Niña de 12 años muere tras tiroteo escolar en Tailandia y eleva a ocho los fallecidos

Murió niña de 12 años

Ya son ocho víctimas

Siete siguen críticos

Una niña de 12 años que permanecía hospitalizada tras resultar herida en el tiroteo ocurrido en una escuela de Tailandia murió este sábado, elevando a ocho el número de víctimas mortales de un ataque que comenzó en la vivienda de un adolescente de 14 años y continuó en su centro educativo al norte de Bangkok.

Por qué importa: La muerte de la menor cambia el saldo conocido inicialmente, ya que las autoridades habían informado que ningún estudiante había fallecido durante el ataque.

Además, siete de las personas que permanecían hospitalizadas seguían en estado crítico el sábado por la noche.

Una niña de 12 años se convierte en la primera estudiante fallecida tras el ataque

🇹🇭 | La madre del adolescente de 14 años que protagonizó el tiroteo escolar más letal de Tailandia desde 2022 pidió perdón durante su funeral. El ataque dejó 8 muertos y más de 15 heridos.#Tailandia #Thailand #Asia pic.twitter.com/eehVzGEwSa — Historiente (@historiente) August 10, 2026

El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó que la menor murió este sábado en un hospital cercano, después de permanecer ingresada por las heridas sufridas durante el tiroteo.

La estudiante formaba parte de las más de 30 personas que resultaron heridas cuando el adolescente de 14 años abrió fuego en la escuela.

Su fallecimiento eleva a ocho la cifra total de muertos vinculados con el ataque: los dos abuelos del adolescente, cinco integrantes del personal escolar y ahora la niña de 12 años.

La nueva información modifica uno de los datos conocidos inicialmente sobre la tragedia, pues el primer ministro Anutin Charnvirakul había señalado el viernes que cinco trabajadores de la escuela habían muerto, pero ningún estudiante.

El estado de otros heridos sigue generando preocupación, ya que 14 personas continuaban hospitalizadas el sábado por la noche y siete de ellas permanecían en estado crítico.