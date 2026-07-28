Mhoni Vidente lanza inquietante predicción tras la muerte del hijo de Aylín Mujica: “Cuando se va uno, se van tres”
Publicado el28/07/2026 a las 10:10
- Mhoni Vidente sobre Aylín Mujica
- Habló tras la tragedia
- Aylín retomó su trabajo
La reciente muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, provocó numerosas muestras de apoyo, pero también dio pie a una nueva predicción de Mhoni Vidente que ha generado conversación entre sus seguidores.
Durante una intervención en la versión televisiva de El Heraldo de México, la astróloga comenzó expresando sus condolencias a la actriz cubana, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.
“Le mandamos todo el pésame a Aylín Mujica. Que el Espíritu Santo le dé confort, y saber que fue muy buena madre”, dijo la vidente antes de compartir una visión relacionada con otros presuntos fallecimientos.
Tras ese mensaje, Mhoni aseguró que, según sus cartas, la muerte de Mauro no sería un hecho aislado y afirmó que visualiza la partida de otros dos jóvenes del mundo del espectáculo.
La predicción apunta a dos artistas menores de 30 años
La tarotista explicó que ambos casos involucrarían a figuras públicas de menos de 30 años, aunque evitó mencionar nombres o cualquier dato que permitiera identificar a las personas a las que hacía referencia.
“Yo veo dos fallecimientos también jovencitos, menos de 30 años. Uno del regional grupero por culpa de un infarto también, fulminante”, declaró durante su participación en el programa.
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Después añadió una posible causa para ese deceso al afirmar: “Por la droga mugrosa, el fentanilo”, sin aportar evidencia o detalles adicionales que respaldaran esa afirmación.
Sobre el segundo caso, únicamente comentó: “Y el otro por culpa de un accidente”, para luego concluir con una frase que llamó especialmente la atención: “Cuando se va uno, se van tres, pero se van de la misma edad casi”.
No reveló identidades ni ofreció más detalles sobre la supuesta visión
La astróloga no explicó cuándo ocurrirían los hechos ni quiénes serían las personas involucradas, por lo que sus declaraciones quedaron únicamente en el terreno de sus predicciones.
Hasta ahora no existe información que permita relacionar esas afirmaciones con artistas específicos, por lo que las declaraciones de Mhoni Vidente no pueden verificarse como hechos.
Mientras tanto, la atención continúa centrada en Aylín Mujica, quien días atrás confirmó el fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, mientras se encontraba en Barbados.
El joven DJ perdió la vida a los 32 años después de sufrir al menos tres infartos asociados a un cuadro de neumonía, de acuerdo con la información compartida por su familia.
Aylín Mujica decidió regresar al trabajo tras despedir a su hijo
Pese al duro momento personal, la actriz retomó sus compromisos profesionales y regresó a Colombia para reincorporarse a las grabaciones del programa en el que participa.
Aylín explicó que continuar trabajando representa una forma de honrar el deseo que, asegura, habría tenido su hijo antes de fallecer.
“Tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro. Tengo que seguir con mis compromisos de trabajo y eso es lo que me da fortaleza, porque si yo me quedo llorando, no voy a resolver nada”, expresó durante una entrevista con La mesa caliente.
La actriz añadió que también necesita mantenerse fuerte por sus otros hijos y su familia, convencida de que seguir adelante es la mejor manera de enfrentar una pérdida que marcó profundamente su vida.