Natanael Cano implicado por supuesto robo de auto en Sonora

Natanael Cano implicado en robo

Jueza descarta responsabilidad penal

No hubo pruebas suficientes

Natanael Cano no será vinculado a proceso tras la decisión de una jueza que determinó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación en su contra por la presunta posesión de un automóvil con reporte de robo.

El caso giraba en torno a un Corvette blanco que habría sido robado en Phoenix, Arizona, y que posteriormente fue localizado en Sonora, México, lo que provocó una investigación que alcanzó al intérprete de corridos tumbados.

Durante la audiencia correspondiente, se revisaron los señalamientos y los datos presentados por las autoridades para establecer si existía responsabilidad directa del artista en el hecho.

Sin embargo, la jueza concluyó que las indagatorias no lograron demostrar que el cantante tuviera posesión o control del vehículo involucrado.

Las placas encendieron las alertas

El vínculo inicial con el caso surgió debido a que las placas detectadas en el Corvette estaban relacionadas con un Porsche propiedad del cantante.

Ese cruce de información fue suficiente para que las autoridades lo citaran a declarar en Sonora y se analizara su posible conexión con el automóvil reportado como robado.

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La investigación buscaba determinar si existía alguna participación directa o conocimiento previo por parte del artista sobre el origen del vehículo.

Tras la revisión de pruebas y testimonios, el tribunal consideró que no había sustento legal para proceder en su contra.