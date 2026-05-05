Agente arrestado en Miami

Exposición indecente fuera servicio

Servicio Secreto bajo escrutinio

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios.

El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo.

El incidente ocurrió mientras el agente se encontraba fuera de servicio, de acuerdo con la información disponible.

De acuerdo con el informe, oficiales acudieron la madrugada del 4 de mayo al hotel Double Tree, por una llamada sobre un hombre blanco desnudo en un pasillo masturbándose.

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