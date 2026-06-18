Neymar se pierde el partido ante Haití
Publicado el18/06/2026 a las 09:44
Brasil no contará con Neymar para su segundo partido en el Mundial 2026 ante Haití, una ausencia que vuelve a generar preocupación sobre el estado físico del ‘10’ en plena fase de grupos.
La baja del principal referente ofensivo obliga a Brasil a ajustar su plan en un partido clave y mantiene la incertidumbre sobre su disponibilidad en el torneo.
Neymar no viajará con el equipo
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no realizará el viaje a Filadelfia, sede del encuentro.
El delantero permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la fase final de su recuperación, utilizando las instalaciones del hotel The Ridge y el centro de entrenamiento Columbia Park.
La decisión descarta completamente su participación ante Haití.
Cambio de planes en el cuerpo técnico
La ausencia representa un giro respecto a la planificación inicial.
El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti contemplaba que Neymar pudiera sumar minutos progresivamente en los entrenamientos y así preparar su regreso competitivo.
Sin embargo, su evolución obligó a priorizar la recuperación total antes de arriesgarlo en competencia.
Evolución controlada tras su lesión
Neymar viene trabajando con cargas diferenciadas en relación al resto del plantel.
El jugador tuvo una breve aparición en el campo el martes y participó en el calentamiento grupal el miércoles, pero aún bajo un esquema controlado.
Esto confirma que su regreso no será apresurado y dependerá de cómo responda en los próximos días.
Su presencia ante Escocia sigue en duda
Tras perderse el duelo ante Haití, su participación en el siguiente partido frente a Escocia tampoco está garantizada.
El cuerpo técnico evaluará su respuesta a las primeras sesiones técnico-tácticas antes de tomar una decisión definitiva.
El plan inicial apunta a tenerlo disponible para la fase eliminatoria, siempre que su recuperación sea completa.
Brasil deberá afrontar el partido sin su figura, mientras el foco estará puesto en la evolución de Neymar y si logra llegar en condiciones al tramo decisivo del Mundial.
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