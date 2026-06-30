Multimillonario chino sentenciado a 30 años de prisión por fraude de US$1.000 millones

Fraude superó US$1.000 millones.

Recibe 30 años prisión.

Deberá pagar restitución millonaria.

El empresario chino Guo Wengui, quien durante años se presentó como un férreo opositor del Partido Comunista Chino desde Estados Unidos, fue condenado a 30 años de prisión por un fraude financiero que las autoridades calificaron como uno de los más grandes cometidos contra sus propios seguidores.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Analisa Torres en un tribunal de Manhattan, donde el magnate escuchó el fallo rodeado por decenas de simpatizantes que continuaron respaldándolo incluso después de conocer la condena.

Según la justicia estadounidense, Guo utilizó su imagen pública como activista y disidente político para convencer a miles de personas de invertir en proyectos que prometían beneficios extraordinarios, pero cuyo dinero terminó financiando un extravagante estilo de vida.

Además de la pena de prisión, el empresario deberá pagar 889 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas del esquema fraudulento.

El tribunal concluyó que utilizó la causa democrática para engañar a sus seguidores

Guo Wengui, who was once believed to be one of China’s richest businessmen, has been sentenced to 30 years in jail in the US for running a billion dollar scam.https://t.co/3ssam2nKvS — TheStarKenya (@TheStarKenya) June 30, 2026



Durante la audiencia, la jueza Analisa Torres fue especialmente crítica con la conducta del empresario.

Afirmó que Guo «se aprovechó de quienes buscaban llevar la democracia a China», utilizando la confianza de sus seguidores para enriquecerse personalmente.

La magistrada también sostuvo que el acusado nunca mostró arrepentimiento por los delitos cometidos.

Por el contrario, señaló que «no asume ninguna responsabilidad por sus actos y, por el contrario, insiste increíblemente en que su conducta no causó pérdidas ni perjudicó a nadie».

La jueza añadió además que el empresario «ha instado a sus partidarios a acosar e intimidar a quienes se atreven a hablar en su contra».

Antes de escuchar la sentencia, Guo dedicó parte de su intervención a denunciar las condiciones de su encarcelamiento.

Explicó que durante la madrugada había sido trasladado a un hospital y negó las acusaciones de la fiscalía que lo describían como alguien que fingía problemas de salud.

“Cuando llegué aquí, dije: ‘Me duele el estómago, necesito ir al baño, no me siento bien’”, relató Guo a través de un intérprete sobre su llegada al tribunal.

Durante la audiencia también reiteró cuál, según él, fue siempre el motivo de su llegada a Estados Unidos.

«La razón por la que vine a Estados Unidos fue para destruir al PCC».