Ancelotti da la noticia que esperaba Brasil: Neymar está listo
Publicado el19/06/2026 a las 19:17
La selección de Brasil recibió una de las noticias más esperadas de cara a la fase de grupos del Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible para disputar el encuentro frente a Escocia tras completar con éxito su proceso de recuperación.
El anuncio llegó después de la contundente victoria de Brasil sobre Haití por 3-0 en Filadelfia, resultado que dejó a la Canarinha muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Ancelotti confirma el regreso de Neymar
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico italiano explicó el plan para el regreso del atacante brasileño.
“Sí, Neymar entrenará individualmente mañana. El lunes estará con el equipo y entonces estará listo para el partido contra Escocia”, señaló Ancelotti.
La noticia representa un impulso importante para una selección que busca recuperar el protagonismo mundial y conquistar su sexto título.
Vinícius sigue brillando
Además de hablar sobre Neymar, Ancelotti destacó el rendimiento de Vinícius Júnior, quien volvió a ser una de las figuras del equipo.
“Vini es peligroso no solo en los duelos individuales. Atacando desde el centro es aún más peligroso”, explicó el entrenador.
El estratega también resaltó la capacidad del jugador para cambiar constantemente de posición y generar espacios para sus compañeros.
Brasil sigue creciendo
Ancelotti se mostró satisfecho con la evolución mostrada por el equipo durante la fase de grupos.
“Defensivamente fue un buen partido. Hemos mejorado y seguiremos mejorando en el próximo encuentro”, afirmó.
Brasil mostró mayor control de balón, menos errores defensivos y una mejor coordinación ofensiva respecto a sus presentaciones anteriores.
Endrick y la nueva generación responden
La goleada ante Haití también permitió confirmar el buen momento de jóvenes figuras como Endrick, quien volvió a hacerse presente en el marcador.
La mezcla entre experiencia y juventud comienza a darle resultados a una selección que aspira a llegar lejos en el torneo.
La mira puesta en Escocia
Con Neymar cerca de regresar y el equipo mostrando señales de crecimiento, Brasil afrontará el duelo ante Escocia con la oportunidad de cerrar la fase de grupos en gran forma.
La Canarinha buscará aprovechar el regreso de una de sus máximas figuras para seguir consolidándose como una de las principales candidatas al título del Mundial 2026.
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