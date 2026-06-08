Mundial 2026: Sancionarán negocios que transmitan los partidos

A días del inicio del Mundial 2026, México anunció sanciones económicas para bares, restaurantes y establecimientos que transmitan partidos sin contar con autorización.

La medida apunta directamente a proteger los derechos comerciales del torneo.

La decisión impacta a miles de negocios que suelen aprovechar el Mundial para atraer clientes, pero que ahora deberán cumplir estrictamente con normas de propiedad intelectual.

Por qué se aplicarán las multas

La FIFA controla los derechos audiovisuales y comerciales de la Copa del Mundo.

Esto significa que no cualquier suscripción de televisión permite retransmitir partidos en espacios públicos con fines comerciales.

Las autoridades mexicanas señalaron que la difusión en bares o restaurantes requiere licencias específicas, ya que implica un uso distinto al doméstico.

Además, cualquier actividad relacionada con el torneo —como promociones o ambientaciones— también debe respetar las normas de propiedad intelectual establecidas por el organismo.

Sanciones millonarias para los infractores