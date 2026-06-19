Luto en redes: revelan detalles sobre la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza

Muerte de mamá de Kimberly Loaiza

Salud se agravó rápidamente

Despedida será privada

La muerte de Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, ha generado conmoción mientras surgen versiones sobre lo ocurrido.

Aunque las influencers no se han pronunciado, la noticia fue dada a conocer por un medio local en Mazatlán.

De acuerdo con reportes, su estado de salud se agravó rápidamente, lo que obligó a que fuera hospitalizada.

“Obligó a que fuera intubada”, se informó, mientras su familia mantenía la esperanza de una recuperación.

Versiones señalan complicaciones médicas graves

Diversos reportes indican que su fallecimiento estaría relacionado con un deterioro progresivo en los últimos meses.

Según información difundida, habría perdido la vida a causa de un paro cardíaco derivado de otras complicaciones.

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También trascendió que inicialmente acudió a revisión médica por lo que parecía un problema localizado.

“Ha trascendido de manera no oficial”, se señala sobre la causa, mientras la familia continúa en silencio.