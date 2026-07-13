Muere Sam Neill, leyenda de “Jurassic Park”, a los 78 años

Muere el actor Sam Neill

Un ícono de Jurassic Park

Tuvo una carrera de más de 50 años

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por su papel en “Jurassic Park”, falleció a los 78 años de forma inesperada.

Se va una de las figuras más icónicas del cine de las últimas décadas, con una carrera de más de 50 años.

Una muerte inesperada

La noticia sorprendió.

Su familia confirmó que Neill murió en Sídney, rodeado de sus seres queridos.

No se reveló la causa.

Luchó contra el cáncer