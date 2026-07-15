Agentes de ICE arrestan a mujer que iba rumbo a tratamiento médico afuera de tienda

Pidió ayuda y fue detenida.

ICE realizó el arresto.

Trump rechaza suspensión.

Una mujer fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de ingresar a una tienda de autoservicio para pedir ayuda, según muestran videos difundidos en redes sociales.

Las grabaciones permiten observar a los agentes revisando a la mujer en el exterior del establecimiento antes de concretar el arresto.

El caso ocurrió en un contexto de cambios recientes en la política sobre detenciones durante revisiones vehiculares.

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la mujer llegó a una tienda de autoservicio para solicitar ayuda.

Mujer detenida por ICE tras buscar ayuda en una tienda

Testigos señalaron que la mujer explicó que una camioneta la seguía mientras conducía hacia un tratamiento médico.

Según esos testimonios, decidió ingresar al establecimiento para pedir apoyo debido a la situación que estaba viviendo.

Poco después, agentes de la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) descendieron del vehículo que la seguía.

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Los oficiales realizaron una revisión a la mujer en el exterior de la tienda.

Después de esa intervención, los agentes efectuaron el arresto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de la actuación de los oficiales durante el procedimiento.

Hasta el momento, la información disponible se basa en los videos publicados y en los testimonios citados sobre lo ocurrido.