Christina Aguilera posa desnuda por Halloween y revive su mensaje contra las críticas
Publicado el 31/10/2026 a las 15:47
- Aguilera compartió una fotografía desnuda.
- Fantasmas digitales cubrieron su pecho.
- Cantó junto a Chappell Roan.
Christina Aguilera presentó un adelanto de su celebración de Halloween con una fotografía desnuda en una bañera, publicada en Instagram el miércoles 28 de octubre.
La cantante, de 45 años, apareció con el cabello rubio sobre parte del rostro y utilizó dos emojis de fantasmas para cubrir su pecho.
La imagen estuvo acompañada por la versión de “Season of the Witch” interpretada por Lana Del Rey, que reforzó la ambientación de temporada.
Aguilera llamó a sus preparativos “xtinaween”, combinando su conocido apodo artístico con Halloween, sin mostrar en esa publicación un disfraz completo.
Una publicación que conecta con su libertad de imagen
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La fotografía se suma a otras publicaciones en las que la intérprete ha elegido cómo mostrar su cuerpo ante sus seguidores.
En enero compartió imágenes tomadas en París, donde apareció con una falda de tul negro y un collar de diamantes sobre el torso descubierto.
También celebró su cumpleaños número 44, en diciembre de 2024, con un retrato en blanco y negro que incorporaba shorts de cuero y sombrero.
Estos antecedentes sitúan la fotografía de Halloween dentro de una continuidad visual, más allá de una publicación aislada por la festividad.
Qué dijo Christina Aguilera sobre las críticas físicas[caption id="attachment_1698884" align="alignnone" width="1200"] Christina Aguilera posa desnuda en la bañera por Halloween FOTO: mezcalent[/caption]
La exposición de su imagen ha convivido con comentarios sobre su peso y especulaciones acerca de los cambios físicos de la artista.
En una entrevista con Glamour, publicada en agosto de 2024, Aguilera explicó que había dejado de conceder importancia a las opiniones ajenas sobre su apariencia.
Recordó además las presiones de la industria musical cuando su cuerpo comenzó a cambiar después de la adolescencia, durante sus primeros años de carrera.
Sus declaraciones defendieron la autonomía personal; no constituyen una confirmación de los rumores sobre el supuesto uso de medicamentos para adelgazar.
Su mensaje de autonomía llegó antes de “xtinaween”
En diciembre de 2024, la cantante reunió capturas de comentarios sobre su apariencia y compartió una reflexión dirigida a sus seguidores.
El mensaje reivindicaba el derecho de cada persona a construir su propia historia, sin entregar a otros el control de su identidad.
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También sostuvo que nadie está obligado a justificar quién es ante el público, una postura coherente con sus declaraciones anteriores sobre el escrutinio corporal.
Ese contexto permite entender su discurso público sin atribuir a la fotografía de Halloween una respuesta específica que ella no anunció.
Christina Aguilera también comparte escenario con Chappell Roan
La publicación llegó una semana después de su aparición sorpresa junto a Chappell Roan en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.
El 21 de octubre, Aguilera interpretó “Beautiful” y posteriormente compartió con la anfitriona una versión de “Coffee”, durante el espectáculo benéfico Super Graphic Spectacular.
Roan reconoció la influencia de Aguilera en otras mujeres del pop, mientras la invitada expresó su admiración por la voz de la joven cantante.
Entre el encuentro musical y sus preparativos de Halloween, Aguilera mantuvo presencia pública tanto por sus actuaciones como por sus decisiones de imagen.
FUENTE: infobae, Elcomercio