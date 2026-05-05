Choque desata amenazas migratorias

Video viral causa indignación

ICE usado como intimidación

Un video difundido en redes sociales desató indignación tras mostrar un altercado entre dos mujeres latinas luego de un accidente automovilístico en Estados Unidos.

Las imágenes, compartidas por Oty Gómez, captan el momento de tensión tras un choque por alcance ocurrido el sábado.

Por qué importa: El caso ha generado debate por el uso de amenazas migratorias durante conflictos cotidianos, lo que intensifica preocupaciones en comunidades latinas.

El incidente ocurrió cuando el vehículo que circulaba delante frenó de forma repentina. Esto provocó que el automóvil de Gómez impactara por alcance.

Indignación en redes por amenazas de ICE