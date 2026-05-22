Mundial 2026: Bajan expectativas de ocupación hotelera en México

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el sector hotelero en México enfrenta una realidad distinta a la esperada, con niveles de ocupación por debajo de las proyecciones iniciales.

Las cifras muestran un ajuste importante frente al optimismo que había meses atrás.

El desempeño del turismo durante el Mundial impacta directamente en la economía local y en sectores clave como la hotelería.

Expectativas iniciales eran más altas

Hace un año, el sector proyectaba una ocupación cercana al 80%.

Estas estimaciones estaban impulsadas por la magnitud del evento.