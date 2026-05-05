Agente del Servicio Secreto arrestado en Miami por masturbarse en el pasillo de un hotel
Agente arrestado en Miami Exposición indecente fuera servicio Servicio Secreto bajo escrutinio Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios. El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo. El […]
Publicado el05/05/2026 a las 13:02
- Agente arrestado en Miami
- Exposición indecente fuera servicio
- Servicio Secreto bajo escrutinio
Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios.
El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo.
El incidente ocurrió mientras el agente se encontraba fuera de servicio, de acuerdo con la información disponible.
De acuerdo con el informe, oficiales acudieron la madrugada del 4 de mayo al hotel Double Tree, por una llamada sobre un hombre blanco desnudo en un pasillo masturbándose.
Arresto sacude al Servicio Secreto: agente de élite detenido en Florida
🚨🇺🇸 Según un informe policial, el hecho ocurrió el lunes en un Double Tree, donde el sujeto fue sorprendido desnudo en un pasillo del hotel. El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo, quien se encontraba… pic.twitter.com/1TM0kCyKa6
— VPItv (@VPITV) May 5, 2026
Spillman estaba asignado a Washington, pero se encontraba en el condado de Miami-Dade como parte de un destacamento.
Este equipo tenía la misión de brindar seguridad para un evento en la zona, según Univision.
El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó su campo de golf Trump National Doral de Miami.
La visita formó parte de sus actividades durante el fin de semana en el sur de Florida.
No se ha indicado una conexión directa entre el arresto y la visita presidencial.
Las autoridades confirmaron que el agente estaba fuera de servicio al momento del incidente.
Confirmación oficial del Servicio Secreto
A United States Secret Service employee has been arrested in Florida for allegedly exposing himself. https://t.co/MgZZtQwKXg
— ARC El Paso (@ARCElPasoTV) May 5, 2026
El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que el arresto fue realizado por la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.
El jefe de la policía del Servicio Secreto, Richard MacAuley, se pronunció mediante un comunicado.
“Estamos al tanto del arresto de un oficial del Servicio Secreto fuera de servicio”, señaló.
MacAuley enfatizó la postura institucional frente al comportamiento del agente.
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“La conducta alegada es inaceptable y contrasta marcadamente con el profesionalismo”, agregó.
También subrayó que se espera integridad de todo el personal del organismo.
Tras el arresto, Spillman fue colocado en licencia administrativa.
Detención y situación legal del agente
Spillman fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami.
Permanece detenido en ese centro penitenciario, según los registros.
La fianza fue fijada en 1.000 dólares.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el caso.
Tampoco se ha informado sobre posibles medidas adicionales dentro del Servicio Secreto.
El proceso legal sigue en curso mientras avanzan las investigaciones.
Lo que viene: Se espera que las autoridades determinen las consecuencias legales y administrativas en los próximos días, mientras el caso continúa bajo revisión.