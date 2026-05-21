Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?
Publicado el21/05/2026 a las 04:10
El Grupo A del Mundial 2026 ya comienza a encender la expectativa y promete convertirse en uno de los sectores más parejos del torneo.
México compartirá grupo con:
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Chequia
México abrirá el Mundial en casa
El Tri tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo en el histórico Estadio Azteca.
Con el respaldo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre, México intentará imponer condiciones desde el inicio.
Corea del Sur llega con experiencia
Corea del Sur disputará su undécimo Mundial consecutivo y aparece como uno de los equipos más sólidos del grupo.
La selección asiática cuenta con figuras como:
- Son Heung-min
- Kim Min-jae
- Lee Kang-in
Chequia quiere romper los pronósticos
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Chequia llega motivada tras una dramática clasificación vía repechaje europeo.
El equipo checo buscará sorprender con jugadores como:
- Patrik Schick
- Tomáš Souček
Un grupo sin margen de error
La paridad del sector obligará a todos los equipos a salir con máxima intensidad desde la primera jornada.
Un tropiezo podría complicar seriamente cualquier aspiración de avanzar a la ronda eliminatoria.
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