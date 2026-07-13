Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años
Publicado el13/07/2026 a las 06:26
- Muere el actor Sam Neill
- Un ícono de Jurassic Park
- Tuvo una carrera de más de 50 años
El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel en “Jurassic Park”, falleció a los 78 años de forma inesperada.
Se va una de las figuras más icónicas del cine de las últimas décadas, con una carrera de más de 50 años.
Una muerte inesperada
La noticia sorprendió.
Su familia confirmó que Neill murió en Sídney, rodeado de sus seres queridos.
No se reveló la causa.
Luchó contra el cáncer
Su historia reciente marcó su vida.
El actor había superado un cáncer de sangre y en abril anunció que estaba libre de la enfermedad.
La noticia generó esperanza.
El rostro de “Jurassic Park”
Su legado es inmenso.
Neill alcanzó fama global como el Dr. Alan Grant en la saga de Steven Spielberg.
El personaje lo convirtió en ícono.
Una carrera de más de cinco décadas
Su trayectoria fue extensa.
Participó en más de 150 producciones entre cine y televisión, consolidándose como actor versátil.
Dejó huella en varias generaciones.
Reconocimientos y legado
Su impacto fue global.
Recibió múltiples nominaciones y distinciones, incluyendo honores en Reino Unido y Nueva Zelanda.
Fue considerado uno de los grandes.
Reacciones en todo el mundo
Las despedidas no tardaron.
Figuras del cine y líderes políticos destacaron su talento y su influencia en la industria.
El homenaje es unánime.
Un artista que nunca dejó de actuar
Su pasión fue constante.
En los últimos años participó en series y películas, manteniendo su presencia en pantalla.
Nunca se retiró.
Un legado que trasciende generaciones
Su figura permanece.
Sam Neill deja una huella imborrable en la historia del cine y en millones de espectadores.
Su historia continúa.