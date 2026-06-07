Mundial 2026: Retienen a miembros de la selección de Irak en EEUU
Publicado el07/06/2026 a las 07:27
La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 no fue sencilla.
Dos integrantes de su delegación fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, generando incertidumbre a pocos días del inicio del torneo.
El incidente expone tensiones migratorias en plena antesala del Mundial, un evento que busca proyectar organización y apertura en uno de los países anfitriones.
Retenciones y revisiones en el aeropuerto
La Embajada de Irak confirmó que dos miembros de su delegación fueron sometidos a procedimientos adicionales por parte de autoridades migratorias estadounidenses.
Según el comunicado difundido en redes sociales, ambos permanecieron durante varias horas en el aeropuerto mientras eran interrogados. Durante este proceso, los agentes revisaron sus teléfonos celulares y realizaron entrevistas adicionales antes de permitirles —en uno de los casos— continuar su ingreso al país.
La situación generó preocupación dentro de la delegación, ya que el equipo se encontraba en la fase final de preparación para la Copa del Mundo.
Un caso sin resolución total
Horas después, la Embajada ofreció una actualización sobre el incidente.
Se informó que uno de los integrantes retenidos logró completar los procedimientos de entrada, mientras que la otra persona no pudo ingresar a territorio estadounidense.
No se dieron más detalles sobre las razones específicas de la negativa.
El gobierno iraquí señaló que mantuvo comunicación constante con autoridades estadounidenses para conocer lo ocurrido y tratar de agilizar el proceso, aunque el resultado final no fue completamente favorable.
Un antecedente previo al Mundial
El episodio ocurre en medio de versiones recientes sobre posibles dificultades para que miembros de la selección iraquí obtuvieran permisos de ingreso a Estados Unidos.
En ese momento, tanto la Federación Iraquí de Futbol como autoridades estadounidenses habían negado problemas generalizados con las visas del equipo. Sin embargo, lo ocurrido en Chicago vuelve a poner el tema en el centro de la conversación.
Irak llega al Mundial 2026 con una carga simbólica importante: disputará su primera Copa del Mundo desde México 1986, poniendo fin a una ausencia de cuatro décadas.
El equipo dirigido por Graham Arnold enfrentará un grupo exigente junto a Francia, Senegal y Noruega, con la expectativa de convertirse en una de las sorpresas del torneo.
Se espera que la delegación complete su preparación sin más contratiempos mientras se acerca su debut en el Mundial.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026