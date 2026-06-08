Mundial 2026: familiares de desaparecidos hacen un “álbum”

A días del inicio del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas en México encontraron una nueva forma de protesta: transformar fichas de búsqueda en tarjetas similares a las de un álbum futbolero para atraer la atención de turistas y aficionados.

La iniciativa busca visibilizar una crisis que supera los 130,000 casos de desaparición en el país, aprovechando la atención global que generará el torneo.

Un “álbum” para no olvidar a los desaparecidos

En Guadalajara, una de las sedes del Mundial, colectivos de familiares pegaron fichas de búsqueda en zonas cercanas al FIFA Fan Festival y puntos turísticos.

Las imágenes fueron adaptadas con estética mundialista: los rostros aparecen con camisetas de la selección mexicana y diseños similares a los tradicionales álbumes de fútbol. La intención es conectar emocionalmente con los visitantes y generar conciencia.

“Es para conectar con todos los fans del fútbol y dar un mensaje de que no está mal festejar, lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta”, explicó Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza.

Cada una de estas “cartitas” representa a una persona desaparecida y, según los organizadores, mantiene viva la posibilidad de encontrarla.

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