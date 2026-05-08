Muerte de Betsy Arakawa

Caso Gene Hackman

Alerta por hantavirus

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha reactivado la alarma sanitaria internacional tras confirmarse siete casos y tres fallecimientos.

La atención pública no solo se centra en los pasajeros afectados, sino también en un antecedente que marcó 2025: la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman.

El caso, que en su momento sorprendió por lo inusual del virus, hoy vuelve a cobrar relevancia ante el nuevo foco detectado en una embarcación que viajaba de Ushuaia a Cabo Verde con destino final Canarias.

A bordo del crucero viajaban unas 150 personas, entre ellas 14 españolas, mientras la Organización Mundial de la Salud confirmó los contagios y advirtió que el origen podría situarse antes del embarque debido al periodo de incubación.

Un antecedente que sacudió a Hollywood

La muerte de Arakawa ocurrió hace poco más de un año y se convirtió en uno de los casos más conocidos vinculados al hantavirus.