Mundial 2026 Carlos Velasco analiza al Tri.

España y Francia son favoritos.

Noruega como el caballo negro. Mundial 2026 Carlos Velasco. A menos de 50 días de que ruede el balón en la máxima fiesta del fútbol, platicamos en exclusiva para MundoNow con Carlos Velasco, narrador de Fox Sports y una de las voces más institucionales del deporte con más de 30 años de trayectoria. En una charla llena de pasión, el «ente del micrófono» nos compartió su visión sobre lo que viene para México, sus caballos negros y quiénes son los candidatos reales para levantar la copa en este mundial que, aunque genera dudas por su logística, promete paralizar al planeta. México y el «factor Aguirre»: ¿qué esperar?

Sobre el desempeño de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, Velasco fue directo y realista, alejándose del optimismo ciego. El narrador destaca que el estilo del «Vasco» es armarse bien desde la defensa, pero reconoce las limitaciones actuales del Tri. «No engaño a nadie diciendo que México hará un gran mundial; si nos va muy bien, podríamos aspirar a octavos de final. Me gustó la intensidad mostrada contra Bélgica, aunque nos sigue costando el tema defensivo y la pelota parada», confesó Velasco. Además, resaltó nombres que podrían dar frescura al equipo como Raúl Jiménez, «La Hormiga» González y el joven Gilberto Mora, aunque lamentó que la planeación de la liguilla no permita que los jugadores lleguen con el mejor ritmo posible. Los favoritos y el «caballo negro» de Carlos Velasco Al hablar de quiénes tienen las mejores cartas para coronarse campeones, Carlos no dudó en señalar a las potencias europeas, poniendo a España y Francia un escalón por encima de los demás.

«España tiene un estilo dinámico con Lamine Yamal y Nico Williams… Francia puede armar tres selecciones competitivas; Michael Olise está en un momento impresionante y Mbappé sigue siendo fundamental». Sin embargo, toda Copa del Mundo tiene una sorpresa, y para Velasco, el equipo que podría romper las quinielas viene del norte de Europa: «Veo a Noruega como caballo negro para llegar quizás a cuartos de final», aseguró, mientras que mostró sus dudas sobre el proceso de Estados Unidos tras la llegada de Pochettino. El «último baile» de las leyendas Este mundial marcará, sin duda, el cierre de una era dorada para el fútbol mundial con la despedida de los dos astros más grandes de las últimas décadas. «Es el último baile de Messi y Cristiano, definitivamente. Cristiano sigue teniendo un físico impresionante, y aunque Messi ya no juegue los 90 minutos de todos los partidos, su toque y liderazgo pueden cambiar una historia en un tiro libre», reflexionó el comentarista.