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¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!
Con un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinícius Júnior, Brasil vence a Haití, suma tres puntos clave y pone presión a Marruecos
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¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!

Publicado el19/06/2026 a las 18:58

Brasil reaccionó en el Mundial 2026. La Canarinha venció con autoridad 3-0 a Haití en Philadelphia, sumó su primera victoria del torneo y volvió a meterse de lleno en la lucha por el primer lugar del grupo C.

El triunfo no solo levanta a Brasil tras un debut irregular, sino que cambia el panorama del grupo: Marruecos ya no tiene el control absoluto y la definición del liderato queda abierta.

Matheus Cunha cambia el guion y se adueña del ataque

Foto: EFE. ¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!

La gran apuesta de Carlo Ancelotti funcionó.

Tras un debut flojo, el técnico italiano decidió darle la titularidad a Matheus Cunha, y el delantero respondió con un doblete que marcó el rumbo del partido.

Primero aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador, y luego amplió la ventaja con un potente remate de zurda. Un golpe de autoridad en la lucha por el puesto de ‘9’.

Un primer tiempo contundente que definió todo

Mundial - Brasil
Foto: EFE. ¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!

Brasil resolvió el partido antes del descanso.

Con espacios y aprovechando errores defensivos de Haití, la Canarinha golpeó con eficacia. Vinícius Júnior cerró la cuenta antes del entretiempo, confirmando una superioridad clara en el marcador.

El 3-0 reflejaba lo que debía ser el partido: dominio total ante un rival inferior.

Liderato en juego y presión directa sobre Marruecos

Mundial - Brasil
Foto: EFE

El triunfo deja a Brasil nuevamente en la pelea por la cima del grupo C.

Marruecos había tomado el liderato provisional tras vencer a Escocia, pero esta goleada devuelve a la Canarinha a la conversación y convierte la última jornada en un duelo directo por el primer puesto.

El grupo se aprieta y el margen de error desaparece.

Dudas que persisten pese a la goleada

Mundial - Brasil
Foto: EFE

Más allá del resultado, Brasil no termina de convencer.

En el segundo tiempo, el equipo bajó el ritmo, cedió la posesión y permitió que Haití generara algunas aproximaciones, obligando a Alisson a intervenir.

La sensación es clara: gana, pero no impone todavía la autoridad de un favorito al título.

Haití se despide, pero deja señales positivas

Foto: EFE

La derrota deja a Haití eliminada del Mundial 2026.

Sin embargo, el equipo caribeño mostró momentos competitivos, especialmente en el segundo tiempo, donde logró incomodar a Brasil y resistir sin recibir goles.

Una despedida digna para un equipo que regresaba a la Copa del Mundo tras más de cinco décadas.

Brasil y Marruecos definirán el liderato del grupo C en la última jornada. La Canarinha respondió a tiempo… pero aún debe convencer.

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