Neymar se pierde el partido ante Haití

Brasil no contará con Neymar para su segundo partido en el Mundial 2026 ante Haití, una ausencia que vuelve a generar preocupación sobre el estado físico del ‘10’ en plena fase de grupos.

La baja del principal referente ofensivo obliga a Brasil a ajustar su plan en un partido clave y mantiene la incertidumbre sobre su disponibilidad en el torneo.

Neymar no viajará con el equipo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no realizará el viaje a Filadelfia, sede del encuentro.

El delantero permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la fase final de su recuperación, utilizando las instalaciones del hotel The Ridge y el centro de entrenamiento Columbia Park.

La decisión descarta completamente su participación ante Haití.

Cambio de planes en el cuerpo técnico

La ausencia representa un giro respecto a la planificación inicial.