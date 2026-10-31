Aguilera compartió una fotografía desnuda.

Fantasmas digitales cubrieron su pecho.

Cantó junto a Chappell Roan.

Christina Aguilera presentó un adelanto de su celebración de Halloween con una fotografía desnuda en una bañera, publicada en Instagram el miércoles 28 de octubre.

La cantante, de 45 años, apareció con el cabello rubio sobre parte del rostro y utilizó dos emojis de fantasmas para cubrir su pecho.

La imagen estuvo acompañada por la versión de “Season of the Witch” interpretada por Lana Del Rey, que reforzó la ambientación de temporada.

Aguilera llamó a sus preparativos “xtinaween”, combinando su conocido apodo artístico con Halloween, sin mostrar en esa publicación un disfraz completo.

Una publicación que conecta con su libertad de imagen

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La fotografía se suma a otras publicaciones en las que la intérprete ha elegido cómo mostrar su cuerpo ante sus seguidores.

En enero compartió imágenes tomadas en París, donde apareció con una falda de tul negro y un collar de diamantes sobre el torso descubierto.

También celebró su cumpleaños número 44, en diciembre de 2024, con un retrato en blanco y negro que incorporaba shorts de cuero y sombrero.

Estos antecedentes sitúan la fotografía de Halloween dentro de una continuidad visual, más allá de una publicación aislada por la festividad.