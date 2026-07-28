Mhoni Vidente lanza inquietante predicción tras la muerte del hijo de Aylín Mujica: “Cuando se va uno, se van tres”

Mhoni Vidente sobre Aylín Mujica

Habló tras la tragedia

Aylín retomó su trabajo

La reciente muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, provocó numerosas muestras de apoyo, pero también dio pie a una nueva predicción de Mhoni Vidente que ha generado conversación entre sus seguidores.

Durante una intervención en la versión televisiva de El Heraldo de México, la astróloga comenzó expresando sus condolencias a la actriz cubana, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Le mandamos todo el pésame a Aylín Mujica. Que el Espíritu Santo le dé confort, y saber que fue muy buena madre”, dijo la vidente antes de compartir una visión relacionada con otros presuntos fallecimientos.

Tras ese mensaje, Mhoni aseguró que, según sus cartas, la muerte de Mauro no sería un hecho aislado y afirmó que visualiza la partida de otros dos jóvenes del mundo del espectáculo.

La predicción apunta a dos artistas menores de 30 años

La tarotista explicó que ambos casos involucrarían a figuras públicas de menos de 30 años, aunque evitó mencionar nombres o cualquier dato que permitiera identificar a las personas a las que hacía referencia.

“Yo veo dos fallecimientos también jovencitos, menos de 30 años. Uno del regional grupero por culpa de un infarto también, fulminante”, declaró durante su participación en el programa.

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Después añadió una posible causa para ese deceso al afirmar: “Por la droga mugrosa, el fentanilo”, sin aportar evidencia o detalles adicionales que respaldaran esa afirmación.

Sobre el segundo caso, únicamente comentó: “Y el otro por culpa de un accidente”, para luego concluir con una frase que llamó especialmente la atención: “Cuando se va uno, se van tres, pero se van de la misma edad casi”.