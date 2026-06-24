Modelo hispana es hallada sin vida dentro de una maleta y autoridades buscan pistas clave
Publicado el24/06/2026 a las 11:57
- Modelo hallada en maleta
- Misterio en Bogotá
- Investigación sigue abierta
El caso de Natalia Villalba ha generado conmoción en Colombia tras confirmarse que su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
La joven modelo, originaria de Cúcuta, fue hallada en un inmueble del sector de Chapinero, luego de que una trabajadora de limpieza ingresara al lugar ante la falta de respuesta de quienes se hospedaban allí.
Según los reportes, fue en el baño donde se encontró la maleta con el cuerpo, mientras la ducha permanecía abierta, una escena que llevó a la empleada a alertar de inmediato a las autoridades.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección judicial en el lugar, iniciando un proceso que busca reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.
Últimos movimientos bajo la lupa
Las investigaciones han centrado su atención en las personas que estuvieron en contacto con Natalia durante los días previos a su muerte, así como en los registros de ingreso al apartamento.
De acuerdo con la información recopilada, la joven figuraba como arrendataria del inmueble, donde también se registró la estancia de un ciudadano estadounidense procedente de Texas.
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Este visitante habría extendido su permanencia durante varios días, coincidiendo con el periodo en el que la víctima se encontraba en el apartamento.
Además, se identificó la presencia de un ciudadano británico que ingresó al lugar días antes del hallazgo y salió al día siguiente, convirtiéndose en una persona de interés para los investigadores.
Evidencias clave dentro del inmueble
Las cámaras de seguridad del edificio captaron al ciudadano británico trasladando sábanas hacia la zona de lavandería, un detalle que ahora forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades.
Dentro del apartamento también se encontraron pertenencias personales de Natalia, incluyendo documentos que han despertado nuevas líneas de investigación.
Entre los hallazgos destacan dos pasaportes con la misma fotografía pero con apellidos diferentes, uno vencido y otro vigente, este último con registros de viajes internacionales.
Estos elementos serán fundamentales para entender los movimientos de la joven y determinar posibles conexiones con las personas que estuvieron en el lugar.
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Investigación abierta y sin responsables
Las autoridades forenses trabajan para establecer la causa y el momento exacto de la muerte, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas sin haber vinculado formalmente a ningún sospechoso.
En paralelo, se busca ubicar al ciudadano británico, quien podría haber salido del país, lo que implicaría la intervención de organismos internacionales para su localización.
El caso ha generado preocupación en la opinión pública, debido a la violencia del hecho y las circunstancias aún poco claras que rodean la muerte de la modelo.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, en un proceso que continúa desarrollándose mientras se esperan resultados clave de los análisis forenses, señaló ‘El Tiempo‘.