Musk lleva a su hijo

IA invade redes chinas

Trump mantiene perfil discreto La visita de Donald Trump a Pekín no solo dejó reuniones diplomáticas y acuerdos bilaterales. El viaje también estuvo marcado por escenas inesperadas, videos virales y momentos protagonizados por figuras tecnológicas que terminaron eclipsando parte de la agenda política. Entre ellos destacó Elon Musk, quien nuevamente captó la atención pública al aparecer acompañado de su hijo X Æ A-Xii durante un encuentro oficial con autoridades chinas. El empresario, director ejecutivo de Tesla, asistió a la reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y empresarios estadounidenses como parte de la visita de Estado encabezada por Trump. Sin embargo, la presencia del pequeño X Æ A-Xii fue lo que terminó dominando parte de la conversación en redes sociales y medios internacionales.

Elon Musk reaparece con su hijo en un evento de alto nivel en Pekín Elon Musk was seen with his son, X Æ A-Xii, at the Great Hall of the People in Beijing during President Trump’s summit with Xi Jinping. Musk was among several top U.S. tech executives, alongside Tim Cook and Jensen Huang, who met with Chinese Premier Li Qiang on the sidelines of… pic.twitter.com/SilocjQexq — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026 La aparición del hijo de Musk recordó inmediatamente la escena ocurrida meses atrás en el despacho Oval de la Casa Blanca tras la elección de Donald Trump, donde el menor también acaparó cámaras y comentarios.

Esta vez, el contexto fue completamente distinto: una cumbre diplomática entre China y Estados Unidos en medio de tensiones comerciales y tecnológicas. Las imágenes del niño acompañando a Musk durante el encuentro empresarial rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales chinas y estadounidenses. La escena fue interpretada por muchos usuarios como otro ejemplo del estilo poco convencional del magnate. Pero el empresario no se limitó a participar en reuniones formales. Elon Musk también protagonizó otro de los momentos más comentados del día al ser captado girando sobre sí mismo en las escaleras del Gran Palacio del Pueblo mientras grababa un video de 360 grados con su teléfono celular.

Los memes creados con inteligencia artificial dominaron las redes sociales La visita de Trump a China estuvo acompañada de una ola de contenido generado con inteligencia artificial que se volvió viral incluso antes de la llegada oficial del mandatario estadounidense. Uno de los montajes más compartidos mostraba al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, saltando como un superhéroe para colgarse del tren de aterrizaje del Air Force One tras sumarse a última hora a la delegación. Otros videos y fotografías manipuladas digitalmente mostraban a Donald Trump, Xi Jinping, Elon Musk y Tim Cook en escenas cotidianas chinas. Algunas imágenes los presentaban dentro de un hutong tradicional mientras compartían brochetas de carne, cerveza Tsingtao y cigarrillos en un ambiente relajado y alejado del protocolo diplomático. La calidad de los contenidos generados con IA sorprendió a numerosos usuarios, quienes señalaron que cada vez resulta más difícil distinguir entre imágenes reales y montajes digitales.

El calor y la contaminación también marcaron la visita de Trump La ceremonia oficial de bienvenida se desarrolló bajo una espesa capa de contaminación en Pekín. Los niveles de partículas PM 2,5 rondaron los 55 microgramos por metro cúbico, superando ampliamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. A esto se sumó una jornada inusualmente calurosa para mediados de mayo. El termómetro alcanzó los 33 grados, situación que llevó a que el agua embotellada distribuida durante la cumbre Xi-Trump se convirtiera inesperadamente en tendencia. Usuarios en redes sociales chinas comenzaron a buscar la marca del agua en plataformas de comercio electrónico después de verla en fotografías y transmisiones oficiales del evento.

El menú oficial mezcló tradición china y guiños occidentales La cena de gala incluyó algunos de los platillos más emblemáticos de Pekín. Entre ellos destacó el pato laqueado pekinés, además de panecillos de cerdo a la plancha, conocidos como baozi, un alimento estrechamente relacionado con Xi Jinping desde que en 2014 fue fotografiado en un restaurante popular especializado en este platillo. También se sirvió langosta en sopa de tomate y una selección de postres occidentales como tiramisú, helado, frutas y pastelitos con forma de caracola. Otro detalle que llamó la atención fue la distribución protocolaria de los invitados.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue ubicado junto a su homólogo chino Dong Jun, mientras que el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, compartió mesa con el ministro chino Wang Wentao. Las cámaras captaron conversaciones relajadas entre funcionarios que normalmente coinciden en contextos mucho más rígidos. Te Puede Interesar: Mamdani lanza reforma «SPEED» para acelerar entrega de viviendas en Nueva York ¿Funcionará? Donald Trump mostró un perfil más moderado de lo habitual Uno de los aspectos que más sorprendió durante la jornada fue la actitud pública de Donald Trump.

El mandatario estadounidense mantuvo un tono mucho más reservado que en otras apariciones internacionales. Trump limitó sus declaraciones a los mensajes de apertura durante las reuniones oficiales y el banquete de Estado. Además, redujo considerablemente su actividad en Truth Social, donde normalmente publica de forma constante. Mientras tanto, otros miembros de la delegación también generaron momentos virales. Marco Rubio fue grabado observando detenidamente la ornamentada decoración del techo del Gran Salón del Pueblo, mientras que la llegada del Air Force One fue seguida masivamente por usuarios chinos, algunos de los cuales describieron la aeronave presidencial como “una Casa Blanca voladora”.