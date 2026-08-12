Luto tras terremoto en Colombia: modelo Antonia Lozano muere junto a su mamá y hermano

Muere la modelo Antonia Lozano

Edificio colapsó en Cali

Agencia confirmó la tragedia

La modelo Antonia Lozano, su madre Paola y su hermano Emilio murieron tras el fuerte terremoto que golpeó Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, una tragedia que también provocó el colapso de un edificio en Cali.

La muerte de la joven fue confirmada el martes 11 de agosto por Ángeles Agencia de Modelos, organización que publicó un mensaje de despedida en Instagram y confirmó que Antonia falleció junto con dos integrantes de su familia.

Por qué importa: El caso de Antonia, Paola y Emilio pone rostro humano a la dimensión de una emergencia que dejó familias buscando a sus seres queridos entre edificios destruidos y equipos de rescate trabajando entre los escombros.

El caso de Antonia, Paola y Emilio pone rostro humano a la dimensión de una emergencia que dejó familias buscando a sus seres queridos entre edificios destruidos y equipos de rescate trabajando entre los escombros. El dato: De acuerdo con El Tiempo, los tres forman parte de las 240 víctimas mortales contabilizadas hasta ese momento después del terremoto.

Antonia Lozano estaba con su familia durante el terremoto

Los reportes señalan que Antonia Lozano se encontraba con su mamá Paola y su hermano Emilio en el edificio Ana Pilar, localizado en Cali, cuando ocurrió el terremoto que terminó destruyendo la estructura.

Tras el desastre, el músico Alejo Coello compartió en redes sociales una ficha de búsqueda para ayudar a localizar a los tres integrantes de la familia, cuyo paradero era desconocido después del colapso.

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Horas más tarde comenzaron a conocerse noticias sobre las víctimas encontradas entre los restos del inmueble, mientras los organismos de emergencia continuaban revisando la estructura y retirando materiales.

El diario colombiano El País informó que los cuerpos de Antonia y Emilio Lozano fueron recuperados sin vida del edificio el mismo lunes, junto con los de otras dos personas.