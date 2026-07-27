Revelan el supuesto ‘sueldazo’ que perdería Alejandra Jaramillo tras quedar fuera de ‘Siéntese quien pueda’

Ingresos estimados por la red: ¿Cuánto gana Alejandra Jaramillo?

Sin confirmación oficial de Univision.

Basado en referencias de televisión.

¿Cuánto gana Alejandra Jaramillo?. Las últimas semanas han sido sumamente complicadas para la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien se convirtió en el blanco de duras críticas tras la controversia que desató por sus comentarios sobre la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El pasado 22 de julio se anunció en vivo su salida del programa ¡Siéntese quien pueda!, una noticia que tomó por sorpresa a la audiencia y desató todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Además de la polémica mediática, surgió una gran interrogante entre los seguidores de la conductora: ¿de cuánto era el millonario sueldo que dejará de recibir tras quedar fuera de las pantallas de Univision?

El misterio detrás de su salida del programa

Durante la emisión del miércoles 22 de julio, el conductor Jorge Bernal anunció en vivo que Alejandra Jaramillo dejaba de formar parte del equipo regular.

Con palabras de agradecimiento por su entrega y profesionalismo, Bernal le deseó lo mejor en sus proyectos futuros. Hasta el momento, ni la producción ni la propia conductora han explicado los motivos exactos de esta decisión.

No obstante, al haber ocurrido apenas unos días después de que «La Caramelo» celebrara la eliminación de México frente a Inglaterra, los internautas han relacionado directamente ambos hechos.

Horas más tarde, Alejandra Jaramillo se pronunció en sus redes sociales mediante un video. Aunque evitó revelar detalles contractuales o los motivos del despido, dejó entrever que no comparte del todo la forma en que ocurrieron las cosas. Sin embargo, aseguró quedarse tranquila con sus intenciones y con las disculpas públicas que ofreció de manera sincera a la audiencia mexicana.