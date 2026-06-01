Natanael Cano implicado por supuesto robo de auto en Sonora
Publicado el01/06/2026 a las 10:08
- Natanael Cano implicado en robo
- Jueza descarta responsabilidad penal
- No hubo pruebas suficientes
Natanael Cano no será vinculado a proceso tras la decisión de una jueza que determinó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación en su contra por la presunta posesión de un automóvil con reporte de robo.
El caso giraba en torno a un Corvette blanco que habría sido robado en Phoenix, Arizona, y que posteriormente fue localizado en Sonora, México, lo que provocó una investigación que alcanzó al intérprete de corridos tumbados.
Durante la audiencia correspondiente, se revisaron los señalamientos y los datos presentados por las autoridades para establecer si existía responsabilidad directa del artista en el hecho.
Sin embargo, la jueza concluyó que las indagatorias no lograron demostrar que el cantante tuviera posesión o control del vehículo involucrado.
Las placas encendieron las alertas
El vínculo inicial con el caso surgió debido a que las placas detectadas en el Corvette estaban relacionadas con un Porsche propiedad del cantante.
Ese cruce de información fue suficiente para que las autoridades lo citaran a declarar en Sonora y se analizara su posible conexión con el automóvil reportado como robado.
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La investigación buscaba determinar si existía alguna participación directa o conocimiento previo por parte del artista sobre el origen del vehículo.
Tras la revisión de pruebas y testimonios, el tribunal consideró que no había sustento legal para proceder en su contra.
Versiones y especulaciones en redes
Mientras avanzaba el proceso, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a que el automóvil podría haber sido conducido por un tercero cercano al cantante.
Estas especulaciones generaron debate entre seguidores y detractores del artista, aumentando la atención mediática alrededor del caso.
No obstante, en la audiencia no se acreditó evidencia que confirmara que Natanael Cano hubiera manejado o tenido bajo su resguardo el vehículo señalado.
La resolución judicial frenó así cualquier intento de vinculación formal y descartó la existencia de un delito atribuible al intérprete.
Sin cargos ni medidas cautelares
Con el fallo emitido, el cantante no enfrentará cargos penales ni medidas cautelares relacionadas con esta investigación.
La decisión representa un cierre legal en este episodio que había colocado nuevamente su nombre en titulares fuera del ámbito musical.
Aunque el caso generó controversia inicial por el tipo de vehículo involucrado y su valor, la autoridad judicial determinó que no había base probatoria suficiente.
De esta manera, Natanael Cano queda libre de responsabilidad en este asunto, mientras continúa con su carrera artística sin procesos pendientes derivados de este señalamiento, señaló ‘Univisión‘.