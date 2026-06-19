«Ni yo ni Italia suplicamos nunca» : Meloni desmiente a Trump y niega haberle suplicado una fotografía durante el G7
Publicado el19/06/2026 a las 06:40
- Meloni desmiente a Trump.
- Italia cancela visita oficial.
- Crece tensión entre aliados.
Lo que parecía una relación política estable entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en una nueva fase de tensión tras unas declaraciones que han generado indignación en Italia.
Meloni respondió públicamente a unas afirmaciones atribuidas a Trump, quien aseguró en una entrevista telefónica con un canal de televisión italiano que la mandataria le habría pedido insistentemente una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia.
La primera ministra no tardó en reaccionar y calificó esas palabras como falsas, dejando clara su molestia por el episodio.
Meloni califica de “inventadas” las declaraciones de Trump
Ver este video en su propia página →
A través de sus redes sociales, Giorgia Meloni rechazó categóricamente la versión ofrecida por el mandatario estadounidense.
«Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita», afirmó Meloni en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.
La líder italiana fue aún más contundente al agregar: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca».
Las declaraciones de Trump surgieron durante una conversación telefónica con un periodista del canal italiano La 7, cuya transcripción fue difundida posteriormente en medios del país europeo.
Según el texto divulgado, Trump relató un supuesto episodio ocurrido durante la reunión del G7.
«En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena».
La transcripción también recoge otras expresiones atribuidas al presidente estadounidense.
«¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto conmigo! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!».
Italia eleva el tono y cancela una visita oficial a Estados Unidos
La controversia no quedó únicamente en una respuesta de Meloni.
El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de la visita que tenía programada a Estados Unidos para los días 21 y 22 de junio.
La decisión fue justificada como una reacción a lo que calificó como una ofensa hacia la jefa del Gobierno italiano y hacia el país en general.
Según se informó, la medida fue adoptada tras las «graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni», que «ofenden a toda Italia».
La cancelación representa uno de los gestos diplomáticos más contundentes realizados por Roma desde que comenzaron las diferencias públicas entre ambos líderes.
La primera ministra cuestiona el trato de Trump hacia sus aliados
Además de negar los comentarios, Meloni aprovechó para expresar su desconcierto sobre la actitud del mandatario estadounidense.
En un video difundido en redes sociales, la dirigente italiana manifestó que no comprende por qué Trump adopta ese comportamiento con países aliados.
«No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre».
La primera ministra también lanzó una crítica más amplia sobre la política internacional del líder estadounidense.
«Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente».
Sus palabras reflejan el creciente malestar dentro del Gobierno italiano ante una serie de diferencias que se han hecho visibles en los últimos meses.
Las diferencias entre ambos líderes ya habían salido a la luz durante el G7
A pesar de la polémica actual, Meloni había intentado restar importancia a los desacuerdos con Trump al finalizar la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia.
Durante una rueda de prensa aseguró que la relación entre ambos seguía siendo sólida pese a las diferencias políticas.
«Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional».
También dejó claro que las discrepancias forman parte de una relación entre dirigentes con posiciones firmes.
«Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo».
Sin embargo, los recientes comentarios de Trump parecen haber profundizado las tensiones entre dos líderes que durante años fueron considerados aliados políticos cercanos.
Durante la cumbre del G7 ambos fueron vistos conversando en varias ocasiones, aunque las diferencias sobre la guerra en Irán y los ataques de Trump contra el papa León XIV ya habían generado fricciones visibles entre Roma y Washington.
Te Puede Interesar: EE.UU. levanta bloqueo a Irán y reabre el estrecho de Ormuz
FUENTE: EFE