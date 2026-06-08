Mundial 2026: Sancionarán negocios que transmitan los partidos
Publicado el08/06/2026 a las 07:46
A días del inicio del Mundial 2026, México anunció sanciones económicas para bares, restaurantes y establecimientos que transmitan partidos sin contar con autorización.
La medida apunta directamente a proteger los derechos comerciales del torneo.
La decisión impacta a miles de negocios que suelen aprovechar el Mundial para atraer clientes, pero que ahora deberán cumplir estrictamente con normas de propiedad intelectual.
Por qué se aplicarán las multas
La FIFA controla los derechos audiovisuales y comerciales de la Copa del Mundo.
Esto significa que no cualquier suscripción de televisión permite retransmitir partidos en espacios públicos con fines comerciales.
Las autoridades mexicanas señalaron que la difusión en bares o restaurantes requiere licencias específicas, ya que implica un uso distinto al doméstico.
Además, cualquier actividad relacionada con el torneo —como promociones o ambientaciones— también debe respetar las normas de propiedad intelectual establecidas por el organismo.
Sanciones millonarias para los infractores
Las multas anunciadas pueden alcanzar cifras muy elevadas.
Según lo informado, las sanciones podrían superar los 30 millones de pesos mexicanos en casos donde se detecten infracciones graves, como la transmisión sin autorización o el uso indebido de contenido protegido.
El monto final dependerá de la gravedad y la cantidad de violaciones detectadas. En algunos escenarios, las autoridades incluso podrían proceder con la clausura del establecimiento.
Qué elementos del Mundial están protegidos
La regulación no se limita únicamente a los partidos.
La FIFA también protege el uso del nombre oficial del Mundial 2026, los logotipos, las imágenes, el trofeo, el balón, las mascotas y cualquier símbolo vinculado al torneo. Esto implica que los negocios deben ser cuidadosos al utilizar estos elementos en publicidad o promociones.
El objetivo de la medida es evitar el uso comercial no autorizado y garantizar que solo quienes cuenten con los derechos correspondientes puedan explotar la imagen del evento.
Con el Mundial a punto de comenzar, los establecimientos deberán revisar sus permisos y estrategias para evitar sanciones durante uno de los eventos más vistos del planeta.