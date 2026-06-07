Mundial 2026: Retienen a miembros de la selección de Irak en EEUU

La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 no fue sencilla.

Dos integrantes de su delegación fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, generando incertidumbre a pocos días del inicio del torneo.

El incidente expone tensiones migratorias en plena antesala del Mundial, un evento que busca proyectar organización y apertura en uno de los países anfitriones.

Retenciones y revisiones en el aeropuerto

La Embajada de Irak confirmó que dos miembros de su delegación fueron sometidos a procedimientos adicionales por parte de autoridades migratorias estadounidenses.

Según el comunicado difundido en redes sociales, ambos permanecieron durante varias horas en el aeropuerto mientras eran interrogados. Durante este proceso, los agentes revisaron sus teléfonos celulares y realizaron entrevistas adicionales antes de permitirles —en uno de los casos— continuar su ingreso al país.

La situación generó preocupación dentro de la delegación, ya que el equipo se encontraba en la fase final de preparación para la Copa del Mundo.

Un caso sin resolución total