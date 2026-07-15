Agentes de ICE arrestan a mujer que iba rumbo a tratamiento médico afuera de tienda
Publicado el15/07/2026 a las 09:50
- Pidió ayuda y fue detenida.
- ICE realizó el arresto.
- Trump rechaza suspensión.
Una mujer fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de ingresar a una tienda de autoservicio para pedir ayuda, según muestran videos difundidos en redes sociales.
Las grabaciones permiten observar a los agentes revisando a la mujer en el exterior del establecimiento antes de concretar el arresto.
El caso ocurrió en un contexto de cambios recientes en la política sobre detenciones durante revisiones vehiculares.
De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la mujer llegó a una tienda de autoservicio para solicitar ayuda.
Mujer detenida por ICE tras buscar ayuda en una tienda
Testigos señalaron que la mujer explicó que una camioneta la seguía mientras conducía hacia un tratamiento médico.
Según esos testimonios, decidió ingresar al establecimiento para pedir apoyo debido a la situación que estaba viviendo.
Poco después, agentes de la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) descendieron del vehículo que la seguía.
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Los oficiales realizaron una revisión a la mujer en el exterior de la tienda.
Después de esa intervención, los agentes efectuaron el arresto.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de la actuación de los oficiales durante el procedimiento.
Hasta el momento, la información disponible se basa en los videos publicados y en los testimonios citados sobre lo ocurrido.
El contexto del operativo
El arresto ocurrió apenas un día después de que autoridades federales informaran un cambio en la estrategia de ICE.
Las autoridades habían indicado que se suspendería la mayoría de las detenciones realizadas durante revisiones vehiculares en el país.
Esa decisión fue anunciada tras dos incidentes en los que hombres murieron por disparos de agentes durante ese tipo de operativos.
La medida buscaba modificar la forma en que se desarrollaban esas intervenciones.
Sin embargo, el caso registrado frente a la tienda ocurrió después de ese anuncio oficial.
La detención volvió a poner atención sobre la aplicación de los operativos de inmigración.
Los videos compartidos en redes sociales comenzaron a circular mientras seguía el debate sobre este tipo de procedimientos.
El caso coincidió con una jornada marcada por nuevas declaraciones desde la Casa Blanca.
Trump rechaza suspender las revisiones vehiculares
La mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la política de detenciones.
Trump rechazó la suspensión de las revisiones vehiculares anunciada por autoridades federales.
El mandatario afirmó que las detenciones mediante ese tipo de revisiones deben continuar.
Sus declaraciones llegaron un día después del anuncio sobre la suspensión de la mayoría de esos operativos.
Con esa postura, el presidente dejó clara su oposición a limitar las revisiones vehiculares realizadas por ICE.
El caso de la mujer detenida ocurrió mientras esa discusión permanecía abierta.
Los hechos se desarrollaron en medio de posiciones distintas sobre la continuidad de este tipo de acciones migratorias.
La información disponible no aporta detalles adicionales sobre la situación de la mujer tras el arresto ni sobre posibles procedimientos posteriores.