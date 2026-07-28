Nuevos conductores llegan a Siéntese quien pueda tras el despido de Alejandra Jaramillo

Cecilia Galliano derrocha carisma

Rafael Araneda aporta experiencia

Audiencia pide permanencia definitiva

Cecilia Galliano Alejandra Jaramillo. El ambiente en el set de Siéntese quien pueda, uno de los programas de espectáculos más populares de Univision, se ha renovado por completo.

Tras confirmarse la sorpresiva salida de la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, la producción no ha perdido el tiempo y ha puesto en marcha una estrategia agresiva para mantener cautiva a su audiencia.

Esta semana, la pantalla chica se encendió con el debut de nuevos conductores invitados que prometen revolucionar el formato.

El despido de «La Caramelo» generó una oleada de especulaciones en redes sociales, pero el show debe continuar. Con la ausencia temporal de los presentadores titulares, Chiquibaby y Jorge Bernal, quienes se encuentran de viaje, la producción tiró la casa por la ventana al convocar a dos pesos pesados de la conducción internacional: la carismática argentina Cecilia Galliano y el experimentado chileno Rafael Araneda.

El arrollador debut de Cecilia Galliano y Rafael Araneda

Desde el primer minuto de la transmisión a la 1 PM / 12 C por Univision, la química entre Galliano y Araneda se apoderó del estudio.

La dupla inyectó una dosis de frescura, actualidad y muchas risas a un panel que venía experimentando fuertes tensiones tras los recientes cambios en su elenco permanente.

Cecilia Galliano estará como conductora invitada durante toda esta semana, trayendo consigo su característico estilo irreverente y divertido. Su imponente presencia física y su rapidez mental han sido claves para conectar con el público desde el primer instante.

Por su parte, Rafael Araneda demostró por qué es uno de los rostros más respetados de la televisión hispana, equilibrando el debate con su elegancia y manejo del ritmo televisivo.