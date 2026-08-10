Niña de 12 años muere tras tiroteo escolar en Tailandia y eleva a ocho los fallecidos
Publicado el10/08/2026 a las 06:51
- Murió niña de 12 años
- Ya son ocho víctimas
- Siete siguen críticos
Una niña de 12 años que permanecía hospitalizada tras resultar herida en el tiroteo ocurrido en una escuela de Tailandia murió este sábado, elevando a ocho el número de víctimas mortales de un ataque que comenzó en la vivienda de un adolescente de 14 años y continuó en su centro educativo al norte de Bangkok.
Por qué importa: La muerte de la menor cambia el saldo conocido inicialmente, ya que las autoridades habían informado que ningún estudiante había fallecido durante el ataque.
Además, siete de las personas que permanecían hospitalizadas seguían en estado crítico el sábado por la noche.
Una niña de 12 años se convierte en la primera estudiante fallecida tras el ataque
🇹🇭 | La madre del adolescente de 14 años que protagonizó el tiroteo escolar más letal de Tailandia desde 2022 pidió perdón durante su funeral. El ataque dejó 8 muertos y más de 15 heridos.#Tailandia #Thailand #Asia pic.twitter.com/eehVzGEwSa
— Historiente (@historiente) August 10, 2026
El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó que la menor murió este sábado en un hospital cercano, después de permanecer ingresada por las heridas sufridas durante el tiroteo.
La estudiante formaba parte de las más de 30 personas que resultaron heridas cuando el adolescente de 14 años abrió fuego en la escuela.
Su fallecimiento eleva a ocho la cifra total de muertos vinculados con el ataque: los dos abuelos del adolescente, cinco integrantes del personal escolar y ahora la niña de 12 años.
La nueva información modifica uno de los datos conocidos inicialmente sobre la tragedia, pues el primer ministro Anutin Charnvirakul había señalado el viernes que cinco trabajadores de la escuela habían muerto, pero ningún estudiante.
El estado de otros heridos sigue generando preocupación, ya que 14 personas continuaban hospitalizadas el sábado por la noche y siete de ellas permanecían en estado crítico.
Cinco integrantes del personal escolar murieron antes que la estudiante
La policía explicó que las cinco víctimas mortales registradas inicialmente dentro de la escuela eran una profesora de matemáticas, una profesora de tailandés, una orientadora, una responsable de temas estudiantiles y una secretaria del centro.
Antes de dirigirse al plantel, el adolescente había matado a sus dos abuelos en la vivienda donde residía con ellos debido a que sus padres estaban separados.
De acuerdo con la información conocida durante las primeras horas de la investigación, el joven utilizó un arma que pertenecía a su abuelo.
Tras el ataque en la escuela, el adolescente utilizó el arma contra sí mismo y posteriormente murió.
Las autoridades todavía investigan las circunstancias que rodearon el ataque y la policía está interrogando a diferentes testigos, incluidos los padres del adolescente.
El padre del atacante dijo que nunca había observado señales de violencia
En declaraciones conocidas después del tiroteo, el padre del adolescente aseguró que desconocía qué pudo llevar a su hijo a cometer el ataque.
«Mi hijo es culpable… lastimó a otras personas. No tengo nada más que decir. Pero todavía no sé por qué hizo eso», dijo.
El hombre también expresó su desconcierto por el asesinato de los abuelos del adolescente.
«Todavía no sé por qué tuvo que matar a su propio abuelo y a su propia abuela».
El padre aseguró que no había detectado previamente comportamientos que le hicieran pensar que su hijo podía cometer un acto violento.
«Nunca vi ninguna señal de violencia en mi hijo».
Las autoridades habían señalado que el adolescente atravesaba estrés relacionado con sus estudios y el primer ministro dijo que, según información obtenida de uno de sus amigos cercanos, había hablado sobre la presión académica que sentía.
Tailandia vuelve a enfrentar preguntas sobre el acceso a las armas
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El ataque también ha reactivado el debate sobre la presencia de armas de fuego en Tailandia, un país que registra una de las tasas de posesión más altas de la región.
Alrededor de 10 millones de armas estarían en circulación en el país, lo que equivale aproximadamente a una por cada siete habitantes.
La tragedia se suma a otros episodios recientes de violencia armada en centros educativos, pese a anteriores promesas de endurecer la legislación sobre armas.
En febrero, un adolescente abrió fuego en una escuela del sur de Tailandia y mató al director antes de ser detenido por la policía.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2022, cuando un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería del norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos.
Tras el ataque más reciente, el primer ministro Anutin Charnvirakul prometió reforzar la seguridad escolar y aumentar los controles destinados a detectar armas de fuego.
«De ahora en adelante, cuando la policía establezca puntos de control, también deberán realizar inspecciones de armas de fuego. Cualquier persona encontrada portando un arma ilegalmente enfrentará acciones legales severas», afirmó.
La investigación continúa mientras siete heridos permanecen en estado crítico y las autoridades intentan reconstruir las circunstancias que llevaron al adolescente a cometer uno de los ataques escolares más mortales registrados recientemente en Tailandia.
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FUENTE: Yahoo, Laredo Morning Times