¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!
Publicado el19/06/2026 a las 18:58
Brasil reaccionó en el Mundial 2026. La Canarinha venció con autoridad 3-0 a Haití en Philadelphia, sumó su primera victoria del torneo y volvió a meterse de lleno en la lucha por el primer lugar del grupo C.
El triunfo no solo levanta a Brasil tras un debut irregular, sino que cambia el panorama del grupo: Marruecos ya no tiene el control absoluto y la definición del liderato queda abierta.
Matheus Cunha cambia el guion y se adueña del ataque
La gran apuesta de Carlo Ancelotti funcionó.
Tras un debut flojo, el técnico italiano decidió darle la titularidad a Matheus Cunha, y el delantero respondió con un doblete que marcó el rumbo del partido.
Primero aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador, y luego amplió la ventaja con un potente remate de zurda. Un golpe de autoridad en la lucha por el puesto de ‘9’.
Un primer tiempo contundente que definió todo
Brasil resolvió el partido antes del descanso.
Con espacios y aprovechando errores defensivos de Haití, la Canarinha golpeó con eficacia. Vinícius Júnior cerró la cuenta antes del entretiempo, confirmando una superioridad clara en el marcador.
El 3-0 reflejaba lo que debía ser el partido: dominio total ante un rival inferior.
Liderato en juego y presión directa sobre Marruecos
El triunfo deja a Brasil nuevamente en la pelea por la cima del grupo C.
Marruecos había tomado el liderato provisional tras vencer a Escocia, pero esta goleada devuelve a la Canarinha a la conversación y convierte la última jornada en un duelo directo por el primer puesto.
El grupo se aprieta y el margen de error desaparece.
Dudas que persisten pese a la goleada
Más allá del resultado, Brasil no termina de convencer.
En el segundo tiempo, el equipo bajó el ritmo, cedió la posesión y permitió que Haití generara algunas aproximaciones, obligando a Alisson a intervenir.
La sensación es clara: gana, pero no impone todavía la autoridad de un favorito al título.
Haití se despide, pero deja señales positivas
La derrota deja a Haití eliminada del Mundial 2026.
Sin embargo, el equipo caribeño mostró momentos competitivos, especialmente en el segundo tiempo, donde logró incomodar a Brasil y resistir sin recibir goles.
Una despedida digna para un equipo que regresaba a la Copa del Mundo tras más de cinco décadas.
Brasil y Marruecos definirán el liderato del grupo C en la última jornada. La Canarinha respondió a tiempo… pero aún debe convencer.
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