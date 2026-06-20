¡Brasil responde y el grupo C está al rojo vivo!

Brasil reaccionó en el Mundial 2026. La Canarinha venció con autoridad 3-0 a Haití en Philadelphia, sumó su primera victoria del torneo y volvió a meterse de lleno en la lucha por el primer lugar del grupo C.

El triunfo no solo levanta a Brasil tras un debut irregular, sino que cambia el panorama del grupo: Marruecos ya no tiene el control absoluto y la definición del liderato queda abierta.

Matheus Cunha cambia el guion y se adueña del ataque

La gran apuesta de Carlo Ancelotti funcionó.

Tras un debut flojo, el técnico italiano decidió darle la titularidad a Matheus Cunha, y el delantero respondió con un doblete que marcó el rumbo del partido.

Primero aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador, y luego amplió la ventaja con un potente remate de zurda. Un golpe de autoridad en la lucha por el puesto de ‘9’.

Un primer tiempo contundente que definió todo

Brasil resolvió el partido antes del descanso.