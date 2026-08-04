Ariana Grande se tomará un descanso tras la gira y pone freno al escrutinio sobre su vida

Ariana Grande se retira

Canceló nuevos proyectos teatrales

Responde al escrutinio constante

Ariana Grande decidió poner en pausa su vida pública una vez que concluya su gira internacional Eternal Sunshine, una determinación que llega después de meses marcados por la intensa atención mediática sobre su imagen y su vida personal.

La noticia fue confirmada por un portavoz de la cantante en declaraciones al medio People, donde explicó que la prioridad de la artista es terminar esta etapa profesional en las mejores condiciones antes de alejarse de los reflectores.

La intérprete de éxitos como 7 Rings, Into You y The Way había dado señales durante sus recientes presentaciones de que necesitaba un respiro tras varios años de intensa actividad artística.

Aunque el anuncio sorprendió a muchos seguidores, su entorno asegura que la decisión responde al deseo de recuperar tranquilidad y bienestar después de un periodo de constante exposición pública.

La gira marcará el cierre de esta etapa

El representante de Ariana Grande explicó que la cantante mantiene intacto su compromiso con el público y que su objetivo inmediato es concluir la gira de la mejor manera posible.

“Espera con ansias terminar la gira y concluirla de manera saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha llevado a un escrutinio público interminable y continuo”, señaló el vocero.

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La pausa incluirá no solo los conciertos, sino también la reducción de apariciones en eventos promocionales, alfombras rojas y otras actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

Además, la decisión también provocó cambios en otros proyectos, ya que la productora Empire Street Productions confirmó que la artista no participará en la nueva puesta en escena de Sunday in the Park With George, prevista para el próximo año en el Barbican Centre de Londres.