Nagelsmann, el técnico más joven del Mundial 2026

Julian Nagelsmann llegará al Mundial 2026 con apenas 38 años, convirtiéndose en el entrenador más joven del torneo y con una misión clara: devolver a Alemania al protagonismo tras sus recientes fracasos.

La selección alemana busca recuperar su prestigio tras quedar eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, un golpe histórico para una potencia del fútbol mundial.

Alemania apuesta por juventud en el banquillo

Nagelsmann rompe con el perfil tradicional de técnicos mundialistas, generalmente más experimentados.

El alemán llega como una figura innovadora, con una carrera acelerada que lo llevó a dirigir en la élite desde muy joven y a asumir retos de alto nivel en clubes importantes.

De promesa como jugador a estratega

Su carrera como futbolista terminó prematuramente a los 20 años por problemas de rodilla, lo que lo obligó a reinventarse.

Ese giro marcó su camino como entrenador, donde rápidamente destacó por su capacidad táctica y análisis del juego.