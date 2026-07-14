Mujer se casó con 12 hombres en las Vegas y ahora admite cargos de bigamia y fraude
Publicado el13/07/2026 a las 19:10
- Mujer se casó con 12 hombres.
- Ganó miles por bodas.
- Enfrenta hasta 24 años.
Una mujer de 33 años admitió su responsabilidad en un caso que ha llamado la atención en Las Vegas, luego de aceptar cargos por bigamia y fraude tras casarse con más de una docena de hombres y obtener miles de dólares de algunas de sus parejas.
El caso, que involucra múltiples matrimonios celebrados durante varios años, también incluye acusaciones de falsificación y engaños para obtener importantes sumas de dinero.
Así operaba el presunto esquema de matrimonios múltiples en Las Vegas
De acuerdo con documentos judiciales citados por el periódico Las Vegas Review-Journal, Jiaying Chen llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de un cargo de bigamia y otro de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor igual o superior a 100.000 dólares.
La mujer, identificada como residente de Estados Unidos, compareció ante el tribunal del condado de Clark, en Nevada, donde aceptó su responsabilidad como parte del acuerdo de culpabilidad.
La investigación reveló que entre abril y junio de este año Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces sin haber finalizado legalmente los divorcios de sus uniones anteriores.
Según las autoridades, esta práctica formaba parte de un patrón que se habría extendido durante varios años.
La investigación detectó numerosas solicitudes de matrimonio bajo distintos nombres
La Fiscalía sostiene que la trama comenzó en marzo de 2019 y se prolongó hasta mayo de este año.
Durante ese periodo, Chen presentó un total de 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el Registro del Condado de Clark.
Al menos ocho de esas solicitudes terminaron con la emisión de certificados oficiales de matrimonio.
Los investigadores también descubrieron que la acusada habría utilizado el alias «Vicky Liang» para registrar nuevas solicitudes.
Bajo esa identidad, presuntamente presentó otras ocho solicitudes de matrimonio durante 2025.
De esas gestiones, siete concluyeron con la expedición de certificados, según los documentos judiciales.
Además de los cargos de bigamia, Chen enfrentaba acusaciones por:
- Seis cargos graves de bigamia.
- Falsificación de documentos.
- Robo relacionado con el presunto esquema.
La mujer confesó cuánto dinero podía recibir por cada matrimonio
Durante la investigación, Chen reconoció ante la Policía Metropolitana de Las Vegas que los matrimonios representaban una fuente de ingresos.
Según el reporte citado por el medio local, la acusada declaró que podía ganar «hasta 20.000 dólares por un matrimonio».
No obstante, también explicó que no todas las ceremonias llegaban a concretarse.
La mujer afirmó que “no todos” los interesados terminaban pagando el dinero acordado.
Asimismo, indicó que prefería celebrar los matrimonios en Las Vegas debido a que el proceso resulta especialmente sencillo en esa ciudad.
Las autoridades consideran que parte del esquema consistía precisamente en aprovechar la rapidez con la que se pueden tramitar las licencias matrimoniales en el condado de Clark.
Fiscalía asegura que perdió miles de dólares en casinos de la ciudad
Los fiscales sostienen que Chen obtuvo alrededor de 138.000 dólares provenientes de al menos tres de los hombres con quienes contrajo matrimonio.
De acuerdo con la acusación, ese dinero habría sido perdido posteriormente mientras jugaba en casinos de Las Vegas.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado por qué los hombres aceptaron casarse con la acusada.
Tampoco se ha informado si alguno de ellos convivió con Chen después de las ceremonias o si las uniones respondían a otros acuerdos.
El expediente judicial tampoco precisa cuántos de los matrimonios permanecían legalmente vigentes cuando se realizaron las nuevas ceremonias.
La sentencia podría llegar en agosto con una larga condena
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Tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, Chen evitó ir a juicio por la totalidad de los cargos inicialmente presentados.
Sin embargo, todavía enfrenta una posible condena considerable.
La audiencia para conocer su sentencia quedó programada para el próximo 20 de agosto.
Si el juez impone la pena máxima contemplada por los delitos admitidos, la mujer podría enfrentar hasta 24 años de prisión.
El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más llamativos registrados recientemente en Las Vegas por la combinación de matrimonios múltiples, presunto fraude económico y uso de identidades alternativas para obtener nuevas licencias de matrimonio.
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FUENTE: EFE