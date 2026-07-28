¿La causa de. la muerte? Las revelaciones del padre de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió; filtran último audio (VIDEOS)

El vapeo causó la neumonía.

Jóvenes deben evitar el vape.

El aparato mató a Mauro

¿De qué murió hijo Aylín Mujica? La trágica y repentina muerte del DJ y productor musical Mauro Menéndez, conocido en el medio artístico como «Maahez», ha conmociónado al mundo del espectáculo.

A pocos días de que su madre, la actriz Aylín Mujica, rompiera el silencio sobre el fallecimiento de su primogénito debido a complicaciones por una fuerte neumonía en Barbados, su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, ofreció una desgarradora entrevista al periodista Erwin Pérez en la que expuso dos puntos cruciales que arrojan nueva luz sobre esta dolorosa pérdida.

El vapeo como presunto detonante de la tragedia: ¿De qué murió hijo Aylín Mujica?

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El primer punto medular de las declaraciones de Osamu Menéndez se centró en lo que él considera la verdadera causa detrás del agresivo cuadro de salud que le arrebató la vida a su hijo de apenas 32 años.

Más allá del diagnóstico clínico de neumonía, el músico cubano apuntó directamente a un hábito sumamente extendido entre la juventud actual: el uso de cigarrillos electrónicos o vapes. El vapeador es un dispositivo electrónico que funciona calentando un líquido para crear un aerosol que luego se inhala, y actualmente es muy popular entre los jóvenes.

Con profunda impotencia y lágrimas en los ojos, Osamu hizo un llamado público a la concientización, responsabilizando directamente a estos dispositivos del colapso pulmonar de su primogénito.

«Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes, el vape. No fumen eso, yo sé que eso fue lo que lo mató a él», sentenció de manera contundente durante la entrevista en YouTube, intentando alertar a otras familias sobre los peligros ocultos de esta práctica.