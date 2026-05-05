Huelga amenaza el Mundial

ICE genera conflicto laboral

FIFA bajo presión creciente La Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta un nuevo frente de tensión a semanas de su inicio. Cerca de 2,000 trabajadores vinculados al SoFi Stadium advirtieron sobre una posible huelga. Mundial 2026 enfrenta huelga por presencia ICE El Mundial 2026 lleno de tensiones con trabajadores pero a nadie lo indigna. Acá @Fglamas escribió algo de la Copa del Mundo.https://t.co/JUynWZOrSm — LateralWeb (@WebLateral) May 5, 2026

El conflicto se centra en la presencia de agentes federales de inmigración durante el torneo. Por qué importa: El posible paro afectaría servicios clave en uno de los estadios sede del Mundial. También introduce incertidumbre en la logística de seguridad del evento. Sindicato exige frenar presencia de ICE The @LosAngelesFWC26 is coming up fast. The workers who cook the food & serve the drinks @SoFiStadium are asking @FIFAcom to ensure ICE plays NO role in the tournament, citing safety concerns. #mayday #worldcup pic.twitter.com/bdN5u1wWCX — UNITE HERE Local 11 (@unitehere11) May 1, 2026

El sindicato Unite Here Local 11 representa a empleados de alimentos, bebidas y servicios. Actualmente mantiene una disputa con operadores del estadio y la organización del torneo. La exigencia principal es limitar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El sindicato presentó una queja por prácticas laborales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

TE PUEDE INTERESAR: Latina amenaza a hispanos con llamar a ICE tras choque y desata indignación La denuncia involucra a Legends Hospitality, Kroenke Sports and Entertainment y la FIFA. “Nos preocupa la seguridad de los huéspedes y los trabajadores”, señaló Kurt Petersen. “No creemos que nadie esté seguro si hay presencia de estas agencias en el entorno del estadio”. El conflicto ocurre mientras se preparan los partidos en Inglewood, sede confirmada del torneo.

La incertidumbre se centra en el papel de autoridades federales dentro del operativo de seguridad. Seguridad del Mundial bajo cuestionamiento Todd Lyons, director interino del ICE, indicó que la agencia tendrá un rol en la seguridad. No se han dado detalles operativos sobre su participación. Esto ha incrementado la preocupación entre trabajadores y organizaciones civiles. Más de 100 grupos de derechos humanos respaldan la petición del sindicato.

Solicitan que la FIFA promueva una moratoria en operativos migratorios durante el torneo. “La FIFA podría pedir que estas operaciones no se realicen en el contexto del Mundial”, sostuvo Petersen. El torneo tendrá una duración de 38 días. La falta de claridad en el rol de ICE se mantiene como un punto crítico. Alerta internacional y riesgo operativo Amnistía Internacional emitió una advertencia de viaje para aficionados. La organización expresó preocupaciones sobre políticas migratorias en Estados Unidos.

También señaló la falta de garantías específicas para visitantes extranjeros. La advertencia incluye posibles impactos en asistentes durante el evento. El conflicto laboral se suma a la complejidad logística del torneo. Estados Unidos, México y Canadá serán sedes de esta edición. En territorio estadounidense habrá múltiples sedes con alta concentración de público.