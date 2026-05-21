Neymar Jr. tendrá su estampilla en el álbum del Mundial 2026
Publicado el21/05/2026 a las 04:22
Neymar volvió oficialmente a la Selección de Brasil y ya provocó una auténtica revolución entre los coleccionistas del álbum Panini del Mundial 2026.
Tras confirmarse su convocatoria para la Copa del Mundo, Panini prepara un “kit de actualización” especial para incluir su esperada estampa.
Neymar no aparecía en el álbum original
La ausencia del astro brasileño había sorprendido a miles de aficionados, ya que fue eliminado de la edición base del álbum debido a las dudas físicas y su larga ausencia con Brasil.
Panini lanzará nuevas estampas
Ahora, la empresa confirmó que lanzará un paquete especial de actualización con jugadores convocados que quedaron fuera del álbum inicial.
Entre ellos estará Neymar.
Medios especializados aseguran que la lámina de Neymar podría convertirse en una de las más cotizadas del Mundial 2026.
Neymar celebró su regreso
El delantero del Santos recibió la noticia rodeado de familiares y amigos.
Según trascendió, confesó que estaba “muy nervioso” antes del anuncio oficial.
Ancelotti volvió a confiar en él
El técnico Carlo Ancelotti decidió incluir nuevamente a Neymar en la lista de Brasil pese a las dudas físicas de los últimos meses.
La Canarinha llegará al Mundial 2026 con la ilusión de conquistar nuevamente la Copa del Mundo y Neymar apunta a ser una de sus grandes figuras.
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