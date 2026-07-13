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Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años
El actor Sam Neill, estrella de Jurassic Park, murió a los 78 años tras una carrera de más de cinco décadas.
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Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años

Publicado el13/07/2026 a las 06:26

  • Muere el actor Sam Neill
  • Un ícono de Jurassic Park
  • Tuvo una carrera de más de 50 años

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel en “Jurassic Park”, falleció a los 78 años de forma inesperada.

Se va una de las figuras más icónicas del cine de las últimas décadas, con una carrera de más de 50 años.

Una muerte inesperada

Foto: Shutterstock. Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años

La noticia sorprendió.

Su familia confirmó que Neill murió en Sídney, rodeado de sus seres queridos.

No se reveló la causa.

Luchó contra el cáncer

Sam Neill
Foto: Shutterstock. Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años

Su historia reciente marcó su vida.

El actor había superado un cáncer de sangre y en abril anunció que estaba libre de la enfermedad.

La noticia generó esperanza.

El rostro de “Jurassic Park”

Foto: Shutterstock

Su legado es inmenso.

Neill alcanzó fama global como el Dr. Alan Grant en la saga de Steven Spielberg.

El personaje lo convirtió en ícono.

Una carrera de más de cinco décadas

Sam Neill
Foto: Shutterstock

Su trayectoria fue extensa.

Participó en más de 150 producciones entre cine y televisión, consolidándose como actor versátil.

Dejó huella en varias generaciones.

Reconocimientos y legado

Foto: Shutterstock

Su impacto fue global.

Recibió múltiples nominaciones y distinciones, incluyendo honores en Reino Unido y Nueva Zelanda.

Fue considerado uno de los grandes.

Reacciones en todo el mundo

Las despedidas no tardaron.

Figuras del cine y líderes políticos destacaron su talento y su influencia en la industria.

El homenaje es unánime.

Un artista que nunca dejó de actuar

Su pasión fue constante.

En los últimos años participó en series y películas, manteniendo su presencia en pantalla.

Nunca se retiró.

Un legado que trasciende generaciones

Su figura permanece.

Sam Neill deja una huella imborrable en la historia del cine y en millones de espectadores.

Su historia continúa.

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