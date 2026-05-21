Mujer muere tras caer en alcantarilla abierta en Nueva York: testigo asegura que “fue como si desapareciera»

Mujer cayó en alcantarilla

Testigo vio desaparición repentina

Investigan tragedia en Manhattan Lo que parecía una noche común en las calles de Manhattan terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy conmociona a Nueva York. Una mujer de 56 años perdió la vida después de caer en una alcantarilla abierta en plena Quinta Avenida, un hecho que generó indignación y preguntas sobre la seguridad en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El caso tomó mayor relevancia luego de que un testigo relatara cómo vio desaparecer a la mujer en cuestión de segundos mientras salía de su vehículo estacionado cerca del lugar. La muerte de la mujer abrió un debate sobre el estado de la infraestructura urbana en Nueva York y las responsabilidades de las compañías encargadas del mantenimiento de las alcantarillas. Testigo describe el momento exacto en que la mujer cayó en la alcantarilla Ver este video en su propia página →

La víctima fue identificada por las autoridades como Donika Gocaj, de 56 años. Según la policía, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche del 18 de mayo en Midtown Manhattan. Carlton Wood, quien caminaba rumbo a su trabajo en un hotel cercano, aseguró que presenció toda la escena y todavía sigue impactado por lo ocurrido. “Levanté la vista por un segundo. Vi a esta mujer salir de su SUV negro, la vi bajar, cerrar la puerta y dar un paso hacia adelante, y fue como si desapareciera”, relató Wood durante una entrevista con TODAY.

El hombre explicó que al principio no entendió qué había pasado, hasta que miró hacia el agujero abierto en la calle. “Miré dentro del agujero, la vi y llamé inmediatamente al 911”, agregó. La víctima gritaba desesperadamente tras la caída Las autoridades informaron que la alcantarilla tenía unos 10 pies de profundidad y estaba expulsando vapor cuando ocurrió el accidente. Tras caer, Gocaj quedó inconsciente y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Wood también afirmó que no había ningún tipo de advertencia visible alrededor de la alcantarilla abierta. “Cuando miré por primera vez, solo escuché un grito”, recordó el testigo. “Ella gritaba: ‘Me estoy muriendo, me estoy muriendo’”. El dramático relato aumentó la preocupación de residentes y peatones, especialmente en una ciudad donde miles de personas caminan diariamente sobre tapas de alcantarilla y zonas en reparación. El hijo de la víctima llegó devastado a la escena Momentos después del accidente, el hijo de Donika Gocaj llegó al lugar y confirmó que la víctima era su madre, según reportó NBC New York. Otra testigo, Taylor Shabanian, aseguró que vio a los equipos de emergencia intentando sacar a la mujer del agujero mientras varias personas observaban la escena con angustia.

“Ahora camino todos los días pensando en no pisar estas cosas”, comentó Shabanian tras presenciar el rescate. La tragedia provocó temor entre residentes de Manhattan, quienes comenzaron a cuestionar la seguridad de las obras y estructuras subterráneas de la ciudad. Con Edison investiga qué provocó que la tapa se desplazara Ver este video en su propia página →

Funcionarios de la ciudad señalaron que las tapas de alcantarilla son responsabilidad de la empresa Con Edison, que tenía permisos activos para realizar trabajos en esa zona. La compañía explicó que un video aparentemente muestra que la tapa fue desplazada después de que un camión pesado pasara sobre ella minutos antes del accidente. “Aproximadamente 12 minutos después, la persona involucrada en el incidente estacionó su auto cerca”, señaló Con Edison en un comunicado. “Estamos revisando los detalles y, aunque esto es algo poco común, las tapas de alcantarilla pueden desplazarse por vehículos pesados. Nuestros pensamientos están con su familia y la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”, agregó la empresa. Autoridades prometen respuestas tras la tragedia en Manhattan La oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que las autoridades ya trabajan junto con Con Edison para investigar el caso y determinar responsabilidades.