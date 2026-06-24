Reencuentro emotivo: Myrka Dellanos y Giselle Blondet reaparecen juntas tras su salida de televisión

Myrka Dellanos y Giselle Blondet

Salida de La mesa caliente

Mensaje inspirador viral

Myrka Dellanos y Giselle Blondet volvieron a coincidir públicamente tras su salida de “La mesa caliente”, un programa en el que compartieron pantalla durante años y que marcó una etapa importante en sus carreras.

Ambas conductoras fueron despedidas con pocos meses de diferencia, una situación que tomó por sorpresa tanto a ellas como a la audiencia que seguía el espacio diariamente.

Blondet habló sobre ese momento en una entrevista reciente y admitió el impacto que tuvo la noticia en medio de una etapa personal compleja.

“Sí me sorprendió, no puedo mentir”, expresó, al recordar cómo recibió la información en un momento en el que su atención estaba centrada en su recuperación de salud.

Problemas de salud las unieron aún más

Además de sus salidas laborales, las dos presentadoras enfrentaron situaciones médicas delicadas casi al mismo tiempo, lo que añadió un componente personal a su historia reciente.

Myrka Dellanos fue diagnosticada con cáncer de piel, mientras que Giselle Blondet tuvo que someterse a una cirugía tras una fuerte infección derivada de un tratamiento.

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Estos episodios marcaron un periodo difícil para ambas, quienes tuvieron que enfocarse en su bienestar físico y emocional lejos de la pantalla.

La coincidencia de estos procesos fortaleció el vínculo entre ellas, generando empatía mutua en medio de circunstancias adversas.