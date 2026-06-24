Modelo hispana es hallada sin vida dentro de una maleta y autoridades buscan pistas clave

Modelo hallada en maleta

Misterio en Bogotá

Investigación sigue abierta

El caso de Natalia Villalba ha generado conmoción en Colombia tras confirmarse que su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de Bogotá, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La joven modelo, originaria de Cúcuta, fue hallada en un inmueble del sector de Chapinero, luego de que una trabajadora de limpieza ingresara al lugar ante la falta de respuesta de quienes se hospedaban allí.

Según los reportes, fue en el baño donde se encontró la maleta con el cuerpo, mientras la ducha permanecía abierta, una escena que llevó a la empleada a alertar de inmediato a las autoridades.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección judicial en el lugar, iniciando un proceso que busca reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.

Últimos movimientos bajo la lupa

Las investigaciones han centrado su atención en las personas que estuvieron en contacto con Natalia durante los días previos a su muerte, así como en los registros de ingreso al apartamento.

De acuerdo con la información recopilada, la joven figuraba como arrendataria del inmueble, donde también se registró la estancia de un ciudadano estadounidense procedente de Texas.

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Este visitante habría extendido su permanencia durante varios días, coincidiendo con el periodo en el que la víctima se encontraba en el apartamento.

Además, se identificó la presencia de un ciudadano británico que ingresó al lugar días antes del hallazgo y salió al día siguiente, convirtiéndose en una persona de interés para los investigadores.