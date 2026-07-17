Duro golpe para Aylín Mujica: fallece su hijo Mauro a los 30 años
Publicado el17/07/2026 a las 09:50
- Trágica pérdida conmociona al espectáculo.
- Joven artista fallece en el Caribe.
- Madre destrozada abandona grabaciones de televisión.
Muere hijo Aylín Mujica. El mundo del espectáculo se encuentra consternado tras confirmarse una de las noticias más devastadoras para cualquier madre.
Mauro Méndez, el hijo mayor de la reconocida actriz y conductora cubana Aylín Mujica, falleció inesperadamente a los 30 años de edad.
El trágico suceso ocurre mientras la artista se encontraba fuera de su país de residencia cumpliendo con compromisos profesionales de gran relevancia.
Muere hijo Aylín Mujica: una llamada devastadora en pleno rodaje de Top Chef VIP
La terrible noticia fue dada a conocer en primicia por la periodista Mandy Fridmann a través del medio Las Top News.
De acuerdo con los reportes, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, en pláticas y grabaciones del reality show gastronómico de Telemundo, Top Chef VIP.
Fue durante la noche del jueves 16 de julio cuando la actriz recibió la fatídica llamada telefónica que le notificaba el deceso de su primogénito.
De acuerdo con personas allegadas a la familia, el joven había viajado recientemente a las islas de Barbados, en el Caribe, para asistir a un partido de béisbol.
¿De qué murió?
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Trascendió que Mauro presentaba un cuadro severo de neumonía antes de emprender el vuelo, razón por la cual su madre le había suplicado fervientemente que no viajara y que se quedara a descansar para cuidar su salud.
Desafortunadamente, el joven desoyó las advertencias maternas y, presuntamente, sufrió un infarto fulminante derivado de las complicaciones de dicha enfermedad respiratoria.
Tras enterarse del fallecimiento, Mujica abandonó de inmediato los sets de televisión en Colombia para trasladarse de urgencia a Barbados, con el fin de realizar los trámites correspondientes para la identificación del cuerpo y gestionar el traslado de los restos hacia Miami, Florida, ciudad donde reside la familia de manera habitual.
¿Quién era Mauro Méndez, alias «MAAHEZ»?
Mauro nació en La Habana, Cuba, cuando Aylín Mujica tenía apenas 19 años, fruto de su primer matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez. Para la actriz, la llegada de su primogénito significó un antes y un después en su vida, describiéndolo en múltiples ocasiones como el motor que cambió por completo sus prioridades y su entendimiento del amor real.
A diferencia de su madre, Mauro decidió forjar su propio camino detrás de las consolas de mezcla, encontrando su verdadera pasión en la industria musical bajo el nombre artístico de MAAHEZ.
Desde los cuatro años inició estudios de piano, guitarra y batería, habilidades que lo llevaron a mudarse a la Ciudad de México en el año 2000 para impulsar una banda.
Eventualmente, su talento como DJ y productor musical de los géneros urbano y house lo consolidó en la escena internacional. Su destacada trayectoria incluye una nominación al Latin Grammy junto al panameño Sech por el álbum 1 of 1, además de importantes colaboraciones, remezclas y cruces musicales con figuras de renombre mundial como Pitbull, DJ Snake, J Balvin, Steve Aoki, Maluma y Diplo.
En 2021, firmó con el prestigioso sello Insomniac Records, cosechando un gran éxito en las pistas de baile con el sencillo «Tequila».
Redes sociales se vuelcan en apoyo a la actriz: Muere hijo Aylín Mujica
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Hasta el momento, ni Aylín Mujica ni sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta, han emitido un comunicado de prensa formal o declaraciones en plataformas digitales, manteniendo un respetuoso silencio ante este abrumador dolor.
Sin embargo, su última publicación en Instagram, que consistía en un video promocional de su participación televisiva, se ha inundado de miles de mensajes de condolencias, oraciones y muestras de cariño por parte de fanáticos, colegas y amigos del medio artístico, quienes lamentan profundamente su irreparable pérdida.