¿Neymar y su último baile? Esto dijo sobre el Mundial de 2026
Publicado el07/06/2026 a las 06:57
Neymar volvió a encender las alarmas sobre su futuro.
El delantero brasileño dejó entrever que el Mundial 2026 podría ser su despedida definitiva de la Copa del Mundo.
El posible adiós de Neymar marcaría el fin de una era para Brasil, que ha construido buena parte de su proyecto reciente alrededor del talento del “10”.
El mensaje que desató la especulación
Ver esta publicación en Instagram
Todo comenzó con una publicación en redes sociales.
La FIFA compartió imágenes del jugador en distintos Mundiales, destacando su evolución a lo largo de los años. La respuesta de Neymar fue breve pero contundente: “The last dance” (“el último baile”).
La frase, asociada al documental sobre Michael Jordan, fue interpretada como una señal clara de que Qatar 2026 podría ser su última participación mundialista.
Un Mundial marcado por la incertidumbre física
El contexto no es el ideal para el brasileño.
Actualmente, Neymar se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el gemelo, lo que incluso pone en duda su presencia en el debut de Brasil ante Marruecos.
Su regreso a la selección ya había sido una sorpresa, tras un largo periodo alejado por una lesión grave sufrida en 2023. A pesar de eso, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista final.
El técnico valoró su evolución física reciente y la continuidad que ha logrado con el Santos, además del respaldo del vestuario.
Un legado que ya está marcado
Más allá de lo que ocurra en 2026, Neymar ya dejó huella.
El delantero ha disputado 13 partidos en Copas del Mundo, con un registro de ocho goles. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, donde la selección alcanzó las semifinales.
A sus 34 años, llega a este torneo con la experiencia de tres Mundiales previos y con el objetivo de cerrar su ciclo en la élite.
Brasil mira al presente… y al futuro
La decisión final aún no está tomada.
Aunque Neymar no ha confirmado oficialmente su retiro internacional, su mensaje deja abierta la puerta a una despedida tras el torneo.
Brasil debutará el 13 de junio en el Mundial 2026, con la expectativa de recuperar a Neymar durante el torneo y aprovechar su experiencia en una generación que busca volver a lo más alto.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026