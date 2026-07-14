Mujer se casó con 12 hombres en las Vegas y ahora admite cargos de bigamia y fraude

Mujer se casó con 12 hombres.

Ganó miles por bodas.

Enfrenta hasta 24 años.

Una mujer de 33 años admitió su responsabilidad en un caso que ha llamado la atención en Las Vegas, luego de aceptar cargos por bigamia y fraude tras casarse con más de una docena de hombres y obtener miles de dólares de algunas de sus parejas.

El caso, que involucra múltiples matrimonios celebrados durante varios años, también incluye acusaciones de falsificación y engaños para obtener importantes sumas de dinero.

Así operaba el presunto esquema de matrimonios múltiples en Las Vegas

De acuerdo con documentos judiciales citados por el periódico Las Vegas Review-Journal, Jiaying Chen llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de un cargo de bigamia y otro de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor igual o superior a 100.000 dólares.

La mujer, identificada como residente de Estados Unidos, compareció ante el tribunal del condado de Clark, en Nevada, donde aceptó su responsabilidad como parte del acuerdo de culpabilidad.

La investigación reveló que entre abril y junio de este año Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces sin haber finalizado legalmente los divorcios de sus uniones anteriores.

Según las autoridades, esta práctica formaba parte de un patrón que se habría extendido durante varios años.