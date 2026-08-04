Muere actriz de Spider-Man tras sufrir un accidente cerebrovascular
Publicado el04/08/2026 a las 15:23
- Murió actriz de Spider-Man
- Tenía 82 años
- Familia confirmó el fallecimiento
La actriz filipinoestadounidense Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home (2021), falleció a los 82 años, según informó su familia mediante un obituario publicado en internet.
Rivera murió tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 15 de abril en Honolulu, Hawái.
Aunque el deceso ocurrió hace varios meses, la familia hizo pública la noticia este lunes.
El funeral está programado para este jueves en la isla de Oahu, en Hawái.
Muere Mary Rivera, la abuela de Ned en Spider-Man
Mary Rivera has sadly passed away at the age of 82.
She played Ned Leeds’ Lola in ‘Spider-Man: No Way Home’. pic.twitter.com/v7hYMIkMqk
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 4, 2026
Por qué importa: Aunque su participación en Spider-Man: No Way Home fue breve, Mary Rivera quedó asociada a una de las escenas más recordadas de la película.
Su fallecimiento se conoce además en un momento de gran interés por la franquicia, cuando Spider-Man: Brand New Day domina la taquilla estadounidense.
La coincidencia ha llevado a muchos seguidores de la saga a recordar su aparición junto a algunos de los protagonistas del universo cinematográfico del Hombre Araña.
La escena que la convirtió en un rostro familiar
🎬 Marvel’s Beloved ‘Lola’ Mary Rivera Dead#MaryRivera, who won fans worldwide as Ned Leeds’ Filipino grandmother (Lola) in Spider-Man: No Way Home, died at 82 after stroke
Rivera passed away in Honolulu, Hawaii#Spiderman #salı #RIP #Marvel 横浜優勝 #อีกาสมาคมQ5 #うたコン pic.twitter.com/cdWH4iuds4
— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) August 4, 2026
Mary Rivera interpretó a la abuela filipina de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon.
Su escena ocurre cuando varios personajes se reúnen en la casa de Ned durante uno de los momentos clave de la película.
En esa secuencia también aparecen Zendaya y Andrew Garfield, quien interpreta a una versión de Peter Parker procedente de otra dimensión.
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Uno de los momentos más comentados ocurre cuando el personaje de Rivera observa a Garfield caminar por el techo utilizando sus poderes.
Con naturalidad, le pide que aproveche para limpiar unas telarañas acumuladas en una esquina de la casa.
La escena se convirtió en uno de los instantes más recordados por los fanáticos debido al contraste entre la espectacularidad del momento y el humor cotidiano del comentario.
Aunque Rivera no desarrolló una carrera ampliamente conocida en Hollywood, esa participación la acercó a una audiencia internacional.
Su aparición quedó ligada a una de las películas más exitosas del universo de Spider-Man.
La familia confirmó la noticia meses después
Spider-Man actress Mary Rivera dies at 82 as fans mourn No Way Home star amid Brand New Day successhttps://t.co/ppccSsj2Wh pic.twitter.com/duPSmXDFSl
— Shining India News (@shiningindnews) August 4, 2026
El obituario publicado por la familia confirmó que Mary Rivera falleció el 15 de abril en Honolulu.
La información se dio a conocer públicamente hasta este lunes.
Sus familiares también informaron que el funeral se celebrará este jueves en la isla de Oahu, Hawái.
Rivera deja a su esposo, Alejandro Rivera.
También le sobreviven sus hijos Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera y Angela Kelly (Jaime).
La familia informó además que tenía 11 nietos y cuatro bisnietos.
El obituario fue el medio elegido por sus familiares para comunicar oficialmente el fallecimiento.
No se proporcionaron más detalles adicionales sobre las circunstancias posteriores al accidente cerebrovascular.
Su despedida coincide con el éxito de una nueva película de Spider-Man
La noticia de la muerte de Mary Rivera llega mientras la franquicia del Hombre Araña vuelve a ocupar el primer plano del cine.
Actualmente se encuentra en cartelera Spider-Man: Brand New Day.
La nueva entrega recaudó 360 millones de dólares durante su estreno en los cines de Estados Unidos el pasado fin de semana.
De acuerdo con los registros de Box Office Mojo, esa cifra la convierte oficialmente en el mayor estreno en la historia de la taquilla estadounidense.
La coincidencia entre el éxito de la nueva película y la confirmación del fallecimiento de Rivera ha vuelto a poner en circulación imágenes y escenas de su participación en Spider-Man: No Way Home.
Su personaje apareció durante pocos minutos, pero logró convertirse en uno de los momentos más recordados por los seguidores de la película gracias a una escena que combinó humor y cercanía en medio de una de las producciones más importantes de la franquicia.