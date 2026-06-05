NASA activa protocolo de emergencia en la EEI por fuga de aire en módulo ruso

NASA activa protocolo de emergencia

Refugio en cápsula Dragon

Reparación en módulo ruso

La NASA activó medidas de emergencia en la Estación Espacial Internacional tras detectarse un agravamiento de una fuga de aire en el segmento ruso del complejo orbital.

De acuerdo con ‘EFE’, la agencia ordenó a varios astronautas trasladarse a sus cápsulas espaciales y permanecer listos ante una posible evacuación preventiva.

El incidente se concentra en el módulo ruso Zvezda, donde desde hace tiempo se monitorean pequeñas pérdidas de presión que han requerido intervenciones periódicas.

La aparición de nuevas filtraciones llevó a Roscosmos a programar una reparación más amplia mientras la tripulación asumía una postura de máxima precaución.

Astronautas se refugiaron en la cápsula Dragon

Como parte del protocolo, los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 fueron instruidos para ingresar a la nave Dragon acoplada a la estación.

También se sumó un astronauta adicional de la NASA, mientras los cosmonautas rusos permanecían en labores técnicas dentro del módulo afectado.

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La cápsula Dragon funciona como vehículo de escape en caso de contingencia y permite abandonar la estación en cuestión de minutos si fuera necesario.

Aunque no se registró riesgo inmediato para la vida de la tripulación, la decisión respondió a un enfoque preventivo ante cualquier deterioro repentino.