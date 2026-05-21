 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Neymar Jr. tendrá su estampilla en el álbum del Mundial 2026
Neymar será incluido en el álbum Panini del Mundial 2026 mediante un kit especial de actualización.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Neymar Jr. tendrá su estampilla en el álbum del Mundial 2026

Publicado el21/05/2026 a las 04:22

Neymar volvió oficialmente a la Selección de Brasil y ya provocó una auténtica revolución entre los coleccionistas del álbum Panini del Mundial 2026.

Tras confirmarse su convocatoria para la Copa del Mundo, Panini prepara un “kit de actualización” especial para incluir su esperada estampa.

Neymar no aparecía en el álbum original

La ausencia del astro brasileño había sorprendido a miles de aficionados, ya que fue eliminado de la edición base del álbum debido a las dudas físicas y su larga ausencia con Brasil.

Panini lanzará nuevas estampas

Ahora, la empresa confirmó que lanzará un paquete especial de actualización con jugadores convocados que quedaron fuera del álbum inicial.

Entre ellos estará Neymar.

Medios especializados aseguran que la lámina de Neymar podría convertirse en una de las más cotizadas del Mundial 2026.

Neymar celebró su regreso

El delantero del Santos recibió la noticia rodeado de familiares y amigos.

Según trascendió, confesó que estaba “muy nervioso” antes del anuncio oficial.

Ancelotti volvió a confiar en él

Foto: ShutterStock

El técnico Carlo Ancelotti decidió incluir nuevamente a Neymar en la lista de Brasil pese a las dudas físicas de los últimos meses.

La Canarinha llegará al Mundial 2026 con la ilusión de conquistar nuevamente la Copa del Mundo y Neymar apunta a ser una de sus grandes figuras.

Te puede interesar: Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?

Etiquetas:,