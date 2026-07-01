Muere Michael Byrne, actor de ‘Harry Potter’ e ‘Indiana Jones’, a los 82 años
Publicado el01/07/2026 a las 09:08
- Muere el actor Michael Byrne
- Actuó en Harry Potter
- También hizo Indiana Jones
El actor británico Michael Byrne, recordado por sus participaciones en la franquicia de Harry Potter, Indiana Jones y la saga de James Bond, falleció a los 82 años, según confirmó el diario británico The Guardian.
La noticia fue dada a conocer este martes 30 de junio, aunque el intérprete murió el pasado 20 de junio, de acuerdo con el reporte publicado por el medio británico.
Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.
Byrne deja a su esposa, la actriz Carole Nimmons, además de dos hijas y tres nietos, quienes sobreviven al reconocido actor.
Una carrera que abarcó más de cinco décadas
Michael Byrne nació en Londres en 1943 y comenzó a construir su carrera artística durante la década de los sesenta.
Con el paso de los años logró consolidarse como uno de los actores de reparto más respetados del cine y la televisión británicos.
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Su reconocimiento internacional llegó gracias a producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y a diversas películas de gran presupuesto.
Su trayectoria también incluyó participaciones junto a figuras de primer nivel como Anthony Hopkins y Harrison Ford.
De ‘Indiana Jones’ a ‘Harry Potter’, sus papeles más recordados
Uno de los proyectos más recordados de Byrne fue Indiana Jones y la última cruzada, donde compartió pantalla con Harrison Ford.
El actor también formó parte de El buen padre, cinta protagonizada por Anthony Hopkins.
Años después se incorporó al universo cinematográfico de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1.
En esa producción interpretó a Gellert Grindelwald, uno de los magos más temidos y poderosos dentro de la historia creada por J. K. Rowling.
También participó en la franquicia de James Bond
Además de sus trabajos en Harry Potter e Indiana Jones, Michael Byrne sumó créditos en la exitosa saga de James Bond.
Su versatilidad le permitió participar en distintas producciones de acción, drama e historias históricas durante varias décadas.
Aunque muchas veces desempeñó papeles secundarios, su presencia se convirtió en un sello reconocido por el público.
Su carrera estuvo marcada por colaboraciones con algunos de los actores y directores más importantes de la industria cinematográfica.
Qué se sabe sobre la muerte de Michael Byrne
El diario The Guardian informó este 30 de junio el fallecimiento del actor británico. Según el reporte, Michael Byrne murió el pasado 20 de junio a los 82 años.
Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte. La familia tampoco ha informado si habrá homenajes públicos o ceremonias en memoria del actor.
La noticia provocó reacciones entre seguidores del cine británico y de las grandes franquicias en las que participó. Su interpretación de Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 permanece entre los personajes más recordados de su filmografía.
También dejó huella por su participación en Indiana Jones y la última cruzada, una de las películas más exitosas de la saga. A ello se suma su presencia en el universo de James Bond, consolidando una carrera que atravesó generaciones y algunas de las franquicias más emblemáticas del cine internacional.