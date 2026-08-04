ENTREVISTA EXCLUSIVA María José «La Josa» rompe el silencio sobre «Respirar», su nuevo álbum y la fortaleza tras las pérdidas de la vida

María José La Josa revela en exclusiva detalles de su sencillo "Respirar", su próximo álbum "Alma de Mujer"

Sencillo «Respirar» aborda resiliencia y dolor.

Álbum «Alma de Mujer» llega en 2027.

Gira por Estados Unidos inicia en octubre. María José La Josa. La cantante mexicana María José, conocida en la industria musical como «La Josa», se encuentra de manteles largos con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Respirar», un emotivo adelanto de lo que será su próxima producción discográfica, Alma de Mujer. En entrevista exclusiva para MundoNow con el periodista Alonso Bañuelas, la intérprete compartió detalles profundos sobre el proceso creativo detrás de este tema, su evolución profesional y los pilares personales que han marcado sus más de dos décadas de trayectoria artística. «Respirar»: Una oda a la resiliencia en momentos de pérdida Ver este video en su propia página → «Respirar» no es solo una balada sobre desamor, sino un tema introspectivo que aborda el duelo en todas sus facetas, desde un quiebre emocional hasta la pérdida de un ser querido o el desempleo. La artista explicó cómo la canción captura esa etapa crítica donde el dolor es tan intenso que resulta abrumador. «Hay dolores muy profundos cuando se trata de pérdidas y muchas veces no podemos ni respirar del dolor… La canción habla de ese momento en el que ya pasaste ese dolor profundo, te sigue doliendo, que hasta respirar te duele, pero ya esos pasos empiezas a darlos con coraje, con actitud, con ‘esto no me va a vencer'». La producción de este tema estuvo a cargo del reconocido productor George Noriega, quien junto a Aurio Baqueiro lidera la realización de la nueva placa de la cantante. «La Josa» confesó que la pieza no estaba considerada inicialmente como el primer sencillo, pero el impacto de su arreglo e interpretación definió la pauta para abrir el concepto de su nuevo disco.

La química con Aureo Baqueiro y el recuerdo de su primer álbum La relación profesional entre María José y Aureo Baqueiro se remonta a sus inicios en el grupo Kabah y a su debut como solista en el año 2006. La cantante desmintió los rumores sobre un distanciamiento y destacó el vínculo afectivo que mantiene con el productor. «Con Aurio no he dejado de trabajar… nos llevamos muchísimo, tenemos una historia muy larga ya Aureo y yo desde Kabah. Trabajar con él es delicioso, me siento como en casa. Fui a grabar a su casa en Los Ángeles, me sentaba a la mesa a comer con sus hijos y su esposa». Al recordar su álbum debut homónimo de 2006, la artista reflexionó sobre la recepción del público en aquel momento y defendió la vigencia de los temas que componen esa producción. «Yo creo que ese disco estaba adelantado a su tiempo, el pobrecito, porque fue como muy mal entendido… No tuvo la suerte que han tenido otros discos, otros hijos míos. Pero lo escuchas y sigue sonando muy actual».

Duelo familiar, lecciones de vida e independencia Durante la conversación, María José abordó cómo las temáticas de vulnerabilidad y resiliencia han tocado su entorno familiar, recordando momentos complejos como el proceso de cáncer que atravesó su padre. «Hay momentos difíciles en donde te cuesta muchísimo respirar, en donde se te bajan las defensas del estrés… y tú sigues teniendo tu carita normal y cantando ‘Prefiero ser su amante’, pero por dentro te está llevando la chingada». Asimismo, la intérprete enfatizó la formación que recibió de sus progenitores, quienes promovieron desde su infancia una postura de independencia total frente a las relaciones afectivas. «Mi papá fue un padre que nos hizo muy independientes, nos enseñó a que no dependiéramos de ninguna pareja… fuera la que fuera, hombre, mujer, quimera, lo que sea».

María José La Josa: Fechas confirmadas para la gira por Estados Unidos Tras sus presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 6 y 7 de agosto, la artista confirmó que emprenderá una extensa gira por territorio estadounidense durante el otoño de 2026 en compañía del grupo Moenia. Las fechas anunciadas abarcan ciudades clave a partir del 21 de octubre, iniciando en San Antonio, para continuar por Dallas, Houston, El Paso, Los Ángeles, San José, San Diego y concluyendo el 1 de noviembre en Las Vegas.

María José La Josa: La vigencia de los «covers» y el cierre definitivo del ciclo con Kabah Ver este video en su propia página → Cuestionada sobre las críticas que suelen recibir los artistas que interpretan versiones de temas clásicos, María José desestimó las etiquetas y priorizó la capacidad de interpretación sobre el origen de las canciones. «No me importa. No creo que a Luis Miguel le haya importado hacer todos sus romances… o a Jenny Rivera o Lupita D’Alessio. No te da ni te quita cantar covers o inéditas, creo que está en el artista, en la interpretación y en su talento». Sobre su participación en la exitosa gira del reencuentro entre Kabah y OV7, la cantante aclaró que fue una etapa enriquecedora pero descartó rotundamente una nueva reunión con la agrupación que la vio nacer profesionalmente. «Mi carrera tiene mucho más tiempo de solista que lo que yo estuve con Kabah… yo los amo, los adoro, pero pues es una cosa en la que ya no voy a volver».