Mundial 2026: Bajan expectativas de ocupación hotelera en México
Publicado el22/05/2026 a las 10:57
A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el sector hotelero en México enfrenta una realidad distinta a la esperada, con niveles de ocupación por debajo de las proyecciones iniciales.
Las cifras muestran un ajuste importante frente al optimismo que había meses atrás.
El desempeño del turismo durante el Mundial impacta directamente en la economía local y en sectores clave como la hotelería.
Expectativas iniciales eran más altas
Hace un año, el sector proyectaba una ocupación cercana al 80%.
Estas estimaciones estaban impulsadas por la magnitud del evento.
Sin embargo, conforme se acerca la fecha, las previsiones han cambiado.
Ajuste en las proyecciones actuales
Actualmente se espera una ocupación de entre 60% y 65%.
Esto representa una reducción significativa frente a lo estimado.
Además, solo una parte de los visitantes estaría vinculada directamente al Mundial.
FIFA liberó reservas clave
Uno de los factores principales fue la liberación de habitaciones por parte de FIFA.
Muchos bloqueos iniciales eran tentativos.
Al cancelarse, redujeron la demanda proyectada en hoteles.
Estancias más cortas de los aficionados
Otro cambio importante es la duración de las visitas.
Se esperaba que los turistas permanecieran al menos tres noches.
Sin embargo, el promedio actual es de dos noches.
Turismo concentrado en días de partido
La demanda se concentra principalmente en fechas de juegos.
Fuera de esos días, la ocupación baja.
Esto limita el impacto económico continuo en las ciudades sede.
Menor flujo internacional del esperado
De los visitantes proyectados, solo una parte vendrá del extranjero.
El resto corresponderá a turismo nacional.
Esto también reduce la presión sobre la infraestructura hotelera.
Comparación con otros eventos
Incluso eventos como el Gran Premio de México han generado mayor ocupación.
En 2025, la Fórmula 1 alcanzó cifras superiores.
Esto contrasta con el comportamiento actual del Mundial.
El sector espera un repunte conforme se acerquen los partidos, aunque sin alcanzar las expectativas iniciales.