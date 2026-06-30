Multimillonario chino sentenciado a 30 años de prisión por fraude de US$1.000 millones
Publicado el30/06/2026 a las 09:40
- Fraude superó US$1.000 millones.
- Recibe 30 años prisión.
- Deberá pagar restitución millonaria.
El empresario chino Guo Wengui, quien durante años se presentó como un férreo opositor del Partido Comunista Chino desde Estados Unidos, fue condenado a 30 años de prisión por un fraude financiero que las autoridades calificaron como uno de los más grandes cometidos contra sus propios seguidores.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Analisa Torres en un tribunal de Manhattan, donde el magnate escuchó el fallo rodeado por decenas de simpatizantes que continuaron respaldándolo incluso después de conocer la condena.
Según la justicia estadounidense, Guo utilizó su imagen pública como activista y disidente político para convencer a miles de personas de invertir en proyectos que prometían beneficios extraordinarios, pero cuyo dinero terminó financiando un extravagante estilo de vida.
Además de la pena de prisión, el empresario deberá pagar 889 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas del esquema fraudulento.
El tribunal concluyó que utilizó la causa democrática para engañar a sus seguidores
Guo Wengui, who was once believed to be one of China’s richest businessmen, has been sentenced to 30 years in jail in the US for running a billion dollar scam.https://t.co/3ssam2nKvS
— TheStarKenya (@TheStarKenya) June 30, 2026
Durante la audiencia, la jueza Analisa Torres fue especialmente crítica con la conducta del empresario.
Afirmó que Guo «se aprovechó de quienes buscaban llevar la democracia a China», utilizando la confianza de sus seguidores para enriquecerse personalmente.
La magistrada también sostuvo que el acusado nunca mostró arrepentimiento por los delitos cometidos.
Por el contrario, señaló que «no asume ninguna responsabilidad por sus actos y, por el contrario, insiste increíblemente en que su conducta no causó pérdidas ni perjudicó a nadie».
La jueza añadió además que el empresario «ha instado a sus partidarios a acosar e intimidar a quienes se atreven a hablar en su contra».
Antes de escuchar la sentencia, Guo dedicó parte de su intervención a denunciar las condiciones de su encarcelamiento.
Explicó que durante la madrugada había sido trasladado a un hospital y negó las acusaciones de la fiscalía que lo describían como alguien que fingía problemas de salud.
“Cuando llegué aquí, dije: ‘Me duele el estómago, necesito ir al baño, no me siento bien’”, relató Guo a través de un intérprete sobre su llegada al tribunal.
Durante la audiencia también reiteró cuál, según él, fue siempre el motivo de su llegada a Estados Unidos.
«La razón por la que vine a Estados Unidos fue para destruir al PCC».
Las víctimas narraron pérdidas millonarias y daños emocionales irreparables
Al momento de imponer la condena, la jueza leyó fragmentos de cartas enviadas por personas afectadas por el fraude.
Los testimonios describían cómo numerosos inversionistas perdieron los ahorros de toda una vida.
Algunos aseguraron haber sufrido ansiedad severa, vergüenza y rupturas familiares tras invertir en los proyectos promovidos por Guo.
Una de las víctimas que declaró durante el juicio fue Wei Chen.
Ante el tribunal afirmó que el fraude cometido por el empresario «destruyó» tanto su vida como la de su familia.
Cuando Guo abandonó la sala tras escuchar la sentencia, varios de sus seguidores lo despidieron con aplausos y gritos de apoyo.
La fiscalía sostuvo que el fraude provocó consecuencias devastadoras para miles de personas distribuidas en diferentes países.
Según los investigadores, el dinero obtenido fue utilizado para sostener una vida llena de lujos, mientras los inversionistas sufrían pérdidas económicas irreparables.
El fraude financió mansiones, yates, autos deportivos y una vida de excesos
Los fiscales describieron el esquema fraudulento como un fraude «asombroso» desarrollado entre 2018 y 2023.
De acuerdo con la acusación, el empresario obtuvo más de mil millones de dólares mediante diversas empresas e iniciativas de inversión bajo su control.
Entre ellas figuraban GTV Media Group Inc., Himalaya Farm Alliance y Himalaya Exchange.
Las autoridades sostuvieron que convenció a cientos de miles de personas para invertir prometiendo altos rendimientos, beneficios exclusivos y oportunidades financieras excepcionales.
Sin embargo, gran parte del dinero terminó financiando gastos personales.
En documentos judiciales, la fiscalía afirmó que el dinero ilícito permitió sostener «un estilo de vida de excesos y desenfreno extraordinarios: una vida de lujo desmedido con mansiones, yates, coches de carreras, ropa de diseño y mobiliario suntuoso».
El FBI arrestó a Guo en marzo de 2023 dentro de un lujoso apartamento con vista a Central Park, en Manhattan.
En julio de 2024, tras un juicio federal de siete semanas, un jurado lo declaró culpable de nueve de los doce cargos presentados en su contra.
Entre los delitos por los que fue condenado figuran fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
La defensa insistió en que era perseguido por el gobierno chino
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Los abogados del empresario sostuvieron durante todo el proceso que Guo era víctima de una campaña internacional impulsada por el Partido Comunista Chino.
En sus escritos judiciales calificaron esa persecución como «grandiosa, omnipresente y que amenazaba su vida».
Incluso afirmaron que Pekín había reclutado empresarios, figuras del entretenimiento y actores políticos estadounidenses para conspirar contra él.
La defensa argumentó además que una condena prolongada únicamente fortalecería la campaña de desprestigio impulsada por el gobierno chino.
También señalaron que otros acusados en casos similares habían recibido penas considerablemente menores, de entre dos y cuatro años de prisión.
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Los abogados recordaron que Guo presentaba cicatrices y deformidades derivadas, según ellos, de torturas sufridas en China y de múltiples cirugías reconstructivas realizadas entre 1993 y 2022.
Según la defensa, el empresario construyó su fortuna cuando su familia llegó a convertirse en la mayor accionista de una importante firma bursátil china.
Posteriormente, afirmaron, fue perseguido tras denunciar actos de corrupción dentro del gobierno chino, lo que lo llevó a abandonar el país y establecerse primero en Hong Kong, luego en Londres y finalmente en Nueva York en 2017.
Las autoridades chinas mantienen abiertas acusaciones en su contra por violación, secuestro, soborno y otros delitos, señalamientos que Guo siempre ha rechazado como falsos.
La fiscalía estadounidense, por su parte, sostuvo que el empresario nunca mostró «ningún arrepentimiento» y que aprovechó las protecciones del sistema de asilo estadounidense para desarrollar durante años el millonario fraude que finalmente terminó con una condena de tres décadas de prisión.
FUENTE: CNN / The New York Times