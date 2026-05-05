Latina amenaza a hispanos con llamar a ICE tras choque y desata indignación
Choque desata amenazas migratorias Video viral causa indignación ICE usado como intimidación Un video difundido en redes sociales desató indignación tras mostrar un altercado entre dos mujeres latinas luego de un accidente automovilístico en Estados Unidos. Las imágenes, compartidas por Oty Gómez, captan el momento de tensión tras un choque por alcance ocurrido el sábado. […]
Publicado el05/05/2026 a las 13:39
- Choque desata amenazas migratorias
- Video viral causa indignación
- ICE usado como intimidación
Un video difundido en redes sociales desató indignación tras mostrar un altercado entre dos mujeres latinas luego de un accidente automovilístico en Estados Unidos.
Las imágenes, compartidas por Oty Gómez, captan el momento de tensión tras un choque por alcance ocurrido el sábado.
Por qué importa: El caso ha generado debate por el uso de amenazas migratorias durante conflictos cotidianos, lo que intensifica preocupaciones en comunidades latinas.
El incidente ocurrió cuando el vehículo que circulaba delante frenó de forma repentina. Esto provocó que el automóvil de Gómez impactara por alcance.
Indignación en redes por amenazas de ICE
Tras el choque, la otra conductora reaccionó de inmediato. En redes sociales fue identificada como “la señora de rojo”.
En el video se escucha cómo exige documentación. “Dame tu aseguranza”, dice la mujer en tono agresivo.
La exigencia estuvo acompañada de insultos y comentarios ofensivos. La discusión se desarrolló en plena vía pública.
Las imágenes se viralizaron rápidamente. Usuarios reaccionaron al comportamiento mostrado en el clip.
Amenazas de llamar a ICE intensifican la polémica
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VIDEO DE CHOQUE GENERA INDIGNACIÓN: MUJER USA AL ICE COMO AMENAZAhttps://t.co/lqdwiZu097 pic.twitter.com/Y8bO6FSX2Z
— El Diario Mx (@El_DiarioMx) May 5, 2026
El conflicto escaló durante la confrontación. La mujer vestida de rojo lanzó amenazas relacionadas con inmigración.
Entre ellas, mencionó la posibilidad de llamar a ICE. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales.
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Internautas señalaron la gravedad de ese tipo de amenazas. El uso de la condición migratoria como intimidación fue ampliamente criticado.
Muchos consideraron que la situación excedió un simple accidente vial. El video se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales.
La discusión se centró en el trato entre conductoras. También en el contexto social reflejado en el incidente.
Conductora reconoce el choque y explica su decisión
Tras la viralización, Oty Gómez publicó un segundo mensaje. En él reconoció haber provocado el accidente.
Sin embargo, aclaró su postura durante el altercado. Explicó que decidió esperar a las autoridades.
“Mi carro tiene aseguranza”, afirmó Gómez. Indicó que no se negó a mostrar documentación.
Señaló que prefirió hacerlo ante la policía. Esto debido al trato recibido durante la discusión.
También relató que viajaba con sus hijos. Aseguró que fue insultada frente a ellos.
Dijo que optó por no responder a las agresiones. Mantuvo la calma hasta la llegada de los oficiales.
“Cuando llegó la policía, sí, la policía me pidió todos los documentos y yo se los di”, puntualizó.
El caso continúa generando reacciones en redes sociales. El video sigue circulando y alimentando el debate.