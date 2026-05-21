Neymar Jr. tendrá su estampilla en el álbum del Mundial 2026

Neymar volvió oficialmente a la Selección de Brasil y ya provocó una auténtica revolución entre los coleccionistas del álbum Panini del Mundial 2026.

Tras confirmarse su convocatoria para la Copa del Mundo, Panini prepara un “kit de actualización” especial para incluir su esperada estampa.

Neymar no aparecía en el álbum original

La ausencia del astro brasileño había sorprendido a miles de aficionados, ya que fue eliminado de la edición base del álbum debido a las dudas físicas y su larga ausencia con Brasil.

Panini lanzará nuevas estampas