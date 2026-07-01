Muere Michael Byrne, actor de ‘Harry Potter’ e ‘Indiana Jones’, a los 82 años

Muere el actor Michael Byrne

Actuó en Harry Potter

También hizo Indiana Jones

El actor británico Michael Byrne, recordado por sus participaciones en la franquicia de Harry Potter, Indiana Jones y la saga de James Bond, falleció a los 82 años, según confirmó el diario británico The Guardian.

La noticia fue dada a conocer este martes 30 de junio, aunque el intérprete murió el pasado 20 de junio, de acuerdo con el reporte publicado por el medio británico.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Byrne deja a su esposa, la actriz Carole Nimmons, además de dos hijas y tres nietos, quienes sobreviven al reconocido actor.

Una carrera que abarcó más de cinco décadas

Michael Byrne nació en Londres en 1943 y comenzó a construir su carrera artística durante la década de los sesenta.

Con el paso de los años logró consolidarse como uno de los actores de reparto más respetados del cine y la televisión británicos.

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Su reconocimiento internacional llegó gracias a producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y a diversas películas de gran presupuesto.

Su trayectoria también incluyó participaciones junto a figuras de primer nivel como Anthony Hopkins y Harrison Ford.