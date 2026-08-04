Ariana Grande se tomará un descanso tras la gira y pone freno al escrutinio sobre su vida
Publicado el04/08/2026 a las 09:29
- Ariana Grande se retira
- Canceló nuevos proyectos teatrales
- Responde al escrutinio constante
Ariana Grande decidió poner en pausa su vida pública una vez que concluya su gira internacional Eternal Sunshine, una determinación que llega después de meses marcados por la intensa atención mediática sobre su imagen y su vida personal.
La noticia fue confirmada por un portavoz de la cantante en declaraciones al medio People, donde explicó que la prioridad de la artista es terminar esta etapa profesional en las mejores condiciones antes de alejarse de los reflectores.
La intérprete de éxitos como 7 Rings, Into You y The Way había dado señales durante sus recientes presentaciones de que necesitaba un respiro tras varios años de intensa actividad artística.
Aunque el anuncio sorprendió a muchos seguidores, su entorno asegura que la decisión responde al deseo de recuperar tranquilidad y bienestar después de un periodo de constante exposición pública.
La gira marcará el cierre de esta etapa
El representante de Ariana Grande explicó que la cantante mantiene intacto su compromiso con el público y que su objetivo inmediato es concluir la gira de la mejor manera posible.
“Espera con ansias terminar la gira y concluirla de manera saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha llevado a un escrutinio público interminable y continuo”, señaló el vocero.
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La pausa incluirá no solo los conciertos, sino también la reducción de apariciones en eventos promocionales, alfombras rojas y otras actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.
Además, la decisión también provocó cambios en otros proyectos, ya que la productora Empire Street Productions confirmó que la artista no participará en la nueva puesta en escena de Sunday in the Park With George, prevista para el próximo año en el Barbican Centre de Londres.
El debate sobre su imagen volvió a ocupar titulares
Durante los últimos meses, diversas publicaciones y usuarios en redes sociales comentaron repetidamente el aspecto físico de Ariana Grande, especialmente después de la difusión de fotografías en las que aparecía visiblemente más delgada.
Esas imágenes generaron especulaciones sobre su estado de salud y reavivaron un debate que la cantante ya había enfrentado anteriormente, pese a haber pedido respeto hacia su privacidad.
La propia artista respondió a esas críticas a través de su música con un mensaje directo incluido en la canción Yes, And?, donde expresó: “Mi cara está aquí, no necesito disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tus asuntos son tuyos, y los míos, míos”.
Con esa letra dejó clara su postura frente a quienes opinan constantemente sobre su apariencia, insistiendo en que los comentarios sobre el cuerpo de otras personas pueden resultar dañinos.
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Ariana Grande se retira: Una carrera consolidada antes del descanso
Pese a la pausa anunciada, Ariana Grande deja claro que este no representa un retiro definitivo, sino un descanso después de varios años de trabajo continuo entre la música, el cine y el teatro.
Su representante aseguró que la experiencia de la gira ha sido especialmente significativa para la cantante y destacó el vínculo que mantiene con quienes la han acompañado durante su carrera.
“Esta gira ha sido una experiencia hermosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de esta gira”, afirmó el portavoz, quien también agradeció el respaldo que la artista ha recibido en esta etapa.
A sus 32 años, Ariana Grande suma más de 400 premios internacionales, incluidos Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, un Brit Award y numerosos récords Guinness, una trayectoria que la mantiene entre las figuras más influyentes del entretenimiento mientras se prepara para tomarse un descanso lejos del foco mediático.
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