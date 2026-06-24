Reencuentro emotivo: Myrka Dellanos y Giselle Blondet reaparecen juntas tras su salida de televisión
Publicado el24/06/2026 a las 12:21
- Myrka Dellanos y Giselle Blondet
- Salida de La mesa caliente
- Mensaje inspirador viral
Myrka Dellanos y Giselle Blondet volvieron a coincidir públicamente tras su salida de “La mesa caliente”, un programa en el que compartieron pantalla durante años y que marcó una etapa importante en sus carreras.
Ambas conductoras fueron despedidas con pocos meses de diferencia, una situación que tomó por sorpresa tanto a ellas como a la audiencia que seguía el espacio diariamente.
Blondet habló sobre ese momento en una entrevista reciente y admitió el impacto que tuvo la noticia en medio de una etapa personal compleja.
“Sí me sorprendió, no puedo mentir”, expresó, al recordar cómo recibió la información en un momento en el que su atención estaba centrada en su recuperación de salud.
Problemas de salud las unieron aún más
Además de sus salidas laborales, las dos presentadoras enfrentaron situaciones médicas delicadas casi al mismo tiempo, lo que añadió un componente personal a su historia reciente.
Myrka Dellanos fue diagnosticada con cáncer de piel, mientras que Giselle Blondet tuvo que someterse a una cirugía tras una fuerte infección derivada de un tratamiento.
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Estos episodios marcaron un periodo difícil para ambas, quienes tuvieron que enfocarse en su bienestar físico y emocional lejos de la pantalla.
La coincidencia de estos procesos fortaleció el vínculo entre ellas, generando empatía mutua en medio de circunstancias adversas.
Un reencuentro que emocionó a sus seguidores
Tras superar estos desafíos, Dellanos y Blondet compartieron una imagen de su reciente reencuentro, generando una fuerte reacción entre sus seguidores.
“La vida es una montaña rusa de emociones y circunstancias”, escribió Dellanos, acompañando la publicación con un mensaje reflexivo sobre su experiencia.
Agregó además: “Todas nacemos para brillar de una forma u otra. Que bueno encontrarnos de nuevo”, palabras que resonaron entre quienes siguieron su trayectoria en televisión.
La fotografía rápidamente se viralizó y fue interpretada como una muestra de fortaleza y resiliencia tras los momentos difíciles vividos por ambas.
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Nostalgia y críticas al programa actual
El reencuentro también desató comentarios de nostalgia por parte del público, que recordó la dinámica que ambas mantenían en el programa.
“Hacen falta en La mesa caliente, ya no es lo mismo”, escribió una seguidora, reflejando el sentir de quienes extrañan su presencia.
Otros comentarios apuntaron a que el programa perdió atractivo tras su salida, señalando que la química original entre conductoras era clave en su éxito.
Actualmente, el espacio continúa con nuevas presentadoras, pero la ausencia de Dellanos y Blondet sigue siendo tema de conversación entre los seguidores.