lo que, según ella, ocurrió con quien habría sido su “padrino” dentro de la santería.

Durante una conversación en el podcast “El Grito de la Llorona”, conducido por Alain Luna, la vedette cubana aseguró que Galilea le habría deseado algo negativo y relacionó esa situación con la muerte de una persona cercana a la presentadora.

Niurka asegura que Galilea Montijo le deseó el mal

«Me deseó mal GALILEA MONTIJO … y se murió su padrino (santero) … lo que ella me deseó a mí « NIURKA MARCOS lanza fuertes señalamientos contra la conductora y asegura que practica la religión yoruba, pero que no lo reconoce públicamente por temor al hate y a las funas. 😱… pic.twitter.com/jt1kMxelDs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2026

De acuerdo con información publicada por Excélsior, Niurka Marcos habló abiertamente de su fe yoruba y explicó que, desde su perspectiva espiritual, no necesita desearle daño a nadie porque cada persona termina enfrentando las consecuencias de sus propias acciones.

“Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma”, expresó la también actriz durante la entrevista.

Fue entonces cuando mencionó directamente a Galilea Montijo y lanzó una de las afirmaciones más fuertes de la conversación: “Me deseó mal Galilea Montijo, se murió su padrino… lo que ella me deseó a mí”.

La declaración corresponde únicamente a la versión de Niurka y no se presentó información adicional que permita comprobar una relación entre ambos acontecimientos.