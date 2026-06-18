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Neymar se pierde el partido ante Haití
Neymar no jugará ante Haití en el Mundial 2026 y su ausencia genera dudas sobre su estado físico y cuándo podría regresar con Brasil.
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Neymar se pierde el partido ante Haití

Publicado el18/06/2026 a las 09:44

Brasil no contará con Neymar para su segundo partido en el Mundial 2026 ante Haití, una ausencia que vuelve a generar preocupación sobre el estado físico del ‘10’ en plena fase de grupos.

La baja del principal referente ofensivo obliga a Brasil a ajustar su plan en un partido clave y mantiene la incertidumbre sobre su disponibilidad en el torneo.

Neymar no viajará con el equipo

Mundial - Brasil - Neymar
Foto: EFE. Neymar se pierde el partido ante Haití

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no realizará el viaje a Filadelfia, sede del encuentro.

El delantero permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la fase final de su recuperación, utilizando las instalaciones del hotel The Ridge y el centro de entrenamiento Columbia Park.

La decisión descarta completamente su participación ante Haití.

Cambio de planes en el cuerpo técnico

Foto: Shutterstock. Neymar se pierde el partido ante Haití

La ausencia representa un giro respecto a la planificación inicial.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti contemplaba que Neymar pudiera sumar minutos progresivamente en los entrenamientos y así preparar su regreso competitivo.

Sin embargo, su evolución obligó a priorizar la recuperación total antes de arriesgarlo en competencia.

Evolución controlada tras su lesión

FOTO: EFE

Neymar viene trabajando con cargas diferenciadas en relación al resto del plantel.

El jugador tuvo una breve aparición en el campo el martes y participó en el calentamiento grupal el miércoles, pero aún bajo un esquema controlado.

Esto confirma que su regreso no será apresurado y dependerá de cómo responda en los próximos días.

Su presencia ante Escocia sigue en duda

Foto: EFE

Tras perderse el duelo ante Haití, su participación en el siguiente partido frente a Escocia tampoco está garantizada.

El cuerpo técnico evaluará su respuesta a las primeras sesiones técnico-tácticas antes de tomar una decisión definitiva.

El plan inicial apunta a tenerlo disponible para la fase eliminatoria, siempre que su recuperación sea completa.

Brasil deberá afrontar el partido sin su figura, mientras el foco estará puesto en la evolución de Neymar y si logra llegar en condiciones al tramo decisivo del Mundial.

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