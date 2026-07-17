Duro golpe para Aylín Mujica: fallece su hijo Mauro a los 30 años

Trágica pérdida conmociona al espectáculo.

Joven artista fallece en el Caribe.

Madre destrozada abandona grabaciones de televisión.

Muere hijo Aylín Mujica. El mundo del espectáculo se encuentra consternado tras confirmarse una de las noticias más devastadoras para cualquier madre.

Mauro Méndez, el hijo mayor de la reconocida actriz y conductora cubana Aylín Mujica, falleció inesperadamente a los 30 años de edad.

El trágico suceso ocurre mientras la artista se encontraba fuera de su país de residencia cumpliendo con compromisos profesionales de gran relevancia.

Muere hijo Aylín Mujica: una llamada devastadora en pleno rodaje de Top Chef VIP

La terrible noticia fue dada a conocer en primicia por la periodista Mandy Fridmann a través del medio Las Top News.

De acuerdo con los reportes, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, en pláticas y grabaciones del reality show gastronómico de Telemundo, Top Chef VIP.

Fue durante la noche del jueves 16 de julio cuando la actriz recibió la fatídica llamada telefónica que le notificaba el deceso de su primogénito.

De acuerdo con personas allegadas a la familia, el joven había viajado recientemente a las islas de Barbados, en el Caribe, para asistir a un partido de béisbol.