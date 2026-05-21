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Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?
México, Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica integran uno de los grupos más cerrados del Mundial 2026.
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Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?

Publicado el21/05/2026 a las 04:10

El Grupo A del Mundial 2026 ya comienza a encender la expectativa y promete convertirse en uno de los sectores más parejos del torneo.

México compartirá grupo con:

  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Chequia

México abrirá el Mundial en casa

Foto: EFE

El Tri tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo en el histórico Estadio Azteca.

Con el respaldo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre, México intentará imponer condiciones desde el inicio.

Corea del Sur llega con experiencia

Foto: Shutterstock

Corea del Sur disputará su undécimo Mundial consecutivo y aparece como uno de los equipos más sólidos del grupo.

La selección asiática cuenta con figuras como:

  • Son Heung-min
  • Kim Min-jae
  • Lee Kang-in

Chequia quiere romper los pronósticos

 

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Chequia llega motivada tras una dramática clasificación vía repechaje europeo.

El equipo checo buscará sorprender con jugadores como:

  • Patrik Schick
  • Tomáš Souček

Un grupo sin margen de error

La paridad del sector obligará a todos los equipos a salir con máxima intensidad desde la primera jornada.

Un tropiezo podría complicar seriamente cualquier aspiración de avanzar a la ronda eliminatoria.

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