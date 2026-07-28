¿La causa de. la muerte? Las revelaciones del padre de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió; filtran último audio (VIDEOS)
Publicado el28/07/2026 a las 12:10
- El vapeo causó la neumonía.
- Jóvenes deben evitar el vape.
- El aparato mató a Mauro
¿De qué murió hijo Aylín Mujica? La trágica y repentina muerte del DJ y productor musical Mauro Menéndez, conocido en el medio artístico como «Maahez», ha conmociónado al mundo del espectáculo.
A pocos días de que su madre, la actriz Aylín Mujica, rompiera el silencio sobre el fallecimiento de su primogénito debido a complicaciones por una fuerte neumonía en Barbados, su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, ofreció una desgarradora entrevista al periodista Erwin Pérez en la que expuso dos puntos cruciales que arrojan nueva luz sobre esta dolorosa pérdida.
El vapeo como presunto detonante de la tragedia: ¿De qué murió hijo Aylín Mujica?
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El primer punto medular de las declaraciones de Osamu Menéndez se centró en lo que él considera la verdadera causa detrás del agresivo cuadro de salud que le arrebató la vida a su hijo de apenas 32 años.
Más allá del diagnóstico clínico de neumonía, el músico cubano apuntó directamente a un hábito sumamente extendido entre la juventud actual: el uso de cigarrillos electrónicos o vapes. El vapeador es un dispositivo electrónico que funciona calentando un líquido para crear un aerosol que luego se inhala, y actualmente es muy popular entre los jóvenes.
Con profunda impotencia y lágrimas en los ojos, Osamu hizo un llamado público a la concientización, responsabilizando directamente a estos dispositivos del colapso pulmonar de su primogénito.
«Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes, el vape. No fumen eso, yo sé que eso fue lo que lo mató a él», sentenció de manera contundente durante la entrevista en YouTube, intentando alertar a otras familias sobre los peligros ocultos de esta práctica.
Se filtra el último y esperanzador audio de Mauro con vida
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El segundo aspecto que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación es la filtración del último mensaje de voz que Mauro le envió a su madre, Aylín Mujica, días antes de su fallecimiento en la isla caribeña.
El material fue difundido originalmente por el programa de televisión La mesa caliente, mostrando una realidad desgarradora: el joven pensaba que ya se encontraba fuera de peligro.
En el breve audio, el productor musical hablaba con un tono de voz tranquilo y optimista sobre el tratamiento médico que estaba siguiendo tras su visita a una clínica en Florida. Mauro le explicaba a la actriz que, tras haber tomado los antibióticos y jarabes recetados, los síntomas más molestos habían desaparecido por completo.
«Dicen que tengo, bueno, que tenía neumonía, pero ya, me tomé los antibióticos, jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal ya no me duele nada. Ya estoy bien”, fueron sus últimas y conmovedoras palabras hacia su madre, sin imaginar que su salud sufriría un desplome súbito poco tiempo después.
El doloroso reclamo en la morgue y la defensa ante las críticas:¿De qué murió hijo Aylín Mujica?
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Más allá de las causas médicas y los mensajes de despedida, Osamu Menéndez compartió el durísimo momento en que tuvo que identificar el cuerpo de su hijo en Barbados. Lejos de ocultar sus sentimientos, el músico confesó que sintió un profundo enojo mezclado con amor, lo que lo llevó a hacerle un desgarrador reclamo en la intimidad de la morgue por no haber guardado el reposo necesario sabiendo que estaba enfermo.
«¿Por qué fuiste tan irresponsable?, ¿por qué nos hiciste pasar por esto?», relató el padre que le dijo a Mauro antes de darle un beso en la frente y abrazarlo fuertemente a manera de adiós definitivo.
Finalmente, Osamu aprovechó el espacio para salir en defensa de Aylín Mujica ante la oleada de críticas en plataformas digitales que la señalan por haber hablado públicamente de la tragedia de manera tan rápida.
Aclaró que la actriz se encontraba filmando un proyecto en Colombia para la cadena Telemundo y que fue la propia empresa de comunicación la encargada de difundir primero la noticia, desmitificando cualquier intención de lucrar con su dolor y pidiendo respeto para una madre que se encuentra completamente devastada por la pérdida de su único hijo biológico junto al músico.