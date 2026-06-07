Paleta con THC en fiesta escolar: niño de 4 años termina hospitalizado tras consumir dulce en Texas

Niño hospitalizado por THC

Dulce en fiesta escolar

Investigación sin cargos

Lo que parecía una celebración infantil común en una escuela Montessori de Austin, Texas, terminó con un niño de cuatro años hospitalizado tras ingerir accidentalmente una paleta con THC incluida en una bolsa de regalos.

Según relató su madre, el menor comenzó a mostrar comportamientos inusuales poco después de consumir el dulce, con signos evidentes de somnolencia y alteraciones que encendieron las alarmas en casa.

Al revisar el envoltorio del producto, la mujer descubrió que contenía THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, lo que la llevó a contactar de inmediato al plantel y trasladar al niño a un hospital.

El pequeño permaneció internado durante una noche mientras los médicos monitoreaban su estado y le administraban líquidos por vía intravenosa para estabilizarlo.

Síntomas intensos en menores

La exposición al THC puede provocar efectos más marcados en niños pequeños debido a su bajo peso corporal y a que su organismo aún se encuentra en desarrollo.

Entre los síntomas reportados en estos casos se incluyen somnolencia extrema, aumento del ritmo cardíaco, mareos, desorientación y dificultades para comunicarse con claridad.

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La madre describió que el ritmo cardíaco de su hijo estaba elevado y que su comportamiento no correspondía al habitual, lo que aumentó su angustia durante la hospitalización.

También señaló que el menor presentaba episodios de confusión y comentarios incoherentes, situación que calificó como especialmente alarmante al tratarse de un niño en edad preescolar.