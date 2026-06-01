Nagelsmann, el técnico más joven del Mundial 2026
Publicado el01/06/2026 a las 06:51
Julian Nagelsmann llegará al Mundial 2026 con apenas 38 años, convirtiéndose en el entrenador más joven del torneo y con una misión clara: devolver a Alemania al protagonismo tras sus recientes fracasos.
La selección alemana busca recuperar su prestigio tras quedar eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, un golpe histórico para una potencia del fútbol mundial.
Alemania apuesta por juventud en el banquillo
Nagelsmann rompe con el perfil tradicional de técnicos mundialistas, generalmente más experimentados.
El alemán llega como una figura innovadora, con una carrera acelerada que lo llevó a dirigir en la élite desde muy joven y a asumir retos de alto nivel en clubes importantes.
De promesa como jugador a estratega
Su carrera como futbolista terminó prematuramente a los 20 años por problemas de rodilla, lo que lo obligó a reinventarse.
Ese giro marcó su camino como entrenador, donde rápidamente destacó por su capacidad táctica y análisis del juego.
Un ascenso meteórico en Europa
A los 28 años ya dirigía al Hoffenheim en la Bundesliga, convirtiéndose en el técnico más joven en asumir ese cargo.
Posteriormente, llevó al RB Leipzig a competir al más alto nivel en Europa y fue contratado por el Bayern Munich, donde ganó títulos nacionales antes de su salida anticipada.
Estilo moderno y enfoque innovador
Nagelsmann es reconocido por su enfoque táctico flexible y su uso de tecnología en entrenamientos.
Sus equipos se caracterizan por la presión alta, circulación rápida del balón y adaptabilidad durante los partidos, además de priorizar el aspecto psicológico del jugador.
El reto: devolver la grandeza a Alemania
El técnico considera que ya cuenta con una base sólida de jugadores y apuesta por mantener un núcleo estable durante el torneo.
Alemania no parte como la favorita absoluta, pero bajo su dirección busca volver a competir por el título.
El Mundial 2026 será la gran prueba para Nagelsmann, quien podría consolidarse como uno de los entrenadores más influyentes si logra devolver a Alemania a la cima del fútbol mundial.
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