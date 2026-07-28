Nuevos conductores llegan a Siéntese quien pueda tras el despido de Alejandra Jaramillo
Publicado el28/07/2026 a las 11:33
- Cecilia Galliano derrocha carisma
- Rafael Araneda aporta experiencia
- Audiencia pide permanencia definitiva
Cecilia Galliano Alejandra Jaramillo. El ambiente en el set de Siéntese quien pueda, uno de los programas de espectáculos más populares de Univision, se ha renovado por completo.
Tras confirmarse la sorpresiva salida de la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, la producción no ha perdido el tiempo y ha puesto en marcha una estrategia agresiva para mantener cautiva a su audiencia.
Esta semana, la pantalla chica se encendió con el debut de nuevos conductores invitados que prometen revolucionar el formato.
El despido de «La Caramelo» generó una oleada de especulaciones en redes sociales, pero el show debe continuar. Con la ausencia temporal de los presentadores titulares, Chiquibaby y Jorge Bernal, quienes se encuentran de viaje, la producción tiró la casa por la ventana al convocar a dos pesos pesados de la conducción internacional: la carismática argentina Cecilia Galliano y el experimentado chileno Rafael Araneda.
El arrollador debut de Cecilia Galliano y Rafael Araneda
Desde el primer minuto de la transmisión a la 1 PM / 12 C por Univision, la química entre Galliano y Araneda se apoderó del estudio.
La dupla inyectó una dosis de frescura, actualidad y muchas risas a un panel que venía experimentando fuertes tensiones tras los recientes cambios en su elenco permanente.
Cecilia Galliano estará como conductora invitada durante toda esta semana, trayendo consigo su característico estilo irreverente y divertido. Su imponente presencia física y su rapidez mental han sido claves para conectar con el público desde el primer instante.
Por su parte, Rafael Araneda demostró por qué es uno de los rostros más respetados de la televisión hispana, equilibrando el debate con su elegancia y manejo del ritmo televisivo.
La reacción del público en las plataformas digitales: Cecilia Galliano Alejandra Jaramillo
La respuesta de la audiencia ante este cambio drástico no se hizo esperar. El video de presentación en redes sociales superó rápidamente las 48 mil visualizaciones, acumulando cientos de comentarios que elogian la decisión de la producción.
Los televidentes mexicanos y del resto de Latinoamérica han volcado su apoyo total, destacando que el programa ahora cuenta con «nombres que pesan» y verdadero talento.
Frases como «Excelente, aquí sí hay talento», «Ella tiene todo el carisma para quedarse» y «Mínimo esta extranjera sí nos cae bien» inundaron los perfiles oficiales de la emisión.
Muchos usuarios señalaron que la llegada de figuras con la trayectoria de Galliano y Araneda eleva la calidad del debate de farándula, logrando lo que muchos intentaron y pocos consiguieron: unificar el interés de la comunidad latina frente al televisor.
¿Qué pasará con el futuro de Siéntese quien pueda?: Cecilia Galliano Alejandra Jaramillo
Aunque tanto Galliano como Araneda se encuentran bajo el formato de conductores invitados debido al viaje de los titulares, la presión del público en las redes sociales podría cambiar el rumbo de la producción.
Tras la baja definitiva de Alejandra Jaramillo, queda una vacante importante dentro de las dinámicas del show, y la audiencia ya ha dejado clara su postura: quieren que Cecilia se quede de forma permanente.
El reto para la producción de Univision será mantener este pico de interés y rating una vez que Chiquibaby y Jorge Bernal regresen a sus puestos.
Lo único seguro es que esta semana de renovación ha demostrado que el público responde positivamente a los rostros consolidados y a la sana diversión.
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