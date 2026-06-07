Paleta con THC en fiesta escolar: niño de 4 años termina hospitalizado tras consumir dulce en Texas
Publicado el07/06/2026 a las 09:11
- Niño hospitalizado por THC
- Dulce en fiesta escolar
- Investigación sin cargos
Lo que parecía una celebración infantil común en una escuela Montessori de Austin, Texas, terminó con un niño de cuatro años hospitalizado tras ingerir accidentalmente una paleta con THC incluida en una bolsa de regalos.
Según relató su madre, el menor comenzó a mostrar comportamientos inusuales poco después de consumir el dulce, con signos evidentes de somnolencia y alteraciones que encendieron las alarmas en casa.
Al revisar el envoltorio del producto, la mujer descubrió que contenía THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, lo que la llevó a contactar de inmediato al plantel y trasladar al niño a un hospital.
El pequeño permaneció internado durante una noche mientras los médicos monitoreaban su estado y le administraban líquidos por vía intravenosa para estabilizarlo.
Síntomas intensos en menores
La exposición al THC puede provocar efectos más marcados en niños pequeños debido a su bajo peso corporal y a que su organismo aún se encuentra en desarrollo.
Entre los síntomas reportados en estos casos se incluyen somnolencia extrema, aumento del ritmo cardíaco, mareos, desorientación y dificultades para comunicarse con claridad.
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La madre describió que el ritmo cardíaco de su hijo estaba elevado y que su comportamiento no correspondía al habitual, lo que aumentó su angustia durante la hospitalización.
También señaló que el menor presentaba episodios de confusión y comentarios incoherentes, situación que calificó como especialmente alarmante al tratarse de un niño en edad preescolar.
Demora en la notificación a familias
El incidente ocurrió el 22 de mayo en la escuela The Nest at Anderson Mill, donde se distribuyeron las bolsas de regalos durante la fiesta de cumpleaños.
De acuerdo con la madre, aunque informó de inmediato a la institución, el aviso general a otras familias se envió casi 48 horas después, sin detallar inicialmente que el producto contenía THC.
Algunos padres expresaron inconformidad por el tiempo transcurrido antes de la notificación formal, argumentando que la información oportuna era clave para revisar los obsequios recibidos por sus hijos.
Tras conocerse el caso, varias familias manifestaron preocupación y algunas optaron por retirar temporalmente a sus hijos del centro educativo.
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Investigación cerrada sin cargos
El Departamento de Policía de Austin confirmó que investigó el caso y concluyó que la presencia de la paleta en la bolsa fue accidental.
Las autoridades señalaron que no encontraron indicios de que algún adulto hubiera entregado deliberadamente el producto a los menores ni pruebas de conducta criminalmente negligente.
Por esa razón, la investigación fue cerrada sin presentar cargos, aunque la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas mantiene una revisión administrativa sobre lo ocurrido.
La dirección de la escuela informó que revisará sus protocolos internos y evaluará nuevas medidas de seguridad, con el objetivo de reforzar controles y prevenir incidentes similares en el futuro, detalló ‘PEOPLE‘.