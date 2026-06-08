Mundial 2026: familiares de desaparecidos hacen un “álbum”
Publicado el08/06/2026 a las 09:01
A días del inicio del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas en México encontraron una nueva forma de protesta: transformar fichas de búsqueda en tarjetas similares a las de un álbum futbolero para atraer la atención de turistas y aficionados.
La iniciativa busca visibilizar una crisis que supera los 130,000 casos de desaparición en el país, aprovechando la atención global que generará el torneo.
Un “álbum” para no olvidar a los desaparecidos
En Guadalajara, una de las sedes del Mundial, colectivos de familiares pegaron fichas de búsqueda en zonas cercanas al FIFA Fan Festival y puntos turísticos.
Las imágenes fueron adaptadas con estética mundialista: los rostros aparecen con camisetas de la selección mexicana y diseños similares a los tradicionales álbumes de fútbol. La intención es conectar emocionalmente con los visitantes y generar conciencia.
“Es para conectar con todos los fans del fútbol y dar un mensaje de que no está mal festejar, lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta”, explicó Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza.
Cada una de estas “cartitas” representa a una persona desaparecida y, según los organizadores, mantiene viva la posibilidad de encontrarla.
Críticas al gasto público en el Mundial
Además de visibilizar la problemática, los familiares cuestionaron la inversión pública destinada al Mundial.
Señalaron que mientras se han destinado millones de pesos a obras y preparativos, instituciones clave enfrentan limitaciones. Como ejemplo, mencionaron la falta de contratación de personal en la Vicefiscalía de personas desaparecidas y la escasez de asesores para miles de casos en Jalisco.
“Esos recursos hacían más falta en otro lado”, afirmó Flores, quien subrayó que incluso una parte de ese presupuesto podría haber contribuido a avanzar en las investigaciones.
Una estrategia para presionar durante el torneo
El colectivo planea mantener sus acciones durante todo el Mundial.
Su objetivo es aprovechar la llegada de millones de turistas y la cobertura internacional para generar presión sobre las autoridades. Aunque reconocen que habrá controles en zonas turísticas por razones de seguridad, confían en la visibilidad que puede dar el evento.
Las fichas de búsqueda, que antes eran solo herramientas informativas, se han convertido en una forma de protesta constante ante la falta de respuestas.
Con el Mundial como escaparate global, los colectivos esperan que su mensaje trascienda el fútbol y mantenga viva la exigencia de justicia.
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