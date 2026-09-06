Netflix calienta septiembre: 7 estrenos que llegan esta semana y uno apunta a dar la sorpresa
Publicado el06/09/2026 a las 07:14
- Estrenos de Netflix esta semana
- Gracias, equipo llega el jueves
- La plataforma apuesta por el suspenso
Netflix entra en la segunda semana de septiembre con una mezcla de comedia, suspenso y acción internacional que busca mantener a sus suscriptores frente a la pantalla.
Entre los estrenos de Netflix del 7 al 13 de septiembre sobresale Gracias, equipo, una comedia española que convierte una aparentemente inocente actividad laboral en una batalla por conservar el empleo.
Pero no será la única apuesta fuerte: Fauda regresa el 8 de septiembre con su esperada quinta temporada, después de varios años sin nuevos episodios disponibles globalmente en la plataforma.
El calendario también abre espacio para thrillers, animación y producciones internacionales, ofreciendo alternativas para quienes buscan algo diferente a los grandes títulos estadounidenses.
Gracias, equipo convierte el trabajo tóxico en comedia negra
Gracias, equipo llega el 11 de septiembre y reúne a Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc y Raúl Tejón bajo la dirección de Diego Núñez Irigoyen.
La historia gira alrededor de Tío Mochales, una compañía quesera que atraviesa dificultades y organiza un “team building” con sus trabajadores mientras intenta proyectar que todo marcha bien.
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El problema comienza cuando los empleados descubren que se aproximan despidos masivos: la convivencia empresarial deja entonces de ser una actividad motivacional para convertirse en una competencia por sobrevivir laboralmente.
La cinta, creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, apuesta por la comedia negra para abordar situaciones reconocibles en muchas oficinas: incertidumbre, apariencias corporativas y rivalidad entre compañeros.
Fauda regresa a Netflix después de una larga espera
Para quienes prefieren la acción, la temporada 5 de Fauda estará disponible globalmente desde el 8 de septiembre, con Lior Raz nuevamente como Doron Kavillio.
La nueva entrega se desarrolla dos años después de los acontecimientos del 7 de octubre y lleva parte de la acción hasta Marsella, donde una misión de venganza desencadena una peligrosa operación encubierta.
Ese mismo 8 de septiembre Netflix estrena DANG!, una comedia animada sobre tres hermanos adultos cuyas vidas se complican cuando Ruthie reaparece después de destruir la existencia aparentemente perfecta que había construido.
El 10 de septiembre será el turno de El club gastronómico, thriller neerlandés en el que una mujer entra en un exclusivo círculo social hasta que un incendio mortal comienza a revelar los secretos detrás de su lujoso estilo de vida.
Qué ver en Netflix del 7 al 13 de septiembre
La semana también incluye La timonel y Chumbak, previstas para el 10 de septiembre, ampliando una programación marcada por historias internacionales y géneros muy diferentes.
En películas, el 9 de septiembre llega ¿Por qué me casé otra vez?, de Tyler Perry, que vuelve a reunir a varias parejas alrededor de una celebración familiar que promete poner nuevamente sus relaciones bajo presión.
Para el 11 de septiembre, Gracias, equipo aparece como una de las novedades españolas más llamativas, especialmente por su reparto y por utilizar el humor para explorar las tensiones de un ambiente laboral amenazado por despidos.
Así, entre el regreso de Fauda, la sátira corporativa española y nuevos thrillers internacionales, Netflix apuesta por una semana sin un único género dominante y con opciones para distintos tipos de espectadores, señaló ‘Sensacine’ y ‘Hobby Consolas‘.
NOTA: Netflix advierte que la disponibilidad del catálogo puede variar según el país.