Muere actriz de Spider-Man tras sufrir un accidente cerebrovascular

Murió actriz de Spider-Man

Tenía 82 años

Familia confirmó el fallecimiento

La actriz filipinoestadounidense Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home (2021), falleció a los 82 años, según informó su familia mediante un obituario publicado en internet.

Rivera murió tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 15 de abril en Honolulu, Hawái.

Aunque el deceso ocurrió hace varios meses, la familia hizo pública la noticia este lunes.

El funeral está programado para este jueves en la isla de Oahu, en Hawái.

Muere Mary Rivera, la abuela de Ned en Spider-Man

Mary Rivera has sadly passed away at the age of 82. She played Ned Leeds’ Lola in ‘Spider-Man: No Way Home’. pic.twitter.com/v7hYMIkMqk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 4, 2026

Por qué importa: Aunque su participación en Spider-Man: No Way Home fue breve, Mary Rivera quedó asociada a una de las escenas más recordadas de la película.

Su fallecimiento se conoce además en un momento de gran interés por la franquicia, cuando Spider-Man: Brand New Day domina la taquilla estadounidense.

La coincidencia ha llevado a muchos seguidores de la saga a recordar su aparición junto a algunos de los protagonistas del universo cinematográfico del Hombre Araña.