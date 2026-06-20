Ancelotti da la noticia que esperaba Brasil: Neymar está listo

La selección de Brasil recibió una de las noticias más esperadas de cara a la fase de grupos del Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible para disputar el encuentro frente a Escocia tras completar con éxito su proceso de recuperación.

El anuncio llegó después de la contundente victoria de Brasil sobre Haití por 3-0 en Filadelfia, resultado que dejó a la Canarinha muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Ancelotti confirma el regreso de Neymar

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico italiano explicó el plan para el regreso del atacante brasileño.

“Sí, Neymar entrenará individualmente mañana. El lunes estará con el equipo y entonces estará listo para el partido contra Escocia”, señaló Ancelotti.

La noticia representa un impulso importante para una selección que busca recuperar el protagonismo mundial y conquistar su sexto título.

Vinícius sigue brillando

Además de hablar sobre Neymar, Ancelotti destacó el rendimiento de Vinícius Júnior, quien volvió a ser una de las figuras del equipo.