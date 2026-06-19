«Ni yo ni Italia suplicamos nunca» : Meloni desmiente a Trump y niega haberle suplicado una fotografía durante el G7

Meloni desmiente a Trump.

Italia cancela visita oficial.

Crece tensión entre aliados.

Lo que parecía una relación política estable entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en una nueva fase de tensión tras unas declaraciones que han generado indignación en Italia.

Meloni respondió públicamente a unas afirmaciones atribuidas a Trump, quien aseguró en una entrevista telefónica con un canal de televisión italiano que la mandataria le habría pedido insistentemente una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia.

La primera ministra no tardó en reaccionar y calificó esas palabras como falsas, dejando clara su molestia por el episodio.

Meloni califica de “inventadas” las declaraciones de Trump

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A través de sus redes sociales, Giorgia Meloni rechazó categóricamente la versión ofrecida por el mandatario estadounidense.

«Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita», afirmó Meloni en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.

La líder italiana fue aún más contundente al agregar: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca».

Las declaraciones de Trump surgieron durante una conversación telefónica con un periodista del canal italiano La 7, cuya transcripción fue difundida posteriormente en medios del país europeo.

Según el texto divulgado, Trump relató un supuesto episodio ocurrido durante la reunión del G7.

«En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena».

La transcripción también recoge otras expresiones atribuidas al presidente estadounidense.

«¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto conmigo! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!».