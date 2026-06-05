NASA activa protocolo de emergencia en la EEI por fuga de aire en módulo ruso
Publicado el05/06/2026 a las 07:16
- NASA activa protocolo de emergencia
- Refugio en cápsula Dragon
- Reparación en módulo ruso
La NASA activó medidas de emergencia en la Estación Espacial Internacional tras detectarse un agravamiento de una fuga de aire en el segmento ruso del complejo orbital.
De acuerdo con ‘EFE’, la agencia ordenó a varios astronautas trasladarse a sus cápsulas espaciales y permanecer listos ante una posible evacuación preventiva.
El incidente se concentra en el módulo ruso Zvezda, donde desde hace tiempo se monitorean pequeñas pérdidas de presión que han requerido intervenciones periódicas.
La aparición de nuevas filtraciones llevó a Roscosmos a programar una reparación más amplia mientras la tripulación asumía una postura de máxima precaución.
Astronautas se refugiaron en la cápsula Dragon
Como parte del protocolo, los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 fueron instruidos para ingresar a la nave Dragon acoplada a la estación.
También se sumó un astronauta adicional de la NASA, mientras los cosmonautas rusos permanecían en labores técnicas dentro del módulo afectado.
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La cápsula Dragon funciona como vehículo de escape en caso de contingencia y permite abandonar la estación en cuestión de minutos si fuera necesario.
Aunque no se registró riesgo inmediato para la vida de la tripulación, la decisión respondió a un enfoque preventivo ante cualquier deterioro repentino.
El módulo Zvezda vuelve a generar preocupación
Zvezda es una pieza clave dentro de la infraestructura rusa y cumple funciones esenciales para el soporte vital y la operación del laboratorio orbital.
Desde su incorporación al complejo, el módulo alberga sistemas de energía, control de vuelo y acoplamiento para naves como Soyuz y Progress.
Las grietas detectadas en su estructura han sido motivo de seguimiento constante debido al desgaste acumulado tras más de dos décadas en órbita.
La situación reaviva cuestionamientos sobre los desafíos técnicos derivados del envejecimiento de la estación espacial internacional.
La situación se estabilizó tras varias horas
Después de varias horas bajo alerta, los equipos de control confirmaron que la presión interna se mantenía dentro de parámetros seguros.
Los astronautas abandonaron el refugio temporal en Dragon y retomaron sus actividades normales dentro del complejo orbital.
Las agencias espaciales continúan evaluando la efectividad de las reparaciones y monitorean de forma constante el área afectada.
El episodio ocurre mientras la EEI se acerca al final de su vida útil, con planes de retiro y desorbitación previstos para la próxima década, señaló ‘EFE’ y ‘Hola News‘.