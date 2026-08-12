Luto tras terremoto en Colombia: modelo Antonia Lozano muere junto a su mamá y hermano
Publicado el12/08/2026 a las 12:44
- Muere la modelo Antonia Lozano
- Edificio colapsó en Cali
- Agencia confirmó la tragedia
La modelo Antonia Lozano, su madre Paola y su hermano Emilio murieron tras el fuerte terremoto que golpeó Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, una tragedia que también provocó el colapso de un edificio en Cali.
La muerte de la joven fue confirmada el martes 11 de agosto por Ángeles Agencia de Modelos, organización que publicó un mensaje de despedida en Instagram y confirmó que Antonia falleció junto con dos integrantes de su familia.
- Por qué importa: El caso de Antonia, Paola y Emilio pone rostro humano a la dimensión de una emergencia que dejó familias buscando a sus seres queridos entre edificios destruidos y equipos de rescate trabajando entre los escombros.
- El dato: De acuerdo con El Tiempo, los tres forman parte de las 240 víctimas mortales contabilizadas hasta ese momento después del terremoto.
Antonia Lozano estaba con su familia durante el terremoto
Los reportes señalan que Antonia Lozano se encontraba con su mamá Paola y su hermano Emilio en el edificio Ana Pilar, localizado en Cali, cuando ocurrió el terremoto que terminó destruyendo la estructura.
Tras el desastre, el músico Alejo Coello compartió en redes sociales una ficha de búsqueda para ayudar a localizar a los tres integrantes de la familia, cuyo paradero era desconocido después del colapso.
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Horas más tarde comenzaron a conocerse noticias sobre las víctimas encontradas entre los restos del inmueble, mientras los organismos de emergencia continuaban revisando la estructura y retirando materiales.
El diario colombiano El País informó que los cuerpos de Antonia y Emilio Lozano fueron recuperados sin vida del edificio el mismo lunes, junto con los de otras dos personas.
Agencia de modelos despide a Antonia Lozano tras su muerte
“Con profundo e inefable dolor despedimos a nuestra modelo Antonia Lozano. Ayer partió en compañía de su hermano Emilio y su mamá Paola al encuentro de Dios”, expresó Ángeles Agencia de Modelos.
La agencia no detalló las circunstancias específicas en las que murieron los tres integrantes de la familia, pero manifestó públicamente el dolor y la impotencia provocados por la tragedia.
“No hay palabras que describan esta sensación de vacío y tristeza. ¡Descansen en paz!”, agregó la organización en el mensaje dedicado a la modelo y a sus familiares.
La publicación también deseó fortaleza a familiares y amigos, además de recordar los momentos compartidos con Antonia durante su crecimiento profesional dentro del modelaje.
Rescatistas recuperaron cuerpos del edificio Ana Pilar en Cali
El País señaló que las labores dentro del inmueble permitieron localizar a varias personas que permanecían entre los restos de la construcción, aunque el reporte no especificó las condiciones en las que todas fueron encontradas.
Los equipos de emergencia permanecieron en la zona para continuar removiendo partes de la estructura y avanzar en la búsqueda de quienes todavía podían encontrarse atrapados después del terremoto.
La recuperación de Antonia y Emilio confirmó el desenlace de una búsqueda que había comenzado públicamente en redes sociales, donde se solicitaba información sobre los hermanos y su madre.
La muerte de los tres convirtió al edificio Ana Pilar en uno de los escenarios de una tragedia que, según la cifra difundida por El Tiempo, había provocado hasta ese momento cientos de víctimas mortales.
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Tragedia deja una familia marcada
- Puntos clave: Antonia no fue la única integrante de su familia que perdió la vida: su madre y su hermano también murieron tras encontrarse en el edificio destruido durante el movimiento sísmico.
El mensaje de Ángeles Agencia de Modelos destacó especialmente el recuerdo de Antonia y sus avances profesionales: “Mucha fortaleza a sus familiares y amigos, y a todos quienes tuvimos la fortuna de compartir sus risas y ver sus progresos profesionales y en el modelaje”.
Mientras las labores de emergencia continuaban entre los restos del inmueble, la confirmación de las muertes generó mensajes de despedida para la modelo y su familia.
El caso deja una de las historias personales más dolorosas conocidas tras el terremoto: tres miembros de una misma familia perdieron la vida después del colapso del edificio donde se encontraban, señaló ‘Univisión‘.