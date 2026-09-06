Netflix calienta septiembre: 7 estrenos que llegan esta semana y uno apunta a dar la sorpresa

Estrenos de Netflix esta semana

Gracias, equipo llega el jueves

La plataforma apuesta por el suspenso

Netflix entra en la segunda semana de septiembre con una mezcla de comedia, suspenso y acción internacional que busca mantener a sus suscriptores frente a la pantalla.

Entre los estrenos de Netflix del 7 al 13 de septiembre sobresale Gracias, equipo, una comedia española que convierte una aparentemente inocente actividad laboral en una batalla por conservar el empleo.

Pero no será la única apuesta fuerte: Fauda regresa el 8 de septiembre con su esperada quinta temporada, después de varios años sin nuevos episodios disponibles globalmente en la plataforma.

El calendario también abre espacio para thrillers, animación y producciones internacionales, ofreciendo alternativas para quienes buscan algo diferente a los grandes títulos estadounidenses.

Gracias, equipo convierte el trabajo tóxico en comedia negra

Gracias, equipo llega el 11 de septiembre y reúne a Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc y Raúl Tejón bajo la dirección de Diego Núñez Irigoyen.

La historia gira alrededor de Tío Mochales, una compañía quesera que atraviesa dificultades y organiza un “team building” con sus trabajadores mientras intenta proyectar que todo marcha bien.

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El problema comienza cuando los empleados descubren que se aproximan despidos masivos: la convivencia empresarial deja entonces de ser una actividad motivacional para convertirse en una competencia por sobrevivir laboralmente.

La cinta, creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, apuesta por la comedia negra para abordar situaciones reconocibles en muchas oficinas: incertidumbre, apariencias corporativas y rivalidad entre compañeros.