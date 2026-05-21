Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?

El Grupo A del Mundial 2026 ya comienza a encender la expectativa y promete convertirse en uno de los sectores más parejos del torneo.

México compartirá grupo con:

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

México abrirá el Mundial en casa

El Tri tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo en el histórico Estadio Azteca.

Con el respaldo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre, México intentará imponer condiciones desde el inicio.

Corea del Sur llega con experiencia

Corea del Sur disputará su undécimo Mundial consecutivo y aparece como uno de los equipos más sólidos del grupo.