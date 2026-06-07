¿Neymar y su último baile? Esto dijo sobre el Mundial de 2026

Neymar volvió a encender las alarmas sobre su futuro.

El delantero brasileño dejó entrever que el Mundial 2026 podría ser su despedida definitiva de la Copa del Mundo.

El posible adiós de Neymar marcaría el fin de una era para Brasil, que ha construido buena parte de su proyecto reciente alrededor del talento del “10”.

El mensaje que desató la especulación

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Todo comenzó con una publicación en redes sociales.

La FIFA compartió imágenes del jugador en distintos Mundiales, destacando su evolución a lo largo de los años. La respuesta de Neymar fue breve pero contundente: “The last dance” (“el último baile”).

La frase, asociada al documental sobre Michael Jordan, fue interpretada como una señal clara de que Qatar 2026 podría ser su última participación mundialista.

Un Mundial marcado por la incertidumbre física