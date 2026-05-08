Del glamour al contagio: la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman resurge tras brote de hantavirus
Muerte de Betsy Arakawa Caso Gene Hackman Alerta por hantavirus El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha reactivado la alarma sanitaria internacional tras confirmarse siete casos y tres fallecimientos. La atención pública no solo se centra en los pasajeros afectados, sino también en un antecedente que marcó 2025: la muerte de […]
Publicado el08/05/2026 a las 09:05
- Muerte de Betsy Arakawa
- Caso Gene Hackman
- Alerta por hantavirus
El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha reactivado la alarma sanitaria internacional tras confirmarse siete casos y tres fallecimientos.
La atención pública no solo se centra en los pasajeros afectados, sino también en un antecedente que marcó 2025: la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman.
El caso, que en su momento sorprendió por lo inusual del virus, hoy vuelve a cobrar relevancia ante el nuevo foco detectado en una embarcación que viajaba de Ushuaia a Cabo Verde con destino final Canarias.
A bordo del crucero viajaban unas 150 personas, entre ellas 14 españolas, mientras la Organización Mundial de la Salud confirmó los contagios y advirtió que el origen podría situarse antes del embarque debido al periodo de incubación.
Un antecedente que sacudió a Hollywood
La muerte de Arakawa ocurrió hace poco más de un año y se convirtió en uno de los casos más conocidos vinculados al hantavirus.
El 26 de febrero de 2025, ella y Gene Hackman fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, tras varios días fallecidos.
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Las autopsias determinaron que el actor murió por una afección cardiovascular agravada por el alzhéimer que padecía, aproximadamente una semana después del fallecimiento de su esposa.
En el caso de Arakawa, inicialmente se creyó que había sufrido una gripe, pero más tarde se certificó que la causa real fue hantavirus, un diagnóstico que sorprendió por la escasa visibilidad de esta enfermedad en ese momento.
El hallazgo que encendió las alertas
Un mes después del fallecimiento, el Departamento de Salud de Nuevo México inspeccionó la vivienda de la pareja.
En el inmueble se encontraron numerosos roedores muertos, nidos y restos de excrementos, considerados uno de los principales focos de transmisión del virus.
Ese hallazgo permitió entender cómo pudo haberse producido el contagio y puso bajo la lupa la presencia de roedores en zonas residenciales.
A raíz de ese caso, se difundieron recomendaciones preventivas dirigidas a quienes pudieran haber tenido contacto con roedores o con espacios contaminados por sus desechos.
Qué se sabe del virus y del brote en el crucero
El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas presentes en el polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados.
También puede adquirirse al manipular animales infectados o sus restos y luego tocarse la boca, nariz u ojos, así como por mordeduras directas.
Aunque en la mayoría de variantes no se contempla la transmisión de persona a persona, el brote en el MV Hondius ha provocado medidas de control y vigilancia reforzadas.
Las autoridades españolas prevén permitir la llegada del buque a Tenerife para evacuar y repatriar pasajeros tras realizar controles sanitarios, mientras el recuerdo de la muerte de Arakawa vuelve a poner rostro conocido a una infección que ahora mantiene al mundo atento a su evolución, según ‘EFE’ e ‘Infobae‘.