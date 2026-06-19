Luto en redes: revelan detalles sobre la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza
Publicado el19/06/2026 a las 11:22
- Muerte de mamá de Kimberly Loaiza
- Salud se agravó rápidamente
- Despedida será privada
La muerte de Mary Martínez, madre de Steff y Kimberly Loaiza, ha generado conmoción mientras surgen versiones sobre lo ocurrido.
Aunque las influencers no se han pronunciado, la noticia fue dada a conocer por un medio local en Mazatlán.
De acuerdo con reportes, su estado de salud se agravó rápidamente, lo que obligó a que fuera hospitalizada.
“Obligó a que fuera intubada”, se informó, mientras su familia mantenía la esperanza de una recuperación.
Versiones señalan complicaciones médicas graves
Diversos reportes indican que su fallecimiento estaría relacionado con un deterioro progresivo en los últimos meses.
Según información difundida, habría perdido la vida a causa de un paro cardíaco derivado de otras complicaciones.
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También trascendió que inicialmente acudió a revisión médica por lo que parecía un problema localizado.
“Ha trascendido de manera no oficial”, se señala sobre la causa, mientras la familia continúa en silencio.
Diagnósticos apuntan a cuadro crítico
Entre las versiones difundidas se menciona que el cuadro pudo evolucionar a una condición más grave.
El presunto diagnóstico final estaría relacionado con un choque séptico, considerado una fase crítica de la sepsis.
Este tipo de complicación médica puede poner en riesgo la vida cuando el organismo no logra controlar la infección.
Asimismo, se indicó que también enfrentaba complicaciones relacionadas con una enfermedad previa.
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Despedida será en privado en Mazatlán
De acuerdo con reportes, el último adiós se realizará en un entorno íntimo junto a sus seres cercanos.
Se prevé un servicio religioso que será llevado a cabo en la misma funeraria donde fue velada.
“Será en privado”, se indicó sobre la ceremonia, la cual estaría dirigida por un pastor cristiano.
Tras la despedida, se espera que el cuerpo sea cremado, mientras seguidores expresan apoyo a la familia.
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